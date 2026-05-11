¿Cómo estaría la clasificación de LaLiga 2025/26 tras la jornada 35 si no hubiera VAR?

La edición 2025/26 de LaLiga ya tiene dueño: el FC Barelona venció 2-0 al Real Madrid y se consagró bicampeón liguero en una noche soñada en el Camp Nou, donde la emoción y los festejos no faltaron.

El VAR tuvo una jornada movida en la 35°: en Anoeta anuló un tanto de Gorrotxategi por fuera de juego, sentenciando el empate entre la Real Sociedad y el Real Betis. En Son Moix también influyó en la decisión de la validación de un gol y el Mallorca sigue complicado en la zona baja, mientras que en Nervión anuló un gol de Alexis Sánchez para el Sevilla. En Oviedo fue partícipe necesario de las dos tarjetas rojas que vio el local.

Real Madrid v Sevilla FC - La Liga Santander | Denis Doyle/GettyImages

Ahora, la competencia grande está en el quinto puesto por un pasaje a la UEFA Champions League y en la zona de descenso, donde la lucha está que arde. Los partidos clave de la jornada 36 son la visita del Levante al Celta, el encuentro entre Real Betis y Elche, sumado a los duelos entre Mallorca y Getafe, y Alavés justamente ante el flamante bicampeón, el FC Barcelona.

Club Puntos con VAR Club Puntos sin VAR FC Barcelona 91 FC Barcelona 92 Real Madrid 77 Real Madrid 82 Villarreal 69 Villarreal 66 Atlético de Madrid 63 Atlético de Madrid 63 Real Betis 54 Real Betis 53 Celta de Vigo 50 Celta de Vigo 51 Getafe 45 Real Sociedad 48 Real Sociedad 44 Rayo Vallecano 44 Athletic Club 44 RCD Mallorca 42 Osasuna 42 Valencia 42 Rayo Vallecano 42 Espanyol 42 Valencia 42 Elche 41 Sevilla 40 Osasuna 41 Espanyol 39 Athletic Club 41 RCD Mallorca 39 Getafe 40 Elche 39 Alavés 37 Girona 38 Levante 37 Alavés 37 Sevilla 34 Levante 36 Girona 34 Real Oviedo 29 Real Oviedo 32

Sin la tecnología, el Sevilla estaría en zona de descenso junto al Girona y el Real Oviedo, este ya descendido en la vida real. El Levante y el Alavés, actualmente en zona de pérdida de categoría, se estarían salvando por solamente tres puntos en el ejercicio hipotético.

El FC Barcelona sería campeón de liga aunque no hubiera VAR, ya que le sacaría al Real Madrid la diferencia necesaria y hubiera celebrado en el Camp Nou tras El Clásico de igual manera. Los puestos de clasificación a las copas europeas serían prácticamente los mismos, a diferencia del Rayo Vallecano subiendo al octavo puesto sin la existencia de la tecnología para asistir a los árbitros.

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