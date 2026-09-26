Columbus Crew vs Inter Miami: previa, predicciones y alineaciones

Este domingo 27 de septiembre, mientras varios encuentros de selecciones nacionales son disputados, la MLS tendrá como platillo fuerte el enfrentamiento entre el Columbus Crew SC y el Inter Miami CF, en el ScottsMiracle-Gro Field.



La Pandilla viene de pegarle 0-2 al CF Montréal con tantos del argelino Mohamed Farsi y el español Brais Méndez. Pese a esta victoria, los Black & Gold están en la treceava posición de la Conferencia Este con 26 unidades, por lo que estarían eliminados de forma temprana en la lucha por el título.



Del otro lado, los Herons llegan de ser empatados 2-2 por San Diego FC en el Nu Stadium, hilando así cuatro duelos consecutivos de liga sin conocer el triunfo. El capitán argentino Lionel Messi y el uruguayo Luis Suárez anotaron por la casa, pero el danés Anders Dreyer echó a perder la fiesta floridana con un doblete. Gracias a esto, el club rosa bajó al cuarto escalón de la Conferencia Este con 46 puntos.

Pronóstico SI

Con gran parte del equipo fuera por las convocatorias de las diferentes selecciones, entre ellos, Lionel Messi, el Inter Miami no luce con ventaja para poder salir de su mala racha de no conocer la victoria. No obstante, el cuadro visitante tampoco aparece como víctima frente al Columbus Crew, el cual no ha tenido un buen campeonato. Se espera que sea un duelo ríspido en el cual dividan unidades, aparte es casi un hecho que veremos anotaciones por ambos bandos, sobre todo porque los Herons llevan más de diez encuentros sin quedarse con las ganas de marcar.



Pronóstico: Columbus Crew 2-2 Inter Miami

Historial de sus últimos cinco enfrentamientos

El último partido entre los dos se llevó el pasado 1 de agosto, acabando todo con marcador de 2-2. Luis Suárez abrió el camino para las Garzas, pero un autogol del brasileño Carlos Casemiro ocasionó el 1-1. Posteriormente, el griego Noah Allen volvió a aventajar a los locales, pero Brais Méndez cerró la igualada.

Columbus Crew: 1

Empates: 1

Inter Miami: 3

¿A qué hora se juega el Columbus Crew vs Inter Miami?

Ciudad: Columbus, Ohio

Estadio: ScottsMiracle-Gro Field

Fecha: domingo, 27 de septiembre

Horario: 16 h (EEUU ET), 17 h (México)

Últimos 5 partidos

Columbus Crew SC Inter Miami CF CF Montréal 0-2 Columbus Crew Inter Miami 2-2 San Diego FC Columbus Crew 2-1 Orlando City Inter Miami 2-0 Cruz Azul Columbus Crew 0-1 New York Red Bulls Inter Miami 2-2 Columbus Crew DC United 2-1 Columbus Crew Chicago Fire 1-1 Inter Miami Columbus Crew 3-0 Colorado Rapids Inter Miami 2-2 Atlanta United

¿Cómo ver el Columbus Crew vs Inter Miami?

País Canal TV/Streaming Online Estados Unidos MLS Season Pass AppleTV, SiriusXM FC México MLS Season Pass AppleTV

Últimas noticias del Columbus Crew

El equipo de Ohio calificó la semana pasada a la gran final de la US Open Cup, luego de derrotar 2-1 al Orlando City, gracias a las dianas del venezolano Josef Martínez y Brais Méndez, por lo que aún hay esperanza de cerrar el año con al menos un trofeo en sus vitrinas, pero primero deberán vencer al St. Louis City SC. La gran final será el próximo miércoles 21 de octubre. Se debe recordar que esta competencia entrega cupos a la Copa Campeones de la CONCACAF 2027, así que The Crew estará presente en el próximo torneo internacional.



Para el choque ante las Garzas, el equipo no contará con el arquero guatemalteco Nicholas Hagen, el delantero chileno Gonzalo Tapia, el lateral derecho caboverdiano Steven Moreira y el mediocentro filipino Cole Mrowka, quienes fueron convocados por su selección.

4️⃣ Crew Call-Ups 📞



Nicholas Hagen, Steven Moreira, Cole Mrowka, and Gonzalo Tapia have been called up to compete with their respective national teams during the international window ✨ pic.twitter.com/KlMn7jgbsM — The Crew (@ColumbusCrew) September 21, 2026

La posible alineación del Columbus Crew (4-4-2): Patrick Schulte; Mohamed Farsi, Eric Bailly, Sean Zawadzki, Malte Amundsen; Anass Zaroury, André Gomes, Taha Habroune, Brais Méndez; Santiago Rodríguez, Josef Martínez.

Últimas noticias del Inter Miami

El defensa ecuatoriano Fricio Caicedo, el mediocentro paraguayo Matías Galarza, el mediocentro venezolano Telasco Segovia, el arquero canadiense Dayne St. Clair, el delantero Dániel Pintér, el delantero argentino nacionalizado mexicano Germán Berterame, el delantero haitiano Lovend’s Delinois, así como el mediocampista argentino Rodrigo De Paul y Lionel Messi no estarán presentes por el llamado de sus países.



Por otro lado, se dio a conocer que la Messi Cup celebrará su segunda edición del 25 de octubre al 1 de noviembre en las instalaciones del Inter Miami, con una participación de ocho a 16 equipos sub-16 de diferentes países. En la primera edición, el River Plate de Argentina derrotó a Atlético Madrid de España.

Called up and ready to represent 🫡🌎



🔗 https://t.co/ud8rY5CM8l pic.twitter.com/jfj95b8AvO — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 23, 2026

La posible alineación del Inter Miami (4-4-2): Rocco Ríos; Sergio Reguilón, Maximiliano Falcón, Gonzalo Luján, Facundo Mura; David Ayala, Carlos Casemiro, Yannick Bright, Alexander Shaw; Santi Morales, Luis Suárez.