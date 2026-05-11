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Sports Illustrated

¿Cómo estaría la clasificación de LaLiga 2025/26 tras la jornada 35 si no hubiera VAR?

Incluso sin la existencia del VAR, el FC Barcelona se hubiera proclamado campeón en esta fecha.
Bruno Pernigotti|
FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports
FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

La edición 2025/26 de LaLiga ya tiene dueño: el FC Barelona venció 2-0 al Real Madrid y se consagró bicampeón liguero en una noche soñada en el Camp Nou, donde la emoción y los festejos no faltaron.

El VAR tuvo una jornada movida en la 35°: en Anoeta anuló un tanto de Gorrotxategi por fuera de juego, sentenciando el empate entre la Real Sociedad y el Real Betis. En Son Moix también influyó en la decisión de la validación de un gol y el Mallorca sigue complicado en la zona baja, mientras que en Nervión anuló un gol de Alexis Sánchez para el Sevilla. En Oviedo fue partícipe necesario de las dos tarjetas rojas que vio el local.

Juan Martinez Munuera
Real Madrid v Sevilla FC - La Liga Santander | Denis Doyle/GettyImages

Ahora, la competencia grande está en el quinto puesto por un pasaje a la UEFA Champions League y en la zona de descenso, donde la lucha está que arde. Los partidos clave de la jornada 36 son la visita del Levante al Celta, el encuentro entre Real Betis y Elche, sumado a los duelos entre Mallorca y Getafe, y Alavés justamente ante el flamante bicampeón, el FC Barcelona.

Club

Puntos con VAR

Club

Puntos sin VAR

FC Barcelona

91

FC Barcelona

92

Real Madrid

77

Real Madrid

82

Villarreal

69

Villarreal

66

Atlético de Madrid

63

Atlético de Madrid

63

Real Betis

54

Real Betis

53

Celta de Vigo

50

Celta de Vigo

51

Getafe

45

Real Sociedad

48

Real Sociedad

44

Rayo Vallecano

44

Athletic Club

44

RCD Mallorca

42

Osasuna

42

Valencia

42

Rayo Vallecano

42

Espanyol

42

Valencia

42

Elche

41

Sevilla

40

Osasuna

41

Espanyol

39

Athletic Club

41

RCD Mallorca

39

Getafe

40

Elche

39

Alavés

37

Girona

38

Levante

37

Alavés

37

Sevilla

34

Levante

36

Girona

34

Real Oviedo

29

Real Oviedo

32

Sin la tecnología, el Sevilla estaría en zona de descenso junto al Girona y el Real Oviedo, este ya descendido en la vida real. El Levante y el Alavés, actualmente en zona de pérdida de categoría, se estarían salvando por solamente tres puntos en el ejercicio hipotético.

El FC Barcelona sería campeón de liga aunque no hubiera VAR, ya que le sacaría al Real Madrid la diferencia necesaria y hubiera celebrado en el Camp Nou tras El Clásico de igual manera. Los puestos de clasificación a las copas europeas serían prácticamente los mismos, a diferencia del Rayo Vallecano subiendo al octavo puesto sin la existencia de la tecnología para asistir a los árbitros.

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Published | Modified
Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

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