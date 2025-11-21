Cole Palmer se perderá el partido de la Champions frente al FC Barcelona

En su primera rueda de prensa tras el parón por fecha FIFA, Enzo Maresca confirmó que todavía no puede contar con Cole Palmer. El mediapunta del Chelsea se perderá el partido de mañana, así como los partidos contra el Barcelona y el Arsenal, aunque por motivos inesperados.

“Seguro que no está disponible para mañana, tampoco para enfrentar al Barcelona en la semana ni al Arsenal por Premier League. Lamentablemente tuvo un accidente en casa hace dos días y se fracturó el dedo del pie. No es nada importante, pero seguro que no vuelve la próxima semana", reveló.

Mientras los medios presentes en la rueda de prensa le pedían más detalles, el entrenador simplemente confirmó que “se golpeó el dedo del pie en casa”. Es que para muchos, suena poco creíble esto, y tiene que ver con que la verdadera lesión, en la ingle de una de sus piernas, no se recuperó después de mucho tiempo fuera, ya que prácticamente no jugó en toda la temporada (solo estuvo presente en 4 partidos y convirtió 2 goles entre Premier y Champions).

"Ya estaba casi de vuelta con nosotros y era una muy buena noticia. Pero luego le ocurrió este pequeño problema. Esperamos que no sea nada importante", remarcó el entrenador, ya que su jugador estrella no es de la partida desde el 20 de septiembre, cuando se lesionó ante el Manchester United en Old Trafford, en la derrota por 2-1 de los Bleus.

Manchester United v Chelsea - Premier League | Marc Atkins/GettyImages

En el contexto de su ausencia, Maresca valoró la importancia que tiene el aporte del jugador surgido en Manchester City en el rendimiento de los Blues:

"Sus compañeros son mejores cuando Cole juega, y yo me siento mucho mejor cuando él está en la cancha. Todos queremos que lo esté. Pero al mismo tiempo, cuando Cole no está en el campo de juego, tenemos que encontrar soluciones", y enalteció justamente el momento de su equipo ante esta sensible baja: "Al equipo le está yendo muy bien, y creo quepara cualquier entrenador es una linda sensación cuando te falta un jugador así y el equipo sigue jugando como quiero que juegue".

