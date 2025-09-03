Colombia vs. Bolivia: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico por las Eliminatorias Sudamericanas 2026
La selección de Colombia y su similar de Bolivia se enfrentarán por las Eliminatorias Sudamericanas 2026 en búsqueda de quedar en un mejor lugar de clasificación para los locales y para La Verde, la posibilidad concreta e histórica de llegar con posibilidades de clasificarse al Mundial 2026.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Colombia vs. Bolivia por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas?
Ciudad: Barranquilla, Colombia
Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez
Fecha: jueves 4 de septiembre
Horario: 20:30 (ARG), 01:30 del viernes (ESP), 17:30 (MEX), 19.30 (costa Este EEUU)
¿Cómo se podrá ver Colombia vs. Bolivia en TV y streaming online?
Argentina: DSports
Colombia: Canal RCN AppGol Caracol YouTubeCanal RCN YouTubeRCN TVCaracol TV
EEUU: Fanatiz USA
Últimos cinco partidos de Bolivia
Rival
Resultado
Competición
Chile
2-0 V
Eliminatorias
Venezuela
2-0 D
Eliminatorias
Uruguay
0-0 E
Eliminatorias
Perú
3-1 D
Eliminatorias
Paraguay
2-2 E
Eliminatorias
Últimos partidos de Colombia
Rival
Resultado
Competición
Argentina
1-1 E
Eliminatorias
Perú
0-0 E
Eliminatorias
Paraguay
2-2 E
Eliminatorias
Brasil
2-1 D
Eliminatorias
Ecuador
1-0 D
Eliminatorias
Últimas noticias de Colombia
Colombia está a un paso de la Copa del Mundo pero Nestor Lorenzo no pasa su mejor momento como entrenador cafetero. Habrá que ver si el cuerpo técnico que encabeza el argentino llega al Mundial 2026. Quiere despedirse con un triunfo ante su gente, luego de empatar 1-1 ante Argentina.
Últimas noticias de Bolivia
Después de 7 mundiales, ante la posibilidad histórica de volver a uno (1994 el último) y tal vez EEUU le sienta bien, ya que el de aquel año fue en ese mismo país, igual que en 2026, más allá de compartir sede con México y Canadá. Si puntúa y Argentina le gana a Venezuela, juega un mano a mano en la última fecha por ver quién va al repechaje y quién es el último clasificado.
Posibles alineaciones
Colombia
Portero: Camilo Vargas
Defensas: Johan Mojica, Sánchez, Yerry Mina, Santiago Arias
Mediocampistas: Portilla, Jefferson Lerma, Rios
Delanteros: Campaz, Luis Díaz, James Rodríguez
Bolivia
Portero: Lampe
Defensas: Medina, Haquin, Sagredo, Zabala, Fernández
Mediocampistas: Villarroel, Vaca, Villamil
Delanteros: Algarañaz, Paniagua
Pronóstico SI
Colombia 2 - Bolivia 2
