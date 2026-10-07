¿Cómo les fue a los jugadores del Atlético de Madrid en el parón de selecciones?

La fecha FIFA de septiembre y octubre dejó un balance positivo para el Atlético de Madrid, que contó con 17 futbolistas convocados por sus respectivas selecciones. Mientras algunos acumularon una importante cantidad de minutos, otros tuvieron una participación más limitada.

Con el regreso de los internacionales, Diego Simeone comienza a recuperar a su plantel de cara al regreso de LaLiga 2026/27.

A continuación, repasamos la actividad de los convocados:

1. Julián Álvarez, Giuliano Simeone, Cuti Romero y Musso - Argentina

England v Argentina - FIFA World Cup 2026 - Semi Final - Atlanta Stadium | Nick Potts - PA Images/GettyImages

Julián Álvarez disputó los tres encuentros de Argentina y fue titular ante Bolivia y Burkina Faso. El delantero marcó en la goleada 7-0 frente a Burkina Faso y también tuvo minutos en el triunfo 3-0 ante Benín.



Giuliano Simeone también consiguió marcar en la victoria ante Burkina Faso. El atacante ingresó desde el banco y apenas necesitó 26 minutos para convertir uno de los siete tantos de la Albiceleste.



Cristian Romero fue capitán en los tres compromisos y marcó en el 4-0 contra Bolivia, además de participar en los triunfos posteriores ante Burkina Faso y Benín. Juan Musso, por su parte, permaneció como suplente durante toda la fecha FIFA.

2. Baena, Pubill y Grimaldo - España

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Rodrigo Valle/GettyImages

Álex Baena fue uno de los rojiblancos más destacados del parón. El mediocampista participó directamente en tres goles de España: marcó y dio una asistencia en la remontada 3-2 ante Inglaterra y volvió a asistir en el triunfo frente a Croacia.



Marc Pubill también aprovechó sus oportunidades: fue titular y completó los 90 minutos ante Inglaterra y Croacia, encuentro en el que además marcó su primer gol con la selección absoluta.



Álex Grimaldo, en cambio, no llegó a disputar minutos durante los compromisos de España.

3. Jan Oblak - Eslovenia

Scotland v Slovenia | Craig Foy - SNS Group/GettyImages

Oblak volvió a ser una pieza fundamental para su selección: el arquero disputó los cuatro encuentros completos y fue capitán en todos ellos.



Eslovenia cerró el parón con una victoria 2-1 ante Escocia en Glasgow, después de haber conseguido también un triunfo frente a Macedonia del Norte.

4. David Hancko - Eslovaquia

Slovakia v Moldova - UEFA Nations League 2026/27 Group C3 MD1 | NurPhoto/GettyImages

Hancko tuvo minutos en los cuatro compromisos de Eslovaquia y terminó el parón con un gol. El defensor marcó en el triunfo por 4-0 frente a Moldavia, después de haber participado también en los encuentros ante Moldavia, Kazajistán e Islas Feroe.

5. Jonathan David - Canadá

SOCCER: OCT 06 USA vs Canada | Icon Sportswire/GettyImages

David fue otro de los rojiblancos con protagonismo ofensivo. El delantero disputó los tres partidos de Canadá y marcó ante Chile en el primer compromiso.



También fue titular frente a Estados Unidos y completó los 90 minutos en la derrota 1-0 sufrida en Minnesota.

6. Obed Vargas - México

Mexico v Peru - International Friendly | Evan Bernstein/GettyImages

Obed Vargas participó en los cuatro encuentros de México. El mediocampista tuvo minutos ante Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile, incluyendo 71 minutos en el último partido, que terminó con derrota 2-0 para el conjunto mexicano.

7. Kang In Lee - Corea del Sur

South Korea v Uzbekistan - Friendly Match | NurPhoto/GettyImages

El rojiblanco disputó tres de los cuatro partidos de Corea del Sur: fue titular y jugó los 90 minutos frente a Uruguay, además de participar en el empate sin goles ante Venezuela y en el triunfo 2-0 contra Uzbekistán, en el que disputó la primera mitad.

8. Morten Hjulmand - Dinamarca

Wales v Denmark - UEFA Nations League - League Phase - Group A4 - Cardiff City Stadium | Nick Potts - PA Images/GettyImages

Hjulmand acumuló minutos en los cuatro partidos de Dinamarca. Fue titular ante Noruega, Portugal y Gales, y terminó el parón con una victoria 1-0 en Cardiff.

9. Ademola Lookman - Nigeria

Jordan v Nigeria -International Friendly | Soccrates Images/GettyImages

Ademola Lookman jugó ante Madagascar y Guinea-Bisáu, mientras que no fue convocado para el amistoso frente a Rusia.