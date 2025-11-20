¿Cómo estaría la clasificación de la Premier League 2025/26 si no hubiera VAR?

El legendario dramaturgo y cronista deportivo brasileño Nelson Rodrigues no se mostró impresionado con la llegada de los partidos televisados.

"Si la grabación muestra que es penalti, peor para la grabación», exclamó en una ocasión, visiblemente molesto. «La grabación es una tontería". Uno solo puede imaginar lo que habría pensado del VAR.

Se ha especulado sobre la posibilidad de ampliar el alcance del VAR en los próximos años, pero parece que ya genera suficiente controversia en la Premier League. Cada fin de semana se ve invariablemente dominado por una decisión polémica —o, más a menudo, por la falta de decisión— tras otra, con entrenadores, jugadores y comentaristas involucrados en la controversia.

Los aficionados al fútbol tienen una memoria notoriamente voluble, y quienes abogan por un mundo sin VAR sin duda han olvidado los gritos de conspiración que plagaban el juego antes de que los monitores de línea de banda se hicieran cargo. Propongamos este inofensivo experimento mental.

Si se repasan los resultados de la temporada y se modifica cada resultado bajo la suposición de que la decisión del árbitro en el campo siempre fue definitiva, se crea un mundo hipotético sin VAR.

Es un modelo imperfecto: los goles —anulados o no— cambian los partidos, por lo que es imposible saber con exactitud cómo se habrían desarrollado estos encuentros si el VAR no hubiera intervenido; además, partimos de la base de que todos los penaltis anulados por el VAR se habrían marcado.

Pero sirve como un indicador aproximado del impacto que Stockley Park tiene en la Premier League . Algunos clubes, sin duda, lo han notado más que otros.

Cómo quedaría la tabla de la Premier League 2025-26 sin el VAR

El Arsenal se ha librado de intervenciones decisivas del VAR esta temporada. En la temporada 2024-25, los Gunners vieron cómo los árbitros anulaban cuatro goles que les habrían dado la victoria (lo que les costó ocho puntos, que aun así no habrían sido suficientes para arrebatarle el título al Liverpool). Sin embargo, en esta campaña, los dos penaltis que les han anulado no les han impedido sumar puntos.

Mikel Arteta se mostró especialmente molesto con el penalti que Viktor Gyökeres le anuló contra el Newcastle United en septiembre. Esa furia contenida se atenuó con el gol de la victoria de Gabriel en el tiempo de descuento, mientras que el Arsenal ya ganaba 1-0 contra el Fulham cuando le anularon un penalti a Bukayo Saka.

Sin duda, el Bournemouth se habría beneficiado de un poco menos de intervención del VAR. Los Cherries llegaron al parón internacional en novena posición, pero solo dos puntos más les habrían catapultado a los puestos de Champions. Esa ventaja adicional podría haber llegado en Selhurst Park en octubre, cuando el primer gol del triplete de Jean-Philippe Mateta con el Crystal Palace en un caótico empate 3-3 fue validado por el VAR tras comprobarse que el francés, de hecho, estaba en posición legal.

Posición / Equipo

Puntos Cambio de posición comparado con la tabla real 1. Arsenal 26 - 2. Manchester City 22 - 3. Bournemouth 20 6 arriba 4. Liverpool 19 4 arriba 5. Tottenham 18 - 6. Brighton 18 5 arriba 7. Aston Villa 18 1 abajo 8. Manchester United 18 1 abajo 9. Chelsea 17 6 abajo 10. Sunderland 17 6 abajo 11. Crystal Palace 17 1 abajo 12. Brentford 15 - 13. Everton 15 - 14. Fulham 12 1 arriba 15. Newcastle 12 1 abajo 16. Leeds 11 - 17. Burnley 10 - 18. West Ham 10 - 19. Nottingham Forest 9 - 20. Wolverhampton 2 -

El Palace se salvó una vez más gracias al ojo omnipresente del VAR contra el Brighton a principios de este mes.

A los Seagulls les anularon un penalti en la segunda parte después de que el VAR dictaminara que Georginio Rutter se había tirado para provocar la pena máxima. De no haber intervenido Paul Howard, y suponiendo que Danny Welbeck hubiera convertido el penalti, el Brighton podría haber sumado dos puntos más y ascendido cinco puestos en esta tabla tan ajustada.

El ascenso del Brighton, en teoría, perjudicaría al Manchester United , aunque hasta ahora ninguno de los resultados de Ruben Amorim se ha visto directamente afectado por las correcciones del VAR. A finales de agosto, dos intervenciones del VAR anularon a los Red Devils.

Inicialmente, al United se le negó un penalti en la primera parte, señalado por el árbitro Sam Barrott contra el Burnley, antes de que Con Hatzidakis evitara que Kyle Walker, que regresaba al equipo, cometiera el error. Sin embargo, el VAR falló a favor del United en el tiempo de descuento, sancionando a Jaidon Antony por un agarrón sobre Amad Diallo, lo que le dio a Bruno Fernandes la oportunidad de marcar el penalti decisivo. Y así lo hizo.

El Liverpool se rebela contra la injusticia

El Liverpool afrontó el parón internacional de noviembre furioso por las decisiones arbitrales que empañaron su derrota ante el Manchester City. El gol de Virgil van Dijk fue anulado por fuera de juego de Andy Robertson por el árbitro asistente, pero Arne Slot admitió abiertamente que esa decisión discutible no fue la razón de su contundente derrota.

Sin embargo, la derrota por 3-2 contra el Brentford dos semanas antes bien podría haber tenido un desenlace muy distinto sin el VAR. Van Dijk volvió a encontrarse en el centro de la acción.

El neerlandés, poseedor de varios récords, fue señalado inicialmente como falta sobre Dango Ouattara, pero el VAR determinó que la infracción se produjo dentro del área. Igor Thiago convirtió el penal para el 3-1. Sin embargo, de no haber marcado el brasileño, el gol de Mohamed Salah en los últimos minutos habría significado el empate a 2-2.

Ese punto extra colocaría al Liverpool por encima del grupo compacto de equipos en la mitad superior de la tabla, llevándolos hasta el cuarto puesto.

El VAR del Liverpool anula la decisión

Partido Intervención VAR

Resultado sin VAR

25 de octubre / Brentford 3–2 Liverpool Penalti concedido (y marcado) al Brentford Brentford 2–2 Liverpool 1 de noviembre / Liverpool 2–0 Aston Villa Gol del Liverpool anulado Liverpool 3-0 Aston Villa

El Chelsea siente la presión

Si el Liverpool ha sufrido a manos del VAR, el Chelsea ha sido el principal beneficiario.

El Chelsea tuvo un inicio de temporada complicado en Stockley Park. El primer fin de semana de la campaña, el VAR anuló un gol de falta de Eberechi Eze —entonces en el Crystal Palace— , lo que le dio al Chelsea un punto contra las Águilas.

En otro derbi londinense, apenas dos semanas después, el Fulham fue castigado dos veces por el VAR en Stamford Bridge. A Josh King le anularon cruelmente el que creía que sería su primer gol como profesional debido a una falta leve de Rodrigo Muniz en la jugada previa.

João Pedro agravó los problemas del Fulham con un gol en el tiempo añadido de la primera parte, que se alargó innecesariamente. Poco después, Enzo Fernández sentenció el partido con un penalti en la segunda mitad, señalado por el mismo árbitro del VAR, Michael Salisbury. Marco Silva no pudo contener su furia y calificó las decisiones de «increíbles».

Sin la influencia del VAR, el Chelsea estaría tres puntos peor y caería del tercer al noveno puesto.

El VAR del Chelsea anula la decisión

Partido Intervención VAR Resultado sin VAR 17 de agosto / Chelsea 0–0 Crystal Palace Gol del Palace anulado Chelsea 0–1 Crystal Palace 22 de agosto / West Ham 1–5 Chelsea Gol del West Ham anulado

West Ham 2–5 Chelsea

30 de agosto / Chelsea 2-0 Fulham Gol anulado al Fulham, penalti a favor del Chelsea (que lo transformó). Chelsea 1–1 Fulham

