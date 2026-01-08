¿Cómo funcionan las cartulinas amarillas y rojas para la final de la Supercopa de España?

La Supercopa de España ya conoce a sus dos finalistas: el Barcelona y el Real Madrid se medirán este domingo, en lo que será el primer Clásico de 2026.



El formato, disputado en formato de semifinales y final, se rige disciplinariamente por el Reglamento de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Aunque se trata de una competición breve, el sistema de sanciones tiene particularidades que conviene conocer, especialmente en lo relativo a las tarjetas amarillas, las expulsiones y el cumplimiento de las sanciones en otras competiciones oficiales.

Amarillas: no hay acumulación entre partidos

Uno de los aspectos más relevantes del reglamento es que las tarjetas amarillas no se arrastran de un partido a otro dentro de la Supercopa. Esto significa que las amonestaciones vistas en las semifinales no computan de cara a la final, evitando que un futbolista se pierda el encuentro decisivo por acumulación.

Este criterio busca proteger el espectáculo y garantizar que los equipos puedan contar con sus principales jugadores en la final, independientemente de las amarillas recibidas en el primer partido.

Tarjetas rojas: sanción inmediata y con efectos más allá del torneo

La situación cambia radicalmente cuando se trata de tarjetas rojas, ya sea por expulsión directa o por doble amarilla. En estos casos: Un jugador expulsado en la semifinal no puede disputar la final y a

demás, la sanción se cumple en el siguiente partido oficial del club, aunque este pertenezca a otra competición, como la Liga o la Copa del Rey.

De este modo, la Supercopa no “borra” las expulsiones, sino que las integra en el régimen disciplinario general del fútbol español.

Diferencia entre sanciones leves y graves

El reglamento también distingue entre la gravedad de las sanciones:

Sanciones leves (normalmente de un partido): se cumplen en la competición oficial más inmediata que dispute el equipo.

Sanciones graves (cuatro partidos o más): se aplican de forma transversal, independientemente de la competición, y no se limitan a un torneo concreto.

Este criterio refuerza el carácter disuasorio de las infracciones más graves y garantiza una aplicación uniforme de la disciplina.

Entrenadores y cuerpo técnico: el mismo criterio disciplinario

Las sanciones no afectan únicamente a los futbolistas. Los entrenadores y miembros del cuerpo técnico también están sujetos al mismo régimen disciplinario. Una tarjeta roja implica la prohibición de sentarse en el banquillo en el siguiente partido oficial, con idéntico criterio de cumplimiento que el aplicado a los jugadores.

Un sistema que equilibra espectáculo y disciplina

En resumen, la Supercopa de España adopta un sistema disciplinario mixto: “limpia” las tarjetas amarillas de cara a la final, pero mantiene las sanciones por expulsiones, incluso trasladándolas a otras competiciones. De esta manera, la RFEF busca un equilibrio entre preservar el atractivo deportivo del torneo y garantizar el respeto a la disciplina y al reglamento común del fútbol español.

Un detalle reglamentario que, en un torneo tan corto, puede resultar decisivo tanto en lo deportivo como en la planificación de los equipos.