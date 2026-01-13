Colonia vs Bayern Múnich: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Bundesliga no da respiro y este miércoles el RheinEnergieSTADION se prepara para recibir al líder absoluto.

El FC Colonia, que lucha por no ser arrastrado a la zona de descenso, tiene la titánica tarea de frenar a un Bayern Múnich que llega desatado.

Tras una goleada de escándalo el fin de semana, los bávaros buscan ampliar su ventaja de 11 puntos en la cima, mientras que los locales intentarán romper una racha de siete partidos sin ganar en liga.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el miércoles.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Colonia vs Bayern Múnich?

Ciudad : Colonia, Alemania

: Colonia, Alemania Fecha : miércoles 14 de enero

: miércoles 14 de enero Horario : 14:30 (hora de EE.UU. ET), 13:30 horas (México), 20:30 horas (España)

: 14:30 (hora de EE.UU. ET), 13:30 horas (México), 20:30 horas (España) Estadio: RheinEnergieSTADION

¿Cómo se podrá ver el Colonia vs Bayern Múnich en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos ESPN Select ESPN App, FuboTV México Sky Sports Sky+, IzziGO España - DAZN

Últimos cinco partidos

Colonia Bayern Múnich Heidenheim 2-2 Colonia

10/1/2026 Bayern 8-1 Wolfsburg

11/1/2026 Colonia 2-1 FC Lugano

5/1/2026 RB Salzburg 0-5 Bayern

6/1/2026 Colonia 0-1 Unión Berlín

20/12/2025 Heidenheim 0-4 Bayern

21/12/2025 Bayer Leverkusen 2-0 Colonia

13/12/2025 Bayern 2-2 Mainz 05

14/12/2025 Colonia 1-1 St. Pauli

6/12/2025 Bayern 3-1 Sporting de Lisboa

9/12/2025

Últimas noticias del Colonia

El equipo de Lukas Kwasniok llega en una situación delicada. Ubicados en el puesto 11 con 17 puntos, las Cabras Montesas acumulan siete jornadas sin conocer la victoria. Vienen de un empate 2-2 ante el Heidenheim que supo a poco, extendiendo una racha negativa donde han encajado gol en sus últimos 11 partidos.

La misión de frenar al Bayern se complica con la suspensión del mediocampista Eric Martel por acumulación de tarjetas. Se espera que Denis Huseinbašić asuma el mando en la medular para intentar proteger una defensa que ha sido vulnerable en casa.

Últimas noticias del Bayern Múnich

Lo del Bayern de Vincent Kompany es de otro planeta. Líderes invictos con 44 puntos (14 victorias, 2 empates), llegan tras propinar una histórica paliza de 8-1 al Wolfsburgo, demostrando una pegada letal con seis goles en la segunda mitad. Han marcado 19 goles en sus últimos cuatro compromisos oficiales.

A pesar de la baja continua de Jamal Musiala y las molestias en el tobillo de Joshua Kimmich, la profundidad de plantilla es abismal. Serge Gnabry ocupará la mediapunta detrás del insaciable Harry Kane, mientras que Leon Goretzka y el joven Aleksandar Pavlović tomarán las riendas del centro del campo.

Posibles alineaciones

FC Colonia (3-4-2-1)

Portero : Marvin Schwäbe

: Marvin Schwäbe Defensas : Sebastian Sebulonsen, Tom Krauss, Jahmai Simpson-Pusey

: Sebastian Sebulonsen, Tom Krauss, Jahmai Simpson-Pusey Carrileros : Jan Thielmann, Alessio Castro-Montes

: Jan Thielmann, Alessio Castro-Montes Centrocampistas : Denis Huseinbašić, Isak Bergmann Jóhannesson

: Denis Huseinbašić, Isak Bergmann Jóhannesson Medios Ofensivos : Julian Schenten, Luca Kaminski (o Maina)

: Julian Schenten, Luca Kaminski (o Maina) Delantero: Ragnar Ache.

Bayern Múnich (4-2-3-1)

Portero : Manuel Neuer

: Manuel Neuer Defensas : Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Hiroki Ito

: Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Hiroki Ito Centrocampistas : Aleksandar Pavlović, Leon Goretzka

: Aleksandar Pavlović, Leon Goretzka Mediapuntas : Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz

: Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz Delantero: Harry Kane.

Pronóstico SI

El Bayern ha marcado al menos tres goles en 20 de sus 26 partidos esta temporada y se enfrenta a un Colonia que no deja su arco en cero desde hace meses. La diferencia de nivel, forma y confianza es abismal. Se espera un monólogo bávaro en el RheinEnergieSTADION.

Colonia 1-4 Bayern Múnich

