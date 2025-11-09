¿Cómo le fue a Guardiola en sus 1000 partidos como entrenador?

El encuentro de este domingo frente al Liverpool no fue uno más para el Manchester City y su entrenador: Pep Guardiola llegó a los 1000 partidos como director técnico profesional, un hito no solo en su carrera sino que en la historia del fútbol, ya que se trata de uno de los entrenadores más reconocidos y ganadores del nuevo milenio.

A continuación, repasamos cómo le fue en los tres clubes que dirigió en su vida.

FC Barcelona

Barcelona v Manchester United - UEFA Champions League Final | Michael Regan/GettyImages

Su recorrido empezó en el FC Barcelona B el 21 de junio de 2007, cuando fue anunciado como nuevo entrenador. Con el filial, gritó campeón de Tercera División logrando el ascenso a Segunda B con jugadores de la talla de Sergio Busquets, Pedro Rodríguez y Thiago Alcántara dentro de la plantilla.

El 8 de mayo de 2008 fue nombrado por la junta directiva como el nuevo entrenador del equipo superior del FCB en reemplazo del neerlandés Frank Rijkaard. Su primera decisión fue fuerte, ya que corrió de la plantilla a dos nombres rutilantes como Ronaldinho y Deco.

En su primera temporada ganó un histórico triplete, y lo demás es historia conocida: 247 partidos, 179 victorias y 14 títulos, incluyendo dos UEFA Champions League.

Bayern Múnich

FC Bayern Muenchen v 1. FSV Mainz 05 - Bundesliga | Matthias Hangst/GettyImages

El 27 de abril de 2012 anunció que dejaba el FC Barcelona y se tomó una temporada sin dirigir, haciendo su reaparición en el banquillo del Bayern Múnich reemplazando a Jupp Heynckes en el inicio de la campaña 2013/14.

Como entrenador del gigante alemán alzó cinco títulos nacionales y dos internacionales.

Manchester City

FC Internazionale v Manchester City FC - UEFA Champions League Final 2022/23 | Catherine Ivill/GettyImages

Su llegada al Manchester City tenía un objetivo claro: terminar de posicionar al club de los inversores árabes como uno de los más poderosos del mundo y ganar la UEFA Champions League. El 3 de julio de 2016 hizo su debut al frente de la escuadra Skyblue, ganando los primeros diez encuentros de manera consecutiva e ilusionando a todos.

La Orejona se hizo esquiva, hasta que finalmente pudo conseguirla en la temporada 2022/23, ganándole la final al Inter de Milán en Estambul con gol de Rodri.

Los 1000 partidos de Guardiola como entrenador