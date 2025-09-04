¿Cómo funciona el sistema de clasificación para el Mundial 2026 en Sudamérica?

La clasificación de Conmebol para la Copa Mundial de Fútbol de 2026 es el torneo que determinará a las selecciones nacionales que asistirán por parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol al mencionado torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Tras los cambios realizados por la FIFA respecto a la cantidad de equipos clasificados, pasando de 32 a 48, la Conmebol incrementó su número de cupos, contando ahora con 6 plazas directas y un cupo para el Torneo de repesca.

Las diez selecciones de la Conmebol se enfrentan todas contra todas en un sistema de dos rondas, con partidos de ida y vuelta (local y visitante), que comenzó el 7 de septiembre de 2023 y finaliza el próximo 9 de septiembre de 2025.

Argentina, campeón mundial vigente, logró el primer boleto de clasificación el 25 de marzo de 2025, tras consumarse un empate entre Bolivia y Uruguay. Así, aseguró su decimonovena participación en la máxima cita, a la cual no falta desde 1970. En la jornada 15, el combinado albiceleste aseguró el primer puesto en la tabla general, posición que no lograba desde la clasificación a Brasil 2014.

Selecciones clasificadas para el Mundial 2026

Solo Argentina, Ecuador y Brasil están ya clasificados. Ocupan la primera, segunda y tercera colocación en la clasificación, respectivamente.

Además, durante este jueves 4 de septiembre tanto Uruguay, Paraguay y Colombia pueden sellar sus pasajes y ahí estarán los 6 clasificados directos que da el reglamento.

¿Qué selección jugará el repechaje: Venezuela o Bolivia? ¿Puede dar la sorpresa Perú?

Un séptimo cupo podría sumarse desde el Repechaje, que hoy está entre Venezuela y Bolivia, con un Perú que está muy lejos pero matemáticamente tiene chances de meterse en ese lugar. Quienes disputen ese 'mini' torneo serán la selección ganadora de un playoff interno en Asia, la que haga lo propio en África, dos equipos de Concacaf que no consigan el pase directo, y el perdedor de la final de las Eliminatorias en Oceanía. Es importante aclarar que Europa (UEFA) no tendrá representantes en esta fase de repechaje.

