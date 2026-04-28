¿Cómo estaría la clasificación de LaLiga 2025/26 tras la jornada 33 si no hubiera VAR?
Atrás quedaron las jornada 33 y 32 de LaLiga, que se disputaron de manera invertida y dejaron la mesa servida para un final de película en la lucha por la permanencia en la máxima categoría del fútbol español, que salvo una catástrofe tendrá al FC Barelona como bicampeón.
El VAR fue protagonista en tres partidos en la última jornada: en Vallecas le anuló un gol a Carlos Martín, aunque después llegó la gran polémica por el tanto cancelado por penal previo, que fue mínimo y dudoso. La tecnología ayudó para que el complicado Real Oviedo empate su partido, mientras que en el Estadio de la Cerámica el VAR obligó a repetir un penalti a favor del Celta.
En la próxima jornada, el FC Barcelona visitará al Osasuna en El Sadar, mientras que el Real Madrid viajará a la Ciudad Condal para el primero de sus dos partidos allí: ante el Espanyol en la antesala del Clásico. El encuentro entre Girona y RCD Mallorca es uno de los claves en la lucha por la zona baja, donde casi todos los equipos comprometidos se enfrentarán contra clubes de la parte superior de la clasificación.
Club
Puntos con VAR
Club
Puntos sin VAR
FC Barcelona
85
FC Barcelona
86
Real Madrid
74
Real Madrid
79
Villarreal
65
Villarreal
63
Atlético de Madrid
60
Atlético de Madrid
60
Real Betis
50
Real Betis
50
Getafe
44
Celta de Vigo
45
Celta de Vigo
44
Real Sociedad
45
Real Sociedad
43
Osasuna
41
Osasuna
42
Rayo Vallecano
41
Athletic Club
41
Espanyol
41
Rayo Vallecano
39
Elche
40
Valencia
39
Getafe
39
Espanyol
39
Athletic Club
38
Elche
38
RCD Mallorca
36
Girona
38
Valencia
36
Alavés
36
Alavés
36
RCD Mallorca
35
Girona
34
Sevilla
34
Levante
33
Levante
33
Real Oviedo
31
Real Oviedo
28
Sevilla
28
Sin la tecnología, el Sevilla estaría último y prácticamente descendido, mientras que lo estarían acompañando Oviedo y Levante, tal como en la realidad. El Girona, en la vida real, tiene cuatro puntos más que le permiten alejarse de la zona roja.
En la parte alta de la tabla el FC Barcelona seguiría siendo líder, aunque con 86 puntos en lugar de 85 y El Real Madrid se acercaría a 79 puntos (actualmente tiene 74). Además, sin el VAR el que se metería en puestos de Conference League sería el Celta de Vigo.
Si la competencia terminara hoy, el Blaugrana sería campeón de Liga, Real Madrid, Villarreal y Atlético de Madrid irían a la próxima UEFA Champions League, el Real Betis a la UEFA Europa League y el Getafe a la UEFA Conference League.
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo