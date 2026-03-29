Comienzan las negociaciones entre el FC Barcelona y Alessandro Bastoni

El Barcelona ha comenzado a ponerse las pilas de cara al próximo mercado de fichajes. El conjunto culé sabe que una de las facetas que necesitan más refuerzo es el área defensiva. Y es que esta temporada, a consecuencia de las lesiones, se han terminado de dar cuenta de que la parcela de atrás es la zona del campo donde los de la ciudad condal andan más justos de efectivos.

El Barça sabe que no puede fichar a un cualquiera para ocupar el eje de la zaga y por eso ha comenzado conversaciones con uno de los grandes defensas del momento. El nombre del jugador soñado por Joan Laporta es Alessandro Bastoni, el central del Inter de 27 años. La pasada campaña, Barcelona e Inter de Milán se enfrentaron en las semifinales de la Champions en uno de esos duelos que recordaremos durante muchos años debido a la inmensa cantidad de goles, al resultado desfavorable para el equipo español, pero sobre todo por la grandilocuente exhibición de Lamine Yamal.

🚨🔵🔴 Barcelona and Alessandro Bastoni’s camp are discussing personal terms and salary, as revealed.



Initial talks started days ago, no club to club discussions ongoing yet — it won’t be anytime soon.



Inter have not fixed a specific price tag yet.



🎥➕ https://t.co/GpSmSjPykI pic.twitter.com/q6NFMX21ti — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 29, 2026

Según informa Fabrizio Romano, el Barcelona y Bastoni han comenzado a discutir aspectos relativos al salario, la duración del contrato, etc, y todo apunta a que podrán llegar a un acuerdo en breve. Las conversaciones comenzaron unos días atrás. El problema es que el Barça todavía no ha preguntado al conjunto italiano cuál será el precio de salida del zaguero, y es que los culés parecen haber establecido el límite en unos 65 millones de euros.

Bastoni siempre ha pecado de culé y es que en redes sociales le han pillado varias veces dando "me gusta" a futbolistas del Barça e incluso en la pasada eliminatoria de Champions terminó con la camiseta de Lamine puesta. El Barça necesita un central con buena salida de balón y contundente y Bastoni cumple todas esas características. Veremos qué sucede en el mercado veraniego.