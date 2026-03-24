¿Cómo estaría la clasificación de LaLiga 2025/26 tras la jornada 29 si no hubiera VAR?
Atrás quedó la jornada 29 de LaLiga, que tuvo grandes partidos y le dio al FC Barcelona otra fecha en lo más alto del fútbol español tras su victoria frente al Rayo Vallecano. El Real Madrid, que le ganó el derbi al Atlético, sigue a cuatro de distancia.
En esta fecha, el VAR apareció por triplicado en el estadio del Espanyol, teniendo un rol preponderante en el reparto de unidades. En la cancha del Elche también metió mano, sancionando un penal para el Mallorca aunque Muriqi no lo cambió por gol. En el Bernabéu apareció mucho menos de lo que se lo esperaba en el Derbi de Madrid.
En la próxima jornada, el FC Barcelona visitará al Atlético de Madrid a modo de antesala de la serie de cuartos de final de la UEFA Champions League, mientras que el Real Madrid visitará al RCD Mallorca en Son Moix. Rayo Vallecano - Elche aparece como uno de los grandes duelos por la permanencia, sin quitarle un ojo de encima al Real Oviedo - Sevilla.
Club
Puntos con VAR
Club
Puntos sin VAR
FC Barcelona
73
FC Barcelona
68
Real Madrid
69
Real Madrid
68
Villarreal
58
Villarreal
55
Atlético de Madrid
57
Atlético de Madrid
53
Real Betis
44
Real Betis
44
Celta de Vigo
41
Celta de Vigo
42
Real Sociedad
38
Real Sociedad
41
Getafe
38
Espanyol
40
Athletic Club
38
Valencia
35
Osasuna
37
Athletic Club
35
Espanyol
37
Osasuna
34
Valencia
35
Getafe
33
Girona
34
Rayo Vallecano
32
Rayo Vallecano
32
Alavés
32
Sevilla
31
Elche
31
Alavés
31
Girona
30
Elche
29
RCD Mallorca
29
RCD Mallorca
28
Levante
27
Levante
26
Sevilla
27
Real Oviedo
21
Real Oviedo
22
Sin la tecnología, el Sevilla estaría muy complicado con el descenso al igual que el Levante y el Oviedo, siendo estos los tres que perderían la categoría de manera momentánea. El RCD Mallorca se salvaría por dos puntos y el Girona por tres. El Elche, en el ejercicio ficticio, tendría más aire.
En la parte alta de la tabla la gran variante sería el empate entre Real Madrid y FC Barcelona en la cima de la clasificación, aunque por debajo estaría todo igualado con la realidad hasta el sexto puesto, con Real Betis clasificándose a la UEFA Europa League y el Celta de Vigo a la UEFA Conference League, con ambos expectantes de lo que puedan hacer los otros equipos del país en las competencias continentales con el objetivo de subir algún puesto por la liberación de cupos.
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Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo