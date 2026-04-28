¿Cómo estaría la clasificación de LaLiga 2025/26 tras la jornada 33 si no hubiera VAR?

Atrás quedaron las jornada 33 y 32 de LaLiga, que se disputaron de manera invertida y dejaron la mesa servida para un final de película en la lucha por la permanencia en la máxima categoría del fútbol español, que salvo una catástrofe tendrá al FC Barelona como bicampeón.

El VAR fue protagonista en tres partidos en la última jornada: en Vallecas le anuló un gol a Carlos Martín, aunque después llegó la gran polémica por el tanto cancelado por penal previo, que fue mínimo y dudoso. La tecnología ayudó para que el complicado Real Oviedo empate su partido, mientras que en el Estadio de la Cerámica el VAR obligó a repetir un penalti a favor del Celta.



Getafe CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

En la próxima jornada, el FC Barcelona visitará al Osasuna en El Sadar, mientras que el Real Madrid viajará a la Ciudad Condal para el primero de sus dos partidos allí: ante el Espanyol en la antesala del Clásico. El encuentro entre Girona y RCD Mallorca es uno de los claves en la lucha por la zona baja, donde casi todos los equipos comprometidos se enfrentarán contra clubes de la parte superior de la clasificación.

Club Puntos con VAR Club Puntos sin VAR FC Barcelona 85 FC Barcelona 86 Real Madrid 74 Real Madrid 79 Villarreal 65 Villarreal 63 Atlético de Madrid 60 Atlético de Madrid 60 Real Betis 50 Real Betis 50 Getafe 44 Celta de Vigo 45 Celta de Vigo 44 Real Sociedad 45 Real Sociedad 43 Osasuna 41 Osasuna 42 Rayo Vallecano 41 Athletic Club 41 Espanyol 41 Rayo Vallecano 39 Elche 40 Valencia 39 Getafe 39 Espanyol 39 Athletic Club 38 Elche 38 RCD Mallorca 36 Girona 38 Valencia 36 Alavés 36 Alavés 36 RCD Mallorca 35 Girona 34 Sevilla 34 Levante 33 Levante 33 Real Oviedo 31 Real Oviedo 28 Sevilla 28

Sin la tecnología, el Sevilla estaría último y prácticamente descendido, mientras que lo estarían acompañando Oviedo y Levante, tal como en la realidad. El Girona, en la vida real, tiene cuatro puntos más que le permiten alejarse de la zona roja.

En la parte alta de la tabla el FC Barcelona seguiría siendo líder, aunque con 86 puntos en lugar de 85 y El Real Madrid se acercaría a 79 puntos (actualmente tiene 74). Además, sin el VAR el que se metería en puestos de Conference League sería el Celta de Vigo.

Si la competencia terminara hoy, el Blaugrana sería campeón de Liga, Real Madrid, Villarreal y Atlético de Madrid irían a la próxima UEFA Champions League, el Real Betis a la UEFA Europa League y el Getafe a la UEFA Conference League.