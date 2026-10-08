¿Cómo les fue a los jugadores del Barcelona en el parón de selecciones de octubre 2026?

La ventana internacional de tres semanas finalmente llegó a su fin. Los futbolistas ya comenzaron a reincorporarse a sus respectivos clubes y arrancaron los preparativos para los compromisos del fin de semana. El Barcelona no es la excepción, después de haber aportado una importante cantidad de jugadores a las selecciones nacionales.

Para fortuna de Hansi Flick, ninguno sufrió una lesión de gravedad y quienes regresaron anticipadamente ya trabajan para llegar en condiciones al partido del sábado contra el Getafe.

1. Pau Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal y Fermín López - España

Rodri, España | Jose Manuel Alvarez Rey/GettyImages

Lamine fue uno de los protagonistas de España, con cuatro goles y una asistencia en 281 minutos. El extremo fue el único futbolista español que fue titular los cuatro encuentros de la Nations League. Le marcó a Inglaterra, firmó un doblete contra Croacia en Sevilla y volvió a convertir ante República Checa. Cubarsí, por su parte, disputó 270 minutos repartidos en tres partidos completos y contribuyó a prolongar el invicto español a 43 encuentros oficiales.



Rodri celebró su quinto gol con la Roja en la victoria 3-1 sobre los checos, tanto que puso fin a una sequía de dos años y tres meses con el seleccionado. Pedri, por su parte, jugó 207 minutos y asistió a Yamal contra Croacia. Olmo estuvo 220 minutos y dio el pase que permitió que Lamine abriera el partido contra Checa.



La participación de Fermín fue considerablemente inferior a la de sus compañeros, con 91 minutos y una titularidad ante Croacia. Eric García, en cambio, tuvo que irse de la concentración por molestias en la rodilla izquierda durante el calentamiento previo al encuentro contra Inglaterra. Los exámenes descartaron una lesión.

2. Raphinha - Brasil

Raphinha, Brasil | Eurasia Sport Images/GettyImages

Raphinha convirtió un penal en la victoria brasileña por 4-2 ante Australia, pero su participación terminó en el entretiempo debido a molestias en el muslo derecho. En el primer amistoso contra el mismo rival, que terminó 1-1, había disputado los 90 minutos y aportado la asistencia del empate. Su balance quedó en 135 minutos antes de que la Confederación Brasileña de Fútbol autorizara su regreso anticipado.



El diagnóstico inicial indicó un pequeño edema muscular y lo dejó fuera del compromiso contra India. Ya en Barcelona, las pruebas descartaron una rotura y el delantero comenzó su recuperación bajo supervisión médica. Flick espera disponer de él ante los Azulones, aunque su participación dependerá de la evolución durante los entrenamientos de la semana.

3. Joao Cancelo - Portugal

Joao Cancelo, Portugal | Eurasia Sport Images/GettyImages

Cancelo se reivindicó con los lusos. El lateral disputó 306 minutos con Portugal y marcó dos goles, uno en la victoria 4-2 contra Dinamarca y otro ante Noruega. Con eso, amplió su récord como el defensor con mayor cantidad de tantos en la selección portuguesa.



Además, recuperó el lateral derecho y fue titular en los cuatro partidos del equipo de Jorge Jesus.

4. Anthony Gordon - Inglaterra

Anthony Gordon, Inglaterra | Michael Regan - The FA/GettyImages

Gordon encontró en la Nations una continuación de su excelente Mundial. El extremo convirtió ante España en Wembley, marcó de cabeza contra República Checa y participó con un gol y una asistencia en la goleada 7-0 sobre Croacia.



Esas actuaciones terminaron de afianzarlo entre los titulares de Thomas Tuchel, quien encontró en el futbolista del Barça una alternativa confiable para el extremo izquierdo. Con los culés todavía no convirtió, pero registra cuatro asistencias en siete fechas de LaLiga.

5. Karim Adeyemi - Alemania

Karim Adeyemi, Alemania | picture alliance/GettyImages

Adeyemi volvió a la selección alemana de la mano de Jürgen Klopp, luego de quedar fuera de la convocatoria para el Mundial. El delantero fue titular en el empate 1-1 ante Países Bajos y en la derrota 1-0 contra Grecia. Sus actuaciones estuvieron entre las mejor valoradas de los germanos,



Klopp citó a 44 futbolistas y los dividió en dos grupos para afrontar los cuatro encuentros de Nations. Adeyemi integró el primero y quedó liberado antes de los partidos contra Serbia y Grecia. Por ese motivo, Flick le concedió un descanso adicional, por lo que el delantero llegará con menor desgaste que otros compañeros al duelo del sábado.

6. Hamza Abdelkarim - Egipto

Hamza Abdelkarim, Egipto | NurPhoto/GettyImages

Abdelkarim y una convocatoria de contrastes. El delantero culé celebró su primer gol con la selección absoluta durante la victoria 5-0 ante Sudán del Sur, pero terminó la ventana internacional con apenas 52 minutos disputados. En el amistoso contra Sudáfrica, que Egipto perdió 1-0, ingresó desde el banco y dispuso de poco menos de media hora para intentar cambiar el resultado.



Ese duelo terminó con una controversia protagonizada por el DT Hossam Hassan, quien reprendió públicamente a Abdelkarim sobre el terreno de juego. Los motivos del enojo no trascendieron, pero el delantero volvió a Barcelona con un gol internacional en su haber y más confianza para tener más partidos bajo el mando de Flick.

7. Jules Koundé - Francia

Jules Kounde, Francia | DeFodi Images/GettyImages

Koundé jugó 180 minutos en dos titularidades completas, ante Turquía y Bélgica. El lateral se quedó en el banco durante los otros dos compromisos de Francia y recuperó un lugar en el once de Zinedine Zidane para la victoria 4-1 contra los belgas.



El regreso a la titularidad no alcanzó para terminar con el debate sobre su rendimiento. El diario L'Équipe calificó su última actuación con un 5 y cuestionó la precisión de sus envíos ofensivos. Koundé, que reconoció haber rendido por debajo de sus expectativas durante la temporada anterior, tampoco la tiene facil en el Barça y la competencia con Eric García.

8. Dominik Livakovic - Croacia

Dominik Livakovic, Croacia | Eurasia Sport Images/GettyImages

El arquero de Croacia fue el internacional culé con más minutos disputados durante el parón. Livakovic jugó los cuatro partidos, pero sus estadísticas resultaron poco alentadoras. Recibió 14 goles y consiguió una sola victoria, el 2-1 ante República Checa. Las otras tres presentaciones terminaron en derrotas contra Inglaterra y España, esta última por partida doble.



La goleada inglesa 7-0 fue una jornada para el olvido, mientras que en el 4-1 ante España sufrió un doblete de Yamal. Ya de regreso en el Barça, no tendrá mucho tiempo de descanso si quiere continuar como una posible alternativa de Joan García.

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