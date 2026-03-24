¿Cómo estaría la clasificación de LaLiga 2025/26 tras la jornada 29 si no hubiera VAR?

Atrás quedó la jornada 29 de LaLiga, que tuvo grandes partidos y le dio al FC Barcelona otra fecha en lo más alto del fútbol español tras su victoria frente al Rayo Vallecano. El Real Madrid, que le ganó el derbi al Atlético, sigue a cuatro de distancia.

En esta fecha, el VAR apareció por triplicado en el estadio del Espanyol, teniendo un rol preponderante en el reparto de unidades. En la cancha del Elche también metió mano, sancionando un penal para el Mallorca aunque Muriqi no lo cambió por gol. En el Bernabéu apareció mucho menos de lo que se lo esperaba en el Derbi de Madrid.

Real Madrid CF v Athletic Club - La Liga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

En la próxima jornada, el FC Barcelona visitará al Atlético de Madrid a modo de antesala de la serie de cuartos de final de la UEFA Champions League, mientras que el Real Madrid visitará al RCD Mallorca en Son Moix. Rayo Vallecano - Elche aparece como uno de los grandes duelos por la permanencia, sin quitarle un ojo de encima al Real Oviedo - Sevilla.

Club Puntos con VAR Club Puntos sin VAR FC Barcelona 73 FC Barcelona 68 Real Madrid 69 Real Madrid 68 Villarreal 58 Villarreal 55 Atlético de Madrid 57 Atlético de Madrid 53 Real Betis 44 Real Betis 44 Celta de Vigo 41 Celta de Vigo 42 Real Sociedad 38 Real Sociedad 41 Getafe 38 Espanyol 40 Athletic Club 38 Valencia 35 Osasuna 37 Athletic Club 35 Espanyol 37 Osasuna 34 Valencia 35 Getafe 33 Girona 34 Rayo Vallecano 32 Rayo Vallecano 32 Alavés 32 Sevilla 31 Elche 31 Alavés 31 Girona 30 Elche 29 RCD Mallorca 29 RCD Mallorca 28 Levante 27 Levante 26 Sevilla 27 Real Oviedo 21 Real Oviedo 22

Sin la tecnología, el Sevilla estaría muy complicado con el descenso al igual que el Levante y el Oviedo, siendo estos los tres que perderían la categoría de manera momentánea. El RCD Mallorca se salvaría por dos puntos y el Girona por tres. El Elche, en el ejercicio ficticio, tendría más aire.

En la parte alta de la tabla la gran variante sería el empate entre Real Madrid y FC Barcelona en la cima de la clasificación, aunque por debajo estaría todo igualado con la realidad hasta el sexto puesto, con Real Betis clasificándose a la UEFA Europa League y el Celta de Vigo a la UEFA Conference League, con ambos expectantes de lo que puedan hacer los otros equipos del país en las competencias continentales con el objetivo de subir algún puesto por la liberación de cupos.

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