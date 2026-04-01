El FC Barcelona visitó este sábado al Atlético de Madrid tras el regreso a la actividad en la LaLiga luego del último parón de selecciones. Un total de 14 jugadores de Hansi Flick fueron convocados por sus combinados y, de acuerdo al resultado del partido, todo parecería inicar que el equipo no lo sintió.



Los culés superaron al Atleti por 2 a 1 y ampliaron la ventaja en la cima a siete puntos. El título se acerca para los de Flick.

¿Cómo les fue a los jugadores del FC Barcelona en el parón de selecciones de marzo?

1. Pedri, Lamine Yamal, Fermín López, Dani Olmo, Ferran Torres y Pau Cubarsí | España

Spain v Egypt - International Friendly | Quality Sport Images/GettyImages

Los seis jugadores convocados por Luis de la Fuente tuvieron participación activa en la victoria por 3-0 ante Serbia y en el empate sin goles frente a Egipto. El protagonismo de los más jóvenes reafirma su crecimiento en el plano internacional y los posiciona como piezas importantes de cara al futuro inmediato del seleccionado, aunque también incrementa la carga física acumulada de cara al tramo más decisivo de la temporada culé.

2. Raphinha | Brasil

Brazil v France - International Friendly | Stephen Nadler/ISI Photos/GettyImages

El brasileño sufrió una dolencia en el bíceps femoral de la pierna derecha durante el amistoso de su combinado nacional ante Francia y debió abandonar la convocatoria. La baja del delantero, pieza clave en la ofensiva blaugrana, obliga al entrenador alemán, Hansi Flick, a rearmar el frente de ataque del equipo en un tramo decisivo de la temporada con diferentes proyecciones a corto plazo; cabe mencionar que el brasileño viene arrastrando molestias musculares recurrentes a lo largo del último año, una situación que ya genera preocupación tanto en el cuerpo técnico como dentro del vestuario.

Comunicat mèdic ❗



Raphinha té una lesió al bíceps femoral de la cuixa dreta segons confirmen les proves mèdiques que li ha fet la CBF arran de les molèsties que va notar durant la disputa del Brasil-França.



Raphinha torna a Barcelona per començar el tractament pertinent. El… pic.twitter.com/ne0bcEone6 — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) March 27, 2026

3. Robert Lewandowski | Polonia

FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages



Lewandowski fue uno de los jugadores blaugranas más exigidos durante el parón; jugó dos partidos completos con Polonia, anotó ante Albania y, pese al esfuerzo, no logró clasificar al Mundial tras caer frente a Suecia.

4. Ronald Araújo | Uuruguay

Algeria v Uruguay - International Friendly | Chris Ricco/GettyImages

Ronald Araújo disputó los 90 minutos del primer amistoso con empate por 1-1 ante Inglaterra y sumó 47 minutos desde la titularidad en el 0-0 frente a Argelia.

5. João Cancelo | Portugal

Mexico v Portugal - International Friendly | Agustin Cuevas/GettyImages

En el 0-0 frente a México, Cancelo ingresó en el entretiempo y disputó toda la segunda mitad del encuentro. En la victoria por 2-0 frente a Estados Unidos el lateral volvió a jugaro los 45 minutos del complemento.

6. Marcus Rashford | Inglaterra

England v Japan - International Friendly - Wembley Stadium | Bradley Collyer - PA Images/GettyImages

El delantero sumó minutos en ambos con Inglaterra, pese a la igualdad en el primer encuentro y la derrota en el último, dejó buenas sensaciones; la buena noticia para Flick es la recuperación física que demostró el inglés tras algunas molestias recientes que lo marginaron de la actividad.

FBL-EUR-C1-BARCELONA-NEWCASTLE | JOSEP LAGO/GettyImages

7. Roony Bardghji | Suecia

Ukraine v Sweden - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offs | Alex Caparros - UEFA/GettyImages

8. Xavi Espart | España Sub-19

FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | NurPhoto/GettyImages

Xavi tuvo una actuación destacada en la sub-19. El juvenil, que ya entrena con el primer equipo y ha dejado buenas sensaciones ante Hansi Flick, generó preocupación tras salir golpeado en uno de los partidos. Sin embargo, desde el entorno del jugador aseguran que se trató solo de un golpe leve, sin complicaciones físicas ni riesgo de lesión.

9. Marc Bernal | España Sub-21

FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Judit Cartiel - UEFA/GettyImages

El juvenil fue titular en los dos encuentros del combinado sub-21 y cerró la ventana internacional con sensaciones alentadoras. El mediocampista volvió a responder físicamente sin inconvenientes y sumó minutos de valor competitivo.

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