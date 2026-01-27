¿Cómo estaría la clasificación de LaLiga 2025/26 si no hubiera VAR?
La jornada 21 de LaLiga trajo consigo una buena cantidad de emociones para los fanáticos, con la victoria del FC Barcelona sobre el Real Oviedo por 3-0 como plato fuerte.
En los encuentros de este fin de semana, el VAR fue protagonista sin dudas con un doblete de apariciones en el Ramón Sánchez Pizjuán, donde anularon un gol de Gudelj por falta y avisó al árbitro de una mano de Yuri en favor de los locales. En Anoeta dictaminó la expulsión de Caleta-Car, mientras que en Mendizorroza cambió la decisión del juez de campo que había sancionado penal sobre Abde por falta de Nahuel Tenaglia.
En la próxima jornada, el líder FC Barcelona visitará al Elche en el Martínez Valero con la ilusión de seguir bien arriba en la tabla, mientras que el Real Madrid recibirá al Rayo Vallecano en el Bernabéu el domingo primero de febrero para abrir el día de actividad. Además, el Atlético de Madrid saldrá a la ruta para enfrentarse al Levante en el Ciutat de Valencia.
¿Cómo quedaría la tabla de LaLiga 2025/26 sin el VAR?
Tabla con VAR
Puntos
Tabla sin VAR
Puntos
FC Barcelona
52
FC Barcelona
53
Real Madrid
51
Real Madrid
53
Atlético de Madrid
44
Atlético de Madrid
44
Villarreal
41
Villarreal
39
Espanyol
34
Real Betis
34
Real Betis
32
Espanyol
33
Celta de Vigo
32
Celta de Vigo
31
Real Sociedad
27
Real Sociedad
30
Osasuna
25
Elche
26
Elche
24
Osasuna
25
Sevilla
24
Valencia
23
Athletic Club
24
Rayo Vallecano
23
Girona
24
RCD Mallorca
22
Valencia
23
Sevilla
21
Alavés
22
Alavés
21
Rayo Vallecano
22
Getafe
21
RCD Mallorca
21
Athletic Club
21
Getafe
21
Girona
21
Levante
17
Real Oviedo
16
Real Oviedo
13
Levante
14
A la hora de comparar las tablas, el gran beneficiado sigue siendo el Athletic Club, que bajaría del octavo puesto al décimo séptimo sin la aparición de la tecnología en los partidos y quedaría al borde de la zona de descenso. La cima estaría compartida entre el Real Madrid y el FC Barcelona, aunque con poca diferencia de puntos respecto del escenario actual.
Sin VAR, el Atlético de Madrid estaría afianzado en el tercer puesto de la tabla al Villarreal y el Real Betis se metería en puestos de UEFA Europa League, marginando al Espanyol a la zona de acceso a la UEFA Conference League, en una temporada extraordinaria para los Periquitos. En la lucha por la permanencia, el Real Oviedo adelantaría al Levante y quedaría a tiro de la salvación momentánea.
MÁS NOTICIAS SOBRE LALIGA
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo