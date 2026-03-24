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Sports Illustrated

¿Cómo estaría la clasificación de LaLiga 2025/26 tras la jornada 29 si no hubiera VAR?

Si no fuera por la intervención de la tecnología, habría igualdad en la cima de la tabla.
Bruno Pernigotti|
Atletico Madrid v Getafe - LaLiga EA Sports
Atletico Madrid v Getafe - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Atrás quedó la jornada 29 de LaLiga, que tuvo grandes partidos y le dio al FC Barcelona otra fecha en lo más alto del fútbol español tras su victoria frente al Rayo Vallecano. El Real Madrid, que le ganó el derbi al Atlético, sigue a cuatro de distancia.

En esta fecha, el VAR apareció por triplicado en el estadio del Espanyol, teniendo un rol preponderante en el reparto de unidades. En la cancha del Elche también metió mano, sancionando un penal para el Mallorca aunque Muriqi no lo cambió por gol. En el Bernabéu apareció mucho menos de lo que se lo esperaba en el Derbi de Madrid.

Real Madrid CF v Athletic Club - La Liga EA Sports
Real Madrid CF v Athletic Club - La Liga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

En la próxima jornada, el FC Barcelona visitará al Atlético de Madrid a modo de antesala de la serie de cuartos de final de la UEFA Champions League, mientras que el Real Madrid visitará al RCD Mallorca en Son Moix. Rayo Vallecano - Elche aparece como uno de los grandes duelos por la permanencia, sin quitarle un ojo de encima al Real Oviedo - Sevilla.

Club

Puntos con VAR

Club

Puntos sin VAR

FC Barcelona

73

FC Barcelona

68

Real Madrid

69

Real Madrid

68

Villarreal

58

Villarreal

55

Atlético de Madrid

57

Atlético de Madrid

53

Real Betis

44

Real Betis

44

Celta de Vigo

41

Celta de Vigo

42

Real Sociedad

38

Real Sociedad

41

Getafe

38

Espanyol

40

Athletic Club

38

Valencia

35

Osasuna

37

Athletic Club

35

Espanyol

37

Osasuna

34

Valencia

35

Getafe

33

Girona

34

Rayo Vallecano

32

Rayo Vallecano

32

Alavés

32

Sevilla

31

Elche

31

Alavés

31

Girona

30

Elche

29

RCD Mallorca

29

RCD Mallorca

28

Levante

27

Levante

26

Sevilla

27

Real Oviedo

21

Real Oviedo

22

Sin la tecnología, el Sevilla estaría muy complicado con el descenso al igual que el Levante y el Oviedo, siendo estos los tres que perderían la categoría de manera momentánea. El RCD Mallorca se salvaría por dos puntos y el Girona por tres. El Elche, en el ejercicio ficticio, tendría más aire.

En la parte alta de la tabla la gran variante sería el empate entre Real Madrid y FC Barcelona en la cima de la clasificación, aunque por debajo estaría todo igualado con la realidad hasta el sexto puesto, con Real Betis clasificándose a la UEFA Europa League y el Celta de Vigo a la UEFA Conference League, con ambos expectantes de lo que puedan hacer los otros equipos del país en las competencias continentales con el objetivo de subir algún puesto por la liberación de cupos.

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Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

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