Vinicius está envuelto en una situación compleja, ya que su continuidad en el Real Madrid está más lejos que nunca y su rendimiento actual no acompaña a todo el cuadro, ya que hace ocho partidos que el brasileño no logra marcar.

En lo que va de la temporada jugó 16 partidos y anotó solo cinco goles, todos ellos por LaLiga ante rivales como el Real Oviedo, el RCD Mallorca, el Levante y el Villarreal. En el Clásico ante el Barcelona protagonizó un pequeño escándalo, ya que, fiel a su estilo, empezó con ademanes a Xabi Alonso y la situación en general, disgustado por salir.

Rayo Vallecano de Madrid v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

Si bien ese asunto parece estar zanjado, con un sincero pedido de disculpas por parte del ex Flamengo y la aceptación del ex entrenador del Bayer Leverkusen, está claro que Vini no pasa sus horas más felices en Madrid.

Para colmo de males, pidió un contrato faraónico de 600.000 euros a la semana, lo mismo que gana Kylian Mbappé, y la directiva del Merengue le bajó el pulgar, dejando así la mesa servida para su salida de la Casa Blanca en enero. Su cláusula de rescisión es de 1000 millones, pero el Madrid ya lo tasó en 150 millones para este mercado de fichajes.

¿Cambio de posición en la selección?

FBL-SEN-BRA-FRIENDLY | IAN KINGTON/GettyImages

Según informa TheTouchline, Ancelotti considera que Vinicius tiene potencial para alcanzar un techo aún más alto con la verdeamarela si abandona la banda izquierda y empieza a actuar en zonas más centrales de la cancha.

El futbolista del Real Madrid será sin dudas una de las principales cartas de ataque de Brasil en la próxima Copa del Mundo y Carlo Ancelotti sabe bien como sacarle el jugo tanto a Vini como al resto de los futbolistas del plantel de la Canarinha.

El sorteo de la fase de grupos será el 5 de diciembre y Brasil sueña...