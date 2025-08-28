¿Cómo ha influido Sergio Ramos en el fichaje de Borja Mayoral por Monterrey?

En este espacio te hemos informado que el fichaje de Borja Mayoral por los Rayados de Monterrey está en vías de firmarse. El cuadro del norte de México y el Getafe, dueño de la carta del delantero tienen gestiones abiertas y avanzando de forma sencilla por la compra total de los derechos del jugador.

Su arribo a la Liga MX cada vez tiene más tintes de inminente. Monterrey puede cumplir en lo financiero con lo que exija el jugador. Además, le pueden ofrecer un estilo de vida muy cómodo dentro de la ciudad, así mismo se lo ha informado Sergio Ramos al mismo Mayoral en un contacto reciente.

💣 ¡OTRO EX REAL MADRID ESTÁ CASI CERRADO! 💣#CentralFOX | Podemos confirmar que Borja Mayoral y Monterrey tienen un ACUERDO para que llegue a México, con mucha influencia de Sergio Ramos 🔥



✅ Información de @sergiotrevino9 https://t.co/gwPLMz2TTC — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) August 28, 2025

Se confirma que Ramos ha cumplido con el rol de embajador de Monterrey para el fichaje de Mayoral. Ambos jugadores tuvieron relación cercana durante el tiempo en el que estuvieron juntos en el Real Madrid y todo indica que ahora se reencontrarán dentro del campo en el cuadro de los Rayados.

FBL-ESP-LIGA-REALMADRID-DEPORTIVO | OSCAR DEL POZO/GettyImages

Sergio tomó el teléfono y le ha asegurado a Borja que el club es una institución seria y de nivel Europa. Además le ha indicado que la ciudad es una de las más desarrolladas no sólo del país, en general del continente, por lo que su estilo de vida será cómodo tanto para él como para su entorno.

Se entiende que el aporte de Ramos ha sido clave para que Borja dé el "sí" final. La gestión entrará pronto dentro de su etapa decisiva y se espera que el fichaje sea positivo.