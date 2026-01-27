Sports Illustrated

¿Cómo estaría la clasificación de LaLiga 2025/26 si no hubiera VAR?

En el hipotético, habría igualdad en el liderazgo de la tabla de posiciones.
Bruno Pernigotti|
Real Madrid CF v Athletic Club - La Liga EA Sports
Real Madrid CF v Athletic Club - La Liga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

La jornada 21 de LaLiga trajo consigo una buena cantidad de emociones para los fanáticos, con la victoria del FC Barcelona sobre el Real Oviedo por 3-0 como plato fuerte.

En los encuentros de este fin de semana, el VAR fue protagonista sin dudas con un doblete de apariciones en el Ramón Sánchez Pizjuán, donde anularon un gol de Gudelj por falta y avisó al árbitro de una mano de Yuri en favor de los locales. En Anoeta dictaminó la expulsión de Caleta-Car, mientras que en Mendizorroza cambió la decisión del juez de campo que había sancionado penal sobre Abde por falta de Nahuel Tenaglia.

Real Sociedad V Rc Celta De Vigo - Laliga Ea Sports
Real Sociedad V Rc Celta De Vigo - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

En la próxima jornada, el líder FC Barcelona visitará al Elche en el Martínez Valero con la ilusión de seguir bien arriba en la tabla, mientras que el Real Madrid recibirá al Rayo Vallecano en el Bernabéu el domingo primero de febrero para abrir el día de actividad. Además, el Atlético de Madrid saldrá a la ruta para enfrentarse al Levante en el Ciutat de Valencia.

¿Cómo quedaría la tabla de LaLiga 2025/26 sin el VAR?

Tabla con VAR

Puntos

Tabla sin VAR

Puntos

FC Barcelona

52

FC Barcelona

53

Real Madrid

51

Real Madrid

53

Atlético de Madrid

44

Atlético de Madrid

44

Villarreal

41

Villarreal

39

Espanyol

34

Real Betis

34

Real Betis

32

Espanyol

33

Celta de Vigo

32

Celta de Vigo

31

Real Sociedad

27

Real Sociedad

30

Osasuna

25

Elche

26

Elche

24

Osasuna

25

Sevilla

24

Valencia

23

Athletic Club

24

Rayo Vallecano

23

Girona

24

RCD Mallorca

22

Valencia

23

Sevilla

21

Alavés

22

Alavés

21

Rayo Vallecano

22

Getafe

21

RCD Mallorca

21

Athletic Club

21

Getafe

21

Girona

21

Levante

17

Real Oviedo

16

Real Oviedo

13

Levante

14

A la hora de comparar las tablas, el gran beneficiado sigue siendo el Athletic Club, que bajaría del octavo puesto al décimo séptimo sin la aparición de la tecnología en los partidos y quedaría al borde de la zona de descenso. La cima estaría compartida entre el Real Madrid y el FC Barcelona, aunque con poca diferencia de puntos respecto del escenario actual.

Sin VAR, el Atlético de Madrid estaría afianzado en el tercer puesto de la tabla al Villarreal y el Real Betis se metería en puestos de UEFA Europa League, marginando al Espanyol a la zona de acceso a la UEFA Conference League, en una temporada extraordinaria para los Periquitos. En la lucha por la permanencia, el Real Oviedo adelantaría al Levante y quedaría a tiro de la salvación momentánea.

