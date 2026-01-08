¿Por qué la Supercopa de España se juega en Arabia Saudí?

Desde 2020, la Supercopa de España dejó de ser un torneo celebrado exclusivamente en tierras ibéricas para convertirse en un espectáculo global con sede fija en el Oriente Medio: Arabia Saudí.



La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) firmó hace varios años un ambicioso acuerdo con las autoridades saudíes para trasladar allí la competición, que pasó de un formato tradicional de dos equipos a un ‘final four’ con cuatro participantes, y desde entonces se ha disputado de forma casi continua en ciudades como Riad y Yeda.

Esta decisión fue impulsada por razones tanto deportivas como económicas. En 2019 la RFEF, bajo la presidencia de Luis Rubiales, optó por internacionalizar un torneo que había perdido atractivo con el paso del tiempo, expandir la marca del fútbol español más allá de sus fronteras y generar ingresos significativos para clubes y organización. Arabia Saudita ofreció un contrato lucrativo —estimado en unos 30 millones de euros por edición— que incluyó varias ediciones del torneo, contribuyendo a una importante inyección de recursos para la Federación y los equipos participantes.

El nuevo formato a cuatro equipos —los dos primeros clasificados de LaLiga y los finalistas de la Copa del Rey— convirtió a la Supercopa en un mini-torneo de alto nivel competitivo, con eliminatorias a un solo partido que atraen la atención de aficionados y medios desde su inicio en enero. La idea de trasladarlo a Arabia Saudita estuvo acompañada de la apuesta por abrir el fútbol español a nuevos mercados, reforzar la visibilidad internacional de LaLiga y ofrecer un evento atractivo en un periodo tradicionalmente tranquilo del calendario en Europa.

No obstante, la decisión también ha generado críticas y debate entre puristas del fútbol español y aficionados. Muchos cuestionan la distancia geográfica y la pérdida de identidad al jugar fuera de España, mientras que otros señalan preocupaciones sobre derechos humanos y prioridades deportivas. A pesar de ello, la Supercopa en Arabia se ha consolidado como un clásico de comienzo de año, con grandes equipos como el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid compitiendo por un título que ahora marca el inicio competitivo de la temporada oficial

El acuerdo original fue renovado para extender la presencia de la Supercopa en Arabia Saudita hasta al menos 2030, y las partes involucradas —Federación y autoridades saudíes— exploran incluso prolongar esa colaboración más allá. Esto sitúa al torneo en un contexto de largo plazo, en el que la globalización y los intereses comerciales siguen marcando el rumbo de las competiciones más emblemáticas del fútbol español.