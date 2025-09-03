Colombia vs. Bolivia: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico por las Eliminatorias Sudamericanas 2026

La selección de Colombia y su similar de Bolivia se enfrentarán por las Eliminatorias Sudamericanas 2026 en búsqueda de quedar en un mejor lugar de clasificación para los locales y para La Verde, la posibilidad concreta e histórica de llegar con posibilidades de clasificarse al Mundial 2026.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Colombia vs. Bolivia por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas?

Ciudad: Barranquilla, Colombia

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez

Fecha: jueves 4 de septiembre

Horario: 20:30 (ARG), 01:30 del viernes (ESP), 17:30 (MEX), 19.30 (costa Este EEUU)

¿Cómo se podrá ver Colombia vs. Bolivia en TV y streaming online?

Argentina: DSports

Colombia: Canal RCN AppGol Caracol YouTubeCanal RCN YouTubeRCN TVCaracol TV

EEUU: Fanatiz USA

Últimos cinco partidos de Bolivia

Rival Resultado Competición Chile 2-0 V Eliminatorias Venezuela 2-0 D Eliminatorias Uruguay 0-0 E Eliminatorias Perú 3-1 D Eliminatorias Paraguay 2-2 E Eliminatorias

Últimos partidos de Colombia

Rival Resultado Competición Argentina 1-1 E Eliminatorias Perú 0-0 E Eliminatorias Paraguay 2-2 E Eliminatorias Brasil 2-1 D Eliminatorias Ecuador 1-0 D Eliminatorias

Últimas noticias de Colombia

Colombia está a un paso de la Copa del Mundo pero Nestor Lorenzo no pasa su mejor momento como entrenador cafetero. Habrá que ver si el cuerpo técnico que encabeza el argentino llega al Mundial 2026. Quiere despedirse con un triunfo ante su gente, luego de empatar 1-1 ante Argentina.

Últimas noticias de Bolivia

Después de 7 mundiales, ante la posibilidad histórica de volver a uno (1994 el último) y tal vez EEUU le sienta bien, ya que el de aquel año fue en ese mismo país, igual que en 2026, más allá de compartir sede con México y Canadá. Si puntúa y Argentina le gana a Venezuela, juega un mano a mano en la última fecha por ver quién va al repechaje y quién es el último clasificado.

Posibles alineaciones

Colombia

Portero: Camilo Vargas

Defensas: Johan Mojica, Sánchez, Yerry Mina, Santiago Arias

Mediocampistas: Portilla, Jefferson Lerma, Rios

Delanteros: Campaz, Luis Díaz, James Rodríguez

Bolivia

Portero: Lampe

Defensas: Medina, Haquin, Sagredo, Zabala, Fernández

Mediocampistas: Villarroel, Vaca, Villamil

Delanteros: Algarañaz, Paniagua

Pronóstico SI

Colombia 2 - Bolivia 2

