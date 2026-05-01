¿Cómo formó el Real Madrid la última vez que lo dirigió José Mourinho?

Una vez termine la temporada 2025/26, el Real Madrid entrará en una etapa de rearmado profunda de cara a la próxima campaña: por segunda temporada seguida no sumó ningún trofeo y se esperan cambios en la estructura, con la salida prácticamente asegurada de Álvaro Arbeloa y con un mercado de fichajes que seguramente sea fuerte.

Uno de los nombres que suena con fuerza para reemplazar a Arbeloa es el de José Mourinho, que tuvo un primer paso por la Casa Blanca con éxito y dejando una huella en un momento donde el FC Barcelona deslumbraba: dirigió 178 encuentros, de los que ganó 127, empató 28 y perdió 23. Ganó LaLiga y la Copa del Rey de la temporada 2010/11, mientras que en la 2012/13 alzó la Supercopa.

La alineación del Real Madrid en el último partido de Mourinho

POR: Jesús Fernández - Fue su único partido de la temporada tras una campaña donde Iker Casillas, Diego López y Antonio Adán se llevaron el protagonismo.

LD: José Callejón - Se convirtió en un jugador de rotación permanente, dándole soluciones a Mourinho cada vez que lo necesitó. Llegó a disputar un total de 41 partidos en esa campaña, logrando anotar 7 goles.

DFC: Raúl Albiol - Fue su cuarta temporada con el Real Madrid y perdió lugar con futbolistas como Sergio Ramos y Raphael Varane, aunque eso lo le impidió jugar una cantidad interesante de partidos.

DFC: Ricardo Carvalho - Otro que perdió lugar, llegando a jugar solamente nueve partidos en LaLiga, seis de la Copa del Rey y uno solo de la UEFA Champions League. En el verano anterior se había especulado con su salida de la Casa Blanca.

LI: Álvaro Arbeloa - El actual entrenador del Real Madrid ocupaba el lateral izquierdo de esta defensa de Mourinho, salvando las papas en esta oportunidad debido a que su lugar era en la otra banda. Fue un fijo a lo largo del año.

MCO: Michael Essien - Llegó de la mano de Mourinho tras ser clave en su Chelsea y se convirtió en un comodín, al estilo Federico Valverde en la actualidad. Supo salir del mediocampo para ocupar puestos en los laterales, entre otras prestaciones.

MCO: Luka Modrić - El inicio del camino de un ídolo fue en esta temporada, donde de a poco empezó a demostrar que estaba por demás a la altura del club y que estaba para grandes cosas. Se marchó despedido con honores más de 10 años después.

ED: Ángel Di María - El Fideo era temible en la banda, desbordando para centrar o enganchando para adentro para patear de media distancia, una de las especialidades de la casa. Brilló en la Casa Blanca.

MCO: Mesut Özil - Fue el mediapunta estrella del paso de José Mourinho por el Real Madrid. En esta temporada jugó 52 partidos oficiales en los que anotó 10 goles y repartió 24 asistencias.

EI: Karim Benzema - El francés tuvo una temporada brillante en la 2012/13 con 50 partidos oficiales, 20 goles y 19 asistencias. A veces salía a banda para dejarle lugar a Higuaín en el frente de ataque.

DC: Gonzalo Higuaín - El Pipita tuvo un buen año en lo que fue su despedida de la Casa Blanca. Disputó un total de 42 encuentros, logrando marcar 18 goles y brindar 9 asistencias.

Real Madrid CF v RCD Mallorca - La Liga | Helios de la Rubia/GettyImages

Así se vió la alineación del Real Madrid (4-2-3-1)

Portero: Jesús Fernández

Defensas: José Callejón, Raúl Albiol, Ricardo Carvalho, Álvaro Arbeloa

Mediocampistas: Michael Essien, Luka Modric

Volantes ofensivos: Ángel Di María, Mesut Özil, Karim Benzema

Delantero: Gonzalo Higuaín.

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