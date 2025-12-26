La comparación entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo: ¿quién tuvo un mejor 2025?

El 2025 volvió a ofrecer un escenario que parecía reservado al pasado: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo compartiendo protagonismo, esta vez desde contextos distintos pero con la misma capacidad de marcar agenda.



A más de dos décadas de haber iniciado una rivalidad que definió una era del fútbol, ambos cerraron el año con números, impacto y relatos que invitan a la comparación: Messi como eje creativo y decisivo en su entorno, Cristiano como goleador implacable persiguiendo récords históricos.



Este artículo pone frente a frente sus temporadas 2025, no para reabrir debates agotados, sino para entender cómo dos leyendas siguen encontrando formas distintas de competir, influir y sostener su vigencia en el tramo final de carreras irrepetibles.

Las estadísticas de Messi y Ronaldo en 2025

Jugador Club Goles Asistencias Títulos Leo Messi Inter Miami 46 28 1 Cristiano Ronaldo Al-Nassr 38 4 0

Leo Messi y el sueño americano

La influencia del astro argentino en el Inter Miami fue gigantesca desde su llegada tanto a nivel difusión y marketing, como en lo futbolístico. En esta temporada, el rosarino guió a los del sur de la Florida a consagrarse campeones de la MLS por primera vez en su joven historia.

Con la selección argentina tuvo un buen año de eliminatorias sudamericanas y es la bandera de la ilusión albiceleste de gritar nuevamente campeón del mundo y bordarle la cuarta estrella a su glorioso escudo. No será nada fácil, pero la nueva generación está aquí para acompañar al ídolo en su última presentación mundialista y nadie les quitará la ilusión. El próximo gran compromiso será en marzo, en Qatar, frente a España por la Finalissima que enfrenta al campeón americano con el europeo.

Cristiano Ronaldo y la búsqueda del gol 1000

El Bicho sigue vigente a sus 40 años y va camino al gol 1000 como profesional, objetivo que tiene entre ceja y ceja luego de haber conquistado prácticamente todo lo que se le cruzó en el camino. Individualmente estuvo a tono, aunque colectivamente todavía no pudo consagrarse con el Al-Nassr.

A pesar de esto, marchan invictos en lo que va de la actual temporada y la ilusión crece para los fanáticos del portugués, que jugará el próximo verano su sexto Mundial con la selección lusa y buscará hacer historia de la grande.

