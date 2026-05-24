¿Cómo fue el camino de Pumas para llegar a la gran final del Clausura 2026?

Después de haber quedado eliminado en el Play-In del Apertura 2025, la directiva de Pumas continuó respaldando el proyecto del técnico Efraín Juárez, que actualmente tiene al equipo listo para buscar su décima estrella tras haber levantado por última vez el título en el Clausura 2011. La misión será superar al Cruz Azul en el Olímpico Universitario este domingo 24 de mayo, para así condecorar el Clausura 2026 con el trofeo de la Liga MX.

Efraín Juárez alza la mano para hacer el famoso 'Goya' | Hector Vivas/GettyImages

El veterano guardameta Keylor Navas se mantuvo como el líder de la plantilla y gracias a sus intervenciones, el equipo logró evitar la eliminación en las rondas previas, demostrando su gran valía. Para el actual torneo el equipo auriazul se reforzó con el defensa Tony Leone, el mediocampista César Garza, el extremo derecho Uriel Antuna, el centrocampista Jordan Carrillo, el delantero brasileño Juninho Vieira y el romperredes paraguayo Robert Morales, sin olvidar que se ejecutó la opción de compra de Alan Medina desde Querétaro. Con estas armas y sumado al español Rubén Duarte, el brasileño Nathan Silva, el colombiano Álvaro Angulo, Rodrigo López, Pablo Bennevendo, el panameño Adalberto 'Coco' Carrasquilla, el ecuatoriano Pedro Vite y Memo Martínez, entre otros más, McJuárez armó un conjunto poderoso. Eso sí, El Memote ya no estuvo presente para la Fiesta Grande debido a la concentración de la selección mexicana.



Universidad Nacional abrió el torneo con un empate 1-1 ante Querétaro en CU, pero luego se impuso a Tigres por la mínima en El Volcán. Después dividió puntos al quedar 1-1 con León y vapuleó 4-0 a Santos Laguna, con Carrillo aplicando la ‘Ley del Ex’ con un doblete. En su visita al Atlas registró un 2-2, al Puebla le pegó 2-3 y a Monterrey lo derrotó 2-0 con doblete de La Pantera Turbo Angulo. En el Estadio Caliente de Xolos se vivió un 1-1 y por fin el cuadro auriazul perdió el invicto en la Fecha 9 al sucumbir 2-3 frente al entonces defensor actual Toluca.



Pese a las críticas recibidas al inicio del certamen, las cuales también sucedieron por el tremendo fracaso de la temprana eliminación de la UNAM en la Copa Campeones de la CONCACAF, el apodado 'Ícaro' siguió trabajando sin volverse loco. En la Fecha 10 ganó al Necaxa por la mínima en Aguascalientes, rescató el empate 2-2 frente a Cruz Azul con doblete de Juninho pese a ir cayendo 0-2. Se llevó el Clásico Capitalino en CU por la mínima de La Pantera Morales. Tras ello acaeció la igualada 2-2 contra Chivas en el Estadio Akron, el triunfo 3-1 sobre Mazatlán y el éxito de visita 0-2 sobre San Luis. Por último, los felinos lograron una racha de cuatro triunfos al hilo antes de la Liguilla al remontar 4-2 sobre Juárez, pese a ir perdiendo 0-2 al medio tiempo, y sacando los tres puntos de visita al imponerse 0-2 al Pachuca, con lo cual bastó para arrebatarle de último momento el súper liderato al Rebaño Sagrado.

Keylor Navas festeja la falla de Henry Martín en los cuartos de final | Jam Media/GettyImages

Para la Liguilla quedó pactado el Clásico Capitalino, ya que el América fue el último invitado a la fase final. En el choque de Ida, celebrado en el Estadio Banorte Azteca, Juninho pegó primero, pero Isaías Violante igualó en menos de diez minutos. Antes de irse al descanso, El Brujo Antuna dio de nuevo la ventaja momentánea. A los seis minutos del complemento, Carrillo se hizo presente, viniendo después la polémica, ya que los Millonetas tuvieron dos penales, los cuales convirtieron Henry Martín y el mexicoamericano Alejandro Zendejas para poner el 3-3 final. En el Olímpico Universitario se vivió algo similar al primer round. Duarte puso el 4-3 global, después Nathan incrementó la ventaja y por último, Carrillo hizo el 6-3 global que tenía contra las cuerdas a los azulcremas, pero nuevamente estos se levantarían. Patricio Salas descontó al 30’, vino otro penal para Zendejas que fue convertido correctamente y el mismo estadounidense hizo el 6-6 global. El destino de los auriazules estuvo en manos de La Bomba, luego que el venezolano Ángel Azuaje cometiera una nueva pena máxima, sin embargo, el capitán americanista estrelló su remate contra el poste izquierdo para que el líder avanzara por su mejor posición en la tabla.



Para las semifinales, los Tuzos, cuartos de la tabla, buscaban revancha por lo ocurrido en la última jornada. En la Ida, jugada en el Estadio Hidalgo, al menos lograron calmar esa sed de revancha porque se impusieron por la mínima del marroquí Oussama Idrissi. En la vuelta, Pachuca parecía que lograba su cometido de avanzar por el único tanto registrado, pero Carrillo apareció en un tiro libre para sorprender a Carlos Moreno y dejar 1-1 el global, que benefició a los felinos.

Jordan Carrillo, Ruben Duarte | Agustin Cuevas/GettyImages

Ya en la final ante Cruz Azul, el primer episodio mostró a unos universitarios demasiado cautelosos que apostaron por defenderse sin crear nada de peligro en el arco rival, llevándose un gran número de críticas con Navas como el hombre del encuentro, pero al final, Juárez cumplió su apuesta de irse con un 0-0 y ahora espera ser coronado campeón este domingo en su propio inmueble.