¿Cómo fue la primera etapa de José Mourinho en el Real Madrid?

El Real Madrid vivió una temporada llena de problemas en la 2025/26 y se espera que haya grandes cambios de cara a la próxima campaña, con un eventual recambio en el banquillo. La salida de Álvaro Arbeloa es un secreto a voces y el apuntado a reemplazarlo es José Mourinho, que ha negado de momento todo acercamiento con el Merengue aunque anticipó que tendrá un periodo para escuchar ofertas.

El detalle de las tres temporadas que dirigió The Special One a la Casa Blanca

2010/11

Real Madrid Training And Press Conference | Victor Carretero/GettyImages

José Mourinho llegó a la Casa Blanca tras un histórico paso por el Inter de Milán y la ilusión era total, aunque le tocó batallar con uno de los mejores FC Barcelona de la historia. El capitán del plantel era Iker Casillas y la figura estelar fue Cristiano Ronaldo, anotando una cantidad aplastante de goles tanto en LaLiga como en la UEFA Champions League.

Su único título en esta temporada fue la consagración en la Copa del Rey, donde venció al club catalán por la mínima con gol de Cristiano en el minuto 102 del partido disputado en Mestalla. La máxima goleada de esta campaña fue una goleada 8-0 ante el Levante en este mismo certamen, mientras que la peor derrota fue la caída 5-0 ante el Barça en LaLiga.

Resultados finales

LaLiga : subcampeón

: subcampeón Copa del Rey : campeón

: campeón UEFA Champions League: semifinales

2011/12

Real Madrid's Portuguese forward Cristia | JAVIER SORIANO/GettyImages

En la segunda temporada de The Special One en el Real Madrid, el Merengue se consagró campeón de LaLiga con un puntaje récord: 100 puntos a lo largo de las 38 jornadas, superando por 9 al FC Barcelona en la competencia por la gloria liguera.

En la UEFA Champions League cayó en semifinales ante el Bayern Múnich, mientras que en la Copa del Rey cayó contra el FC Barcelona en cuartos de final. La Supercopa de España, a la que se clasificó por el título en la Copa del Rey de la campaña anterior, le fue esquiva en esta temporada. Su mejor triunfo fue 7-1 ante el Osasuna, mientras que la peor derrota fue 3-1 ante el Barça por LaLiga.

Resultados finales

LaLiga : campeón

: campeón Copa del Rey : cuartos de final

: cuartos de final Supercopa de España : subcampeón

: subcampeón UEFA Champions League: semifinales

2012/13

Real Madrid v Galatasaray - UEFA Champions League Quarter Final | Elisa Estrada/GettyImages

La última temporada de Mourinho llegó con un solo éxito: el triunfo en la Supercopa de España frente al FC Barcelona, con empate 4-4 en el global y posterior victoria Merengue. Luego, en todos los frentes la gloria se escapó por poco, ya que fueron subcampeones tanto en LaLiga como en la Copa del Rey.

Además, en la UEFA Champions League llegaron a las semifinales y se quedaron afuera contra el Borussia Dortmund. Justamente ante los alemanes sufrieron su peor derrota, cayendo por 4-1. El mejor resultado fue una victoria 5-0 que se repitió dos veces, una ante el RCD Mallorca y otra ante el Valencia, ambas por LaLiga.

Resultados finales

LaLiga : subcampeón

: subcampeón Copa del Rey : subcampeón

: subcampeón Supercopa de España : campeón

: campeón UEFA Champions League: semifinal