Cole Palmer rompe el silencio sobre la llegada de Xabi Alonso al Chelsea

La llegada de Xabi Alonso al banquillo del Chelsea comienza a generar enorme ilusión dentro del vestidor londinense. Uno de los primeros futbolistas en manifestar públicamente su entusiasmo fue Cole Palmer, quien afirma que tanto él como el resto de la plantilla esperan con ansias el inicio oficial de una nueva etapa deportiva.

El mediapunta inglés considera que el aterrizaje del estratega español representa una oportunidad importante para iniciar de cero el proyecto deportivo del club. El cuadro de Londres está viviendo la peor temporada del equipo desde el inicio de la era BlueCO., sin títulos y a nada de quedar fuera de Europa.

🚨 Cole Palmer on Xabi Alonso: “Everyone is excited; top manager!”.



“We can’t wait to get started”, told Sky. pic.twitter.com/ONkna3ymZT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 19, 2026

Todos estamos emocionados. Es un entrenador top. No puedo esperar para iniciar. Cole Palmer

Dentro de Stamford Bridge existe la sensción de que Xabi Alonso puede devolver al club todo lo perdido en años recientes. Además, imporner orden competitivo a una plantilla repleta de talento.

La gerencia de la empresa dueña del cuadro 'Blue' también parece compartir esa visión, pues el entrenador español contará con poder total para tomar decisiones deportivas, incluyendo fichajes, salidas y estructura interna del primer equipo.

FBL-ESP-LIGA-REALMADRID | FADEL SENNA/GettyImages

Cole Palmer por su parte apunta a ser una de las piezas clave dentro del nuevo ciclo del entrenador español. El inglés ha sido de los pocos futbolistas capaces de sostener un nivel competitivo alto en medio de la crisis colectiva, situación que lo posiciona como uno de los hombres que pueden poner el pecho en la nueva era.

Xabi Alonso iniciará oficialmente su gestión a partir del primero de julio, fecha en la que comenzará la pretemporada del conjunto inglés. A partir de ese momento arrancará también una de las reconstrucciones más observadas del futbol europeo.

De inicio valorando jugadores que retornan de cesión, Alonso iniciará con una plantilla de 40 piezas de las cuales, deberá hacer una limpia radical.