¿Cómo le ha ido a José Mourinho en cada club desde que dejó el Real Madrid?

Se espera que José Mourinho se convierta en el próximo entrenador del Real Madrid, y según informes, el técnico de 63 años se encuentra en negociaciones avanzadas para regresar al Bernabéu.

Este artículo fue publicado originalmente en SI FC

Tanto Mourinho como el presidente del Merengue, Florentino Pérez, han guardado silencio sobre el tema en los últimos días. Sin embargo, se rumorea que el actual entrenador del Benfica rechazará una oferta de renovación de contrato en Portugal y completará su traspaso a España al finalizar la temporada.

Esto supondría la segunda etapa de Mourinho en Madrid, tras haber dirigido al Real Madrid entre 2010 y 2013. Aquella etapa estuvo marcada por altibajos, con Mourinho logrando un título de LaLiga y una Copa del Rey en sus tres años. También consiguió un récord de 100 puntos en la legendaria temporada 2011/12.

Mourinho, entonces en la cima de su carrera como entrenador, fue elogiado por su capacidad para mantener el ritmo (e incluso superar) al FC Barcelona de Pep Guardiola. Sin embargo, no logró el éxito europeo, siendo eliminado de la UEFA Champions League en semifinales durante tres años consecutivos.

Su mandato también estuvo marcado por la acritud, con frecuentes enfrentamientos públicos con periodistas, directivos de LaLiga, entrenadores rivales, leyendas del Real Madrid y sus propios jugadores. Mourinho finalmente se marchó en 2013 de mutuo acuerdo, calificando su última temporada al frente del equipo, sin títulos, como la peor de su carrera.

Real Madrid - Training & Press Conference | Gonzalo Arroyo Moreno/GettyImages

El Real Madrid ganó la UEFA Champions League un año después con Carlo Ancelotti, y un regreso de Mourinho al Bernabéu habría parecido descabellado durante gran parte de la última década, dadas las trayectorias del técnico y del club. Sin embargo, una combinación de circunstancias, nostalgia y el deseo de enderezar el rumbo de un vestuario descontrolado parece haberlos vuelto a unir.

Está claro que el Mourinho que regresa al Real Madrid no será el mismo que dejó el club hace tantos años, pero ¿qué ha hecho desde 2013? ¿Ha sido un declive constante, una espiral descendente de tres años y una creciente irritabilidad? ¿O The Special One ha logrado demostrar lo que lo hizo brillar en sus inicios?

Aquí analizamos el rendimiento de Mourinho en cada club durante los años transcurridos entre sus etapas en el Real Madrid.

Chelsea (2013-2015)

FBL-ENG-PR-CHELSEA-SUNDERLAND | BEN STANSALL/GettyImages

Mourinho regresó al club que lo "amó" en el verano de 2013, hablando frecuentemente de su vínculo con el Chelsea con comentarios que parecían indirectas dirigidas al Real Madrid. Sin embargo, no logró recapturar por completo la magia de su primera etapa en Londres.

En su primera temporada, Mourinho describió al Chelsea como un "caballo pequeño" en la lucha por el título, ya que quedaron por detrás del Manchester City y el Liverpool. Aun así, jugó un papel fundamental en la elección del campeón de la Premier League, cuando su equipo venció al Liverpool por 2-0 a finales de abril, con un error de Steven Gerrard que propició el primer gol de Demba Ba, un momento que pasó a la historia del fútbol. Mientras tanto, los Blues de Mourinho cayeron ante el Atlético de Madrid de Diego Simeone en las semifinales de la Liga de Campeones.

En su segundo año, Mourinho ganó su tercer título de liga como entrenador del Chelsea —pero, hasta la fecha, su único título nacional desde que dejó el Real Madrid—, con un equipo liderado por Diego Costa y Eden Hazard que arrasó en la temporada 2014-15. Lo más lejos que llegarían en Europa fueron los octavos de final de la Liga de Campeones.

A pesar de haber firmado una extensión de contrato en el verano de 2015, Mourinho fue destituido antes de Navidad tras un desastroso inicio de temporada en el que su equipo perdió nueve de los primeros dieciséis partidos de la Premier League.

Porcentaje de victorias: 58,8%

Posición en liga: 3.º, 1.º, no terminó su tercera temporada.

Trofeos ganados: Premier League (2014/15), EFL Cup (2014/15)

Manchester United (2016-2018)

Ajax v Manchester United - UEFA Europa League Final | John Peters/GettyImages

Seis meses después de dejar el Chelsea, Mourinho asumió el cargo de entrenador más importante de Inglaterra en el Manchester United, sucediendo a Louis van Gaal. Una derrota por 4-0 ante su antiguo club, el Chelsea, en octubre, dañó la imagen de Mourinho, quien además tuvo frecuentes enfrentamientos con los árbitros durante su primera temporada en Old Trafford.

El United de Mourinho tuvo dificultades en la liga inglesa durante la temporada 2016/17, finalizando sexto con tan solo 69 puntos, a 24 puntos del campeón, el Chelsea. Sin embargo, ganaron la EFL Cup y la Europa League. Si bien la victoria por 2-0 sobre el Ajax mantuvo el impresionante récord de Mourinho en finales europeas, fue objeto de burlas por levantar tres dedos en las celebraciones para indicar que su equipo había ganado tres trofeos esa temporada, incluyendo la Community Shield.

La temporada siguiente, la 2017-18, el United logró su mejor clasificación en la Premier League desde la marcha de Sir Alex Ferguson, terminando subcampeón por detrás del Manchester City. Calificó el logro como “uno de los mejores trabajos de mi carrera… porque la gente desconoce lo que sucede tras bambalinas”.

En Europa, el United sufrió una sorprendente derrota ante el Sevilla en los octavos de final de la UEFA Champions League. Tras esa derrota, Mourinho defendió su gestión con un discurso ahora tristemente célebre sobre la “herencia futbolística”. Al final de la temporada, la decisión de Mourinho de nombrar a Scott McTominay como “Jugador del Año según el Entrenador” —a pesar de que el canterano solo había disputado 13 partidos de liga— fue vista como un desaire hacia sus jugadores más veteranos.

Tras un inicio accidentado de la temporada 2018-19, que incluyó una derrota en casa por 3-0 ante el Tottenham, un Mourinho cada vez más acosado y que citaba a Hegel vio peligrar su puesto. Fue destituido antes de Navidad, con el United a 19 puntos del liderato de la Premier League.

Porcentaje de victorias: 58,3%

Posición en liga: 6.º, 2.º, no terminó la tercera temporada

Trofeos ganados: Community Shield (2016/17), EFL Cup (2016/17), UEFA Europa League (2016-17)



Tottenham Hotspur (2019–2021)

FBL-EUR-C1-TOTTENHAM-TRAINING | DANIEL LEAL/GettyImages

Menos de un año después, Mourinho se enfrentaba a otro de los grandes del fútbol inglés, el Tottenham, una decisión que molestó a algunos aficionados tanto de los Spurs como del Chelsea, debido a sus vínculos pasados ​​con ambos clubes.

Mourinho, contratado con la misión explícita de conseguir títulos para uno de los grandes clubes ingleses que casi lo lograron, tuvo dificultades para ganarse a la afición del norte de Londres, que aún añoraba a Mauricio Pochettino.

La decepcionante temporada 2019/20, en la que el club terminó sexto, quedó plasmada en la serie documental de Amazon Prime, "All of Nothing". El documental capturó parte del indudable carisma y la capacidad de gestión de Mourinho, pero también contribuyó a consolidar su imagen en la era de las redes sociales como poco más que material para memes.

Tras un buen comienzo de la temporada 2020/21, con una victoria por 6-1 sobre el Manchester United y breves momentos en los que parecía que podrían luchar por el título, los Spurs sufrieron un duro revés. Mourinho fue destituido días antes de la final de la Copa de la Liga, que el club acabó perdiendo contra el Manchester City.

Porcentaje de victorias: 51,2%

Posición en la liga: 6.º, no completó su segunda temporada

No ganó trofeos.

AS Roma (2021–2024)

FBL-EUR-C4-FINAL-ROMA-FEYENOORD | OZAN KOSE/GettyImages

En el verano de 2021, Mourinho regresó a Italia por primera vez desde que dejó el Inter de Milán más de una década antes, prometiendo llevar al éxito a uno de los gigantes dormidos del continente.

La Roma realizó una gran inversión en el primer mercado de fichajes de Mourinho, incorporando a jugadores como Rui Patrício y Tammy Abraham. A pesar de ello, el técnico atribuyó la sorprendente derrota por 6-1 ante el Bodø/Glimt en la fase de grupos de la Conference League a la fortaleza de su plantilla.

La Roma de Mourinho no pudo mantener el ritmo en la Serie A, terminando a 23 puntos del Milan en la temporada 2021/22, pero sí logró el primer título del club en 11 años al ganar la final inaugural de la UEFA Conference League contra el Feyenoord de Arne Slot. De esta forma, Mourinho se convirtió en el primer entrenador en ganar las tres grandes competiciones de la UEFA, una hazaña que inmortalizó con un tatuaje.

Un año después, la Roma llegó a la final de la Europa League, pero perdió contra el Sevilla en la tanda de penaltis; la primera derrota de Mourinho en una gran final europea. Tras un partido muy tenso, Mourinho fue captado por las cámaras enfrentándose al árbitro Anthony Taylor en el aparcamiento y llamándolo "una auténtica vergüenza". Mourinho abandonó la capital italiana en enero de 2024, con la Roma más cerca de la zona de descenso que del liderato de la Serie A.

Porcentaje de victorias: 49,3%

Posición en la liga: 6.º, 6.º, no completó la temporada

Trofeos ganados: UEFA Conference League (2021/22)

Fenerbahçe (2024/25)

Jose Mourinho in Istanbul | dia images/GettyImages

Cinco meses después de dejar Roma, Mourinho fue anunciado como el nuevo entrenador del Fenerbahçe, uno de los clubes más importantes de Estambul, en lo que se consideró un gran logro para el club y la Süper Lig turca. La única temporada del combativo técnico en Turquía fue quizás la más tensa y polémica de su carrera, ya que se enfrentó a la oposición y a los directivos de la liga, a veces literalmente.

Mourinho recibió una tarjeta amarilla a los 20 minutos de su debut liguero con el Fenerbahçe por discutir con el árbitro, lo que marcó la pauta de su etapa en Turquía. En septiembre de 2024, presentó pruebas contra lo que consideraba una decisión arbitral incorrecta en un partido contra el Antalyaspor, colocando su ordenador portátil delante de las cámaras de televisión.

Entre sus numerosas diatribas, afirmó que él y el Fenerbahçe tenían que "luchar contra los rivales y el sistema", y pidió la introducción de árbitros extranjeros para eliminar los prejuicios. En particular, fue sancionado con tres partidos de suspensión por agarrar la nariz del entrenador del Galatasaray, Okan Buruk, tras un intenso derbi de Estambul.

En medio del caos, el equipo de Mourinho terminó la temporada 2024/25 a 11 puntos del Galatasaray y no logró vencer ni al Galatasaray ni al Besiktas en ningún encuentro. Fue destituido al inicio de la temporada 2025/26 tras perder la eliminatoria previa de la UEFA Champions League contra el Benfica.

Porcentaje de victorias: 59,7

Posición en la liga: 2.º

No ganó trofeos.

SL Benfica (2025 a la actualidad )

SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First Leg | Octavio Passos - UEFA/GettyImages

Menos de un mes después de la derrota ante el Benfica, Mourinho se unió al equipo, regresando al club que había entrenado brevemente 25 años antes. En su (casi) única temporada en Lisboa, Mourinho ha llevado al Benfica al borde de una temporada invicta en la primera división portuguesa. A pesar de ello, su equipo sigue tercero en la liga y necesita que los resultados le sean favorables en la última jornada para clasificarse para la Champions League.

El momento cumbre de la temporada llegó cuando guió al Benfica a una dramática victoria por 4-2 sobre el Real Madrid en enero, asegurando la clasificación para la fase eliminatoria de la Liga de Campeones.

El momento más bajo llegó un mes después, contra el mismo rival, cuando Mourinho hizo declaraciones polémicas tras las acusaciones de Vinícius Jr. de insultos racistas por parte de Gianluca Prestianni. La UEFA posteriormente sancionó a Prestianni con seis partidos por conducta homófoba, y no por racismo.

Tras otro partido tenso, Mourinho declaró: "Cuando marcas un gol así, lo celebras con respeto. Prefiero mantenerme al margen de las palabras que intercambiaron Prestianni y Vinícius. No voy a opinar al respecto.

Cuando discutía sobre racismo, le dije que la persona más importante en la historia de este club era negra [Eusebio]. Este club es lo último que es racista, así que si en su mente se trataba de algo relacionado con eso, esto es el Benfica. Algo falla, porque sucede en todos los estadios. En cada estadio donde juega Vinícius pasa algo. Siempre".

Porcentaje de victorias: 59%

Posición en la liga: a confirmar

No ganó trofeos.

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