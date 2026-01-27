¿Cómo estaría la clasificación de LaLiga 2025/26 si no hubiera VAR?

La jornada 21 de LaLiga trajo consigo una buena cantidad de emociones para los fanáticos, con la victoria del FC Barcelona sobre el Real Oviedo por 3-0 como plato fuerte.

En los encuentros de este fin de semana, el VAR fue protagonista sin dudas con un doblete de apariciones en el Ramón Sánchez Pizjuán, donde anularon un gol de Gudelj por falta y avisó al árbitro de una mano de Yuri en favor de los locales. En Anoeta dictaminó la expulsión de Caleta-Car, mientras que en Mendizorroza cambió la decisión del juez de campo que había sancionado penal sobre Abde por falta de Nahuel Tenaglia.

Real Sociedad V Rc Celta De Vigo - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

En la próxima jornada, el líder FC Barcelona visitará al Elche en el Martínez Valero con la ilusión de seguir bien arriba en la tabla, mientras que el Real Madrid recibirá al Rayo Vallecano en el Bernabéu el domingo primero de febrero para abrir el día de actividad. Además, el Atlético de Madrid saldrá a la ruta para enfrentarse al Levante en el Ciutat de Valencia.

¿Cómo quedaría la tabla de LaLiga 2025/26 sin el VAR?

Tabla con VAR Puntos Tabla sin VAR Puntos FC Barcelona 52 FC Barcelona 53 Real Madrid 51 Real Madrid 53 Atlético de Madrid 44 Atlético de Madrid 44 Villarreal 41 Villarreal 39 Espanyol 34 Real Betis 34 Real Betis 32 Espanyol 33 Celta de Vigo 32 Celta de Vigo 31 Real Sociedad 27 Real Sociedad 30 Osasuna 25 Elche 26 Elche 24 Osasuna 25 Sevilla 24 Valencia 23 Athletic Club 24 Rayo Vallecano 23 Girona 24 RCD Mallorca 22 Valencia 23 Sevilla 21 Alavés 22 Alavés 21 Rayo Vallecano 22 Getafe 21 RCD Mallorca 21 Athletic Club 21 Getafe 21 Girona 21 Levante 17 Real Oviedo 16 Real Oviedo 13 Levante 14

A la hora de comparar las tablas, el gran beneficiado sigue siendo el Athletic Club, que bajaría del octavo puesto al décimo séptimo sin la aparición de la tecnología en los partidos y quedaría al borde de la zona de descenso. La cima estaría compartida entre el Real Madrid y el FC Barcelona, aunque con poca diferencia de puntos respecto del escenario actual.

Sin VAR, el Atlético de Madrid estaría afianzado en el tercer puesto de la tabla al Villarreal y el Real Betis se metería en puestos de UEFA Europa League, marginando al Espanyol a la zona de acceso a la UEFA Conference League, en una temporada extraordinaria para los Periquitos. En la lucha por la permanencia, el Real Oviedo adelantaría al Levante y quedaría a tiro de la salvación momentánea.

