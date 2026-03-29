Colombia vs Francia: previa, predicciones y alineaciones

La segunda jornada de la fecha FIFA tendrá un partidazo con el Colombia vs Francia a disputarse este domingo 29 de marzo en Maryland, muy cerca de la capital estadounidense. Los cafeteros vienen de caer ante Croacia por 2 a 1, mientras que el subcampeón del mundo llega luego de vencer a Brasil por idéntico resultado.

Será el quinto enfrentamiento entre estos dos países que se preparan con grandes expectativas para la Copa del Mundo. La última vez que se vieron las caras fue también en el marco de un encuentro amistoso, con una sorpresiva victoria del conjunto sudamericano en el Stade de France por 3 a 2, en marzo de 2018.

A continuación, toda la información para vivir y disfrutar de este gran duelo.

Pronóstico SI Fútbol

Todo indica que veremos un partido equilibrado, con momentos de dominio para cada uno, cada cual apostando por su estilo. Colombia suele hacerse fuerte en los primeros tiempos y acostumbra competir de igual a igual ante selecciones de primer nivel, por lo que no sería extraño que logre sostener el resultado durante buena parte del inicio.

Con el correr de los minutos, la sensación es que Francia podría comenzar a inclinar la balanza. Pese a no salir a jugar con su once ideal, la increíble cantidad de jugadores de enorme jerarquía en su plantel le ofrece variantes que desde el banco podrían cambiar el rumbo del partido.

Apostamos por un margen de victoria acotado y un encuentro que se definirá en el complemento. Con Francia como ganador.

Pronóstico: Colombia 1-2 Francia

¿A qué hora se juega el Colombia vs Francia?

Ciudad : Landover, Maryland, Estados Unidos

: Landover, Maryland, Estados Unidos Estadio : Northwest Stadium

: Northwest Stadium Fecha : domingo 29 de marzo

: domingo 29 de marzo Hora: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 20:00 ESP

Historial de enfrentamientos directos entre Colombia y Francia

Partidos jugados: 4

4 Colombia : 1

: 1 Empate : 0

: 0 Francia: 3

Último partido entre ambos: 23/03/2018 - Francia 2-3 Colombia - Amistoso Internacional

France v Colombia - International Friendly | Kaz Photography/GettyImages

Últimos 5 partidos

Colombia Francia Colombia 1-2 Croacia 26/03/26 Francia 2-1 Brasil 26/3/26 Colombia 3-0 Australia 18/11/25 Azerbaiyán 1-3 Francia 16/11/25 Colombia 2-1 Nueva Zelanda 15/11/25 Francia 4-0 Ucrania 13/11/25 Colombia 0-0 Canadá 14/10/25 Islandia 2-2 Francia 13/10/25 México 0-4 Colombia 11/10/25 Francia 3-0 Azerbaiyán 10/10/25

¿Cómo ver el Colombia vs Francia por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Telemundo, UNIVERSO México Claro Sports España DAZN Spain

Últimas noticias de Colombia

El equipo de Néstor Lorenzo llega a este compromiso con la necesidad de dar una respuesta tras la derrota 2-1 ante Croacia en Orlando. A pesar de ese tropiezo, el equipo venía de sostener un invicto de un año completo, lo que refleja la madurez de un combinado capaz de pelearle de igual a igual a cualquier potencia.

Luis Díaz y Luis Suárez posiblemente encabecen el ataque, mientras que James Rodríguez se encuentra en condiciones de sumar minutos y alcanzar su partido número 124 con la selección, acercándose al récord histórico de David Ospina. Entre las bajas, se destaca la ausencia del defensor Yerry Mina, que no fue parte de la gira por problemas físicos, al igual que el delantero Jhon Durán.

Colombia v Croatia - International Friendly | Julio Aguilar/GettyImages

Posible alineación de Colombia (4-2-3-1): Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumi, Cabal; Lerma, Rios; J. Arias, Rodriguez, Diaz; Suarez.

Últimas noticias de Francia

El conjunto de Didier Deschamps llega con confianza tras imponerse 2-1 a Brasil en su primera presentación de esta fecha FIFA. Más allá de haber jugado gran parte del segundo tiempo con un hombre menos por la expulsión de Upamecano, el equipo mostró una gran contundencia ofensiva con un Mbappé que volvió a mostrarse explosivo como en sus mejores momentos de la temporada.

De cara a este encuentro, el técnico ya adelantó que realizará una rotación masiva, con la intención de evaluar a la mayor cantidad posible de jugadores. Esto le abre las puertas a futbolistas con menos rodaje, mientras que algunas figuras podrían tener descanso.

En cuanto a las bajas, Upamecano no estará disponible tras su expulsión, mientras que hay dudas físicas en nombres como Ousmane Dembélé, Aurélien Tchouaméni y Désiré Doué. A esto se suman ausencias previas como Jules Koundé, Bradley Barcola y Manu Koné, lo que obligará a Deschamps a probar con nuevas variantes.

Brazil v France - International Friendly | Michael Owens/GettyImages

Posible alineación de Francia (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Konate, Lacroix, Digne; Kante, Rabiot; Olise, Cherki, Ekitike; Mbappe.

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