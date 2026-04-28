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Sports Illustrated

¿Cómo estaría la clasificación de LaLiga 2025/26 tras la jornada 33 si no hubiera VAR?

El FC Barcelona es líder en soledad con o sin el video arbitraje.
Bruno Pernigotti|
Atletico de Madrid v CD Leganes - La Liga EA Sports
Atletico de Madrid v CD Leganes - La Liga EA Sports | Flor Tan Jun/GettyImages

Atrás quedaron las jornada 33 y 32 de LaLiga, que se disputaron de manera invertida y dejaron la mesa servida para un final de película en la lucha por la permanencia en la máxima categoría del fútbol español, que salvo una catástrofe tendrá al FC Barelona como bicampeón.

El VAR fue protagonista en tres partidos en la última jornada: en Vallecas le anuló un gol a Carlos Martín, aunque después llegó la gran polémica por el tanto cancelado por penal previo, que fue mínimo y dudoso. La tecnología ayudó para que el complicado Real Oviedo empate su partido, mientras que en el Estadio de la Cerámica el VAR obligó a repetir un penalti a favor del Celta.

Marcus Rashford
Getafe CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

En la próxima jornada, el FC Barcelona visitará al Osasuna en El Sadar, mientras que el Real Madrid viajará a la Ciudad Condal para el primero de sus dos partidos allí: ante el Espanyol en la antesala del Clásico. El encuentro entre Girona y RCD Mallorca es uno de los claves en la lucha por la zona baja, donde casi todos los equipos comprometidos se enfrentarán contra clubes de la parte superior de la clasificación.

Club

Puntos con VAR

Club

Puntos sin VAR

FC Barcelona

85

FC Barcelona

86

Real Madrid

74

Real Madrid

79

Villarreal

65

Villarreal

63

Atlético de Madrid

60

Atlético de Madrid

60

Real Betis

50

Real Betis

50

Getafe

44

Celta de Vigo

45

Celta de Vigo

44

Real Sociedad

45

Real Sociedad

43

Osasuna

41

Osasuna

42

Rayo Vallecano

41

Athletic Club

41

Espanyol

41

Rayo Vallecano

39

Elche

40

Valencia

39

Getafe

39

Espanyol

39

Athletic Club

38

Elche

38

RCD Mallorca

36

Girona

38

Valencia

36

Alavés

36

Alavés

36

RCD Mallorca

35

Girona

34

Sevilla

34

Levante

33

Levante

33

Real Oviedo

31

Real Oviedo

28

Sevilla

28

Sin la tecnología, el Sevilla estaría último y prácticamente descendido, mientras que lo estarían acompañando Oviedo y Levante, tal como en la realidad. El Girona, en la vida real, tiene cuatro puntos más que le permiten alejarse de la zona roja.

En la parte alta de la tabla el FC Barcelona seguiría siendo líder, aunque con 86 puntos en lugar de 85 y El Real Madrid se acercaría a 79 puntos (actualmente tiene 74). Además, sin el VAR el que se metería en puestos de Conference League sería el Celta de Vigo.

Si la competencia terminara hoy, el Blaugrana sería campeón de Liga, Real Madrid, Villarreal y Atlético de Madrid irían a la próxima UEFA Champions League, el Real Betis a la UEFA Europa League y el Getafe a la UEFA Conference League.

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Published | Modified
Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

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