¿Cómo estaría la clasificación de LaLiga 2025/26 tras la jornada 35 si no hubiera VAR?
La edición 2025/26 de LaLiga ya tiene dueño: el FC Barelona venció 2-0 al Real Madrid y se consagró bicampeón liguero en una noche soñada en el Camp Nou, donde la emoción y los festejos no faltaron.
El VAR tuvo una jornada movida en la 35°: en Anoeta anuló un tanto de Gorrotxategi por fuera de juego, sentenciando el empate entre la Real Sociedad y el Real Betis. En Son Moix también influyó en la decisión de la validación de un gol y el Mallorca sigue complicado en la zona baja, mientras que en Nervión anuló un gol de Alexis Sánchez para el Sevilla. En Oviedo fue partícipe necesario de las dos tarjetas rojas que vio el local.
Ahora, la competencia grande está en el quinto puesto por un pasaje a la UEFA Champions League y en la zona de descenso, donde la lucha está que arde. Los partidos clave de la jornada 36 son la visita del Levante al Celta, el encuentro entre Real Betis y Elche, sumado a los duelos entre Mallorca y Getafe, y Alavés justamente ante el flamante bicampeón, el FC Barcelona.
Club
Puntos con VAR
Club
Puntos sin VAR
FC Barcelona
91
FC Barcelona
92
Real Madrid
77
Real Madrid
82
Villarreal
69
Villarreal
66
Atlético de Madrid
63
Atlético de Madrid
63
Real Betis
54
Real Betis
53
Celta de Vigo
50
Celta de Vigo
51
Getafe
45
Real Sociedad
48
Real Sociedad
44
Rayo Vallecano
44
Athletic Club
44
RCD Mallorca
42
Osasuna
42
Valencia
42
Rayo Vallecano
42
Espanyol
42
Valencia
42
Elche
41
Sevilla
40
Osasuna
41
Espanyol
39
Athletic Club
41
RCD Mallorca
39
Getafe
40
Elche
39
Alavés
37
Girona
38
Levante
37
Alavés
37
Sevilla
34
Levante
36
Girona
34
Real Oviedo
29
Real Oviedo
32
Sin la tecnología, el Sevilla estaría en zona de descenso junto al Girona y el Real Oviedo, este ya descendido en la vida real. El Levante y el Alavés, actualmente en zona de pérdida de categoría, se estarían salvando por solamente tres puntos en el ejercicio hipotético.
El FC Barcelona sería campeón de liga aunque no hubiera VAR, ya que le sacaría al Real Madrid la diferencia necesaria y hubiera celebrado en el Camp Nou tras El Clásico de igual manera. Los puestos de clasificación a las copas europeas serían prácticamente los mismos, a diferencia del Rayo Vallecano subiendo al octavo puesto sin la existencia de la tecnología para asistir a los árbitros.
MÁS NOTICIAS SOBRE LALIGA
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo