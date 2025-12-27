¿Cómo está la situación de Marc-André Ter Stegen en el FC Barcelona?

La incertidumbre de todos por el caso de Marc-André Ter Stegen en el FC Barcelona sigue instalada: el guardameta alemán se recuperó de una cirugía en su espalda y ya está en condiciones de competir por el puesto, aunque los rumores de su salida todavía sobrevuelan los pasillos del Camp Nou.

La Cadena SER presentó un informe del cuadro de situación del portero teutón, donde detalló que actualmente es el segundo en la consideración de Hansi Flick: está por debajo de Joan García, pero supera a Wojciech Szczesny en la carrera por la titularidad.

Respecto a su futuro, el prestigioso medio español confirma que el alemán "no está desesperado" por un lugar en el Mundial 2026 con la selección comandada por Julian Nagelsmann, que intentará mejorar la imagen que dejaron en Qatar 2022 y volver a ser candidatos a ganar el tan codiciado trofeo. Integrarán el grupo E con Ecuador, Costa de Marfil y Curazao. Otro factor que no le generaría ningún tipo de ansiedad al ex Borussia Mönchengladbach es la continuidad.

FC Barcelona v Como1907 - Joan Gamper Trophy | Alex Caparros/GettyImages

Respecto a su estadía en el Camp Nou, el informe explica que solamente se marchará si llega una oferta convincente de un club del mismo nivel. El Girona, aunque de menor fuste, lo tiene en carpeta para una cesión pero en Montilivi ya saben que no pueden afrontar el salario completo de Ter Stegen. Otro interesado sería el Aston Villa, que sabe que no podrá retener al Dibu Martínez por mucho tiempo más.

En la previa del partido de Copa del Rey ante el Guadalajara, Hansi Flick dijo: "Marc es el capitán y ha jugado muchos partidos en los 12 años que lleva aquí. Hablamos con el resto de técnicos y dijimos que le daríamos la oportunidad de demostrar que había vuelto. Ter Stegen es el número dos solo por hoy. Hoy puede demostrar que está listo para jugar".