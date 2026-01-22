Cole Palmer podría dejar el Chelsea por otro grande de la Premier League

Cole Palmer se convirtió en uno de los mejores futbolista de la Premier League. El mediocampista inglés era desequilibrante, líder absoluto del fútbol del Chelsea y hasta había aumentado fuertemente su capacidad goleadora.



Sin embargo, en el último tiempo, el inglés tuvo varias lesiones e inevitablemente fue arrastrado por la crisis deportiva que viven los Blues.

Ahora, distintos medios británicos, entre los que destaca Sky Sports, indican que Palmer estaría interesado en mudarse al Manchester United este verano, aunque el Chelsea no tiene interés en una venta.

Palmer ha brillado desde que fichó por el Chelsea procedente del Manchester City en 2023. Su temporada de debut con los Blues, a sus 22 años, fue una campaña deslumbrante, en la que lideró la Premier League en participación goleadora (22 goles y 11 asistencias). Sus actuaciones le valieron el premio al Jugador Joven del Año de la PFA.

Hay reportes que indican que Cole Palmer estaría abierto a la idea de regresar a Manchester y fichar por el United en el futuro, atraído por la oportunidad de jugar para el club de su infancia y estar cerca de casa, aunque actualmente es un jugador clave del Chelsea y su contrato es largo, lo que hace improbable una transferencia inmediata, según Yahoo Sports y BBC.

A pesar de formarse en la cantera del City, Palmer creció siendo hincha del Manchester United.

Algunos seguidores del Chelsea se han mostrado inquietos, creyendo que el club podría estar ya preparando el terreno para una posible venta de Palmer en medio de conversaciones sobre construir el equipo alrededor de Estevão.

Como señala The Sun, cualquier decisión de sacar provecho de Palmer y/o Enzo Fernández requeriría una reinversión significativa para evitar una fuerte reacción de los fanáticos.