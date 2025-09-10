¿Cómo les ha ido a los jugadores del FC Barcelona convocados por sus selecciones durante el parón internacional?

El parón internacional de septiembre ha dejado al FC Barcelona como uno de los clubes con mayor representación en las distintas selecciones nacionales. Hasta doce jugadores azulgranas han defendido los colores de sus países, siendo protagonistas en Europa y Sudamérica en partidos de clasificación y amistosos de preparación para el Mundial 2026. Desde la masiva presencia en la selección española hasta los líderes consolidados como Lewandowski con Polonia o Araújo con Uruguay, los futbolistas culés han vivido jornadas de gran intensidad.

A continuación, repasamos cómo le ha ido a cada uno de ellos agrupados por selección.

1. Cubarsí, Pedri, Fermín, Ferran Torres, Dani Olmo y Lamine Yamal (España)

Lamine Yamal | OZAN KOSE/GettyImages

El FC Barcelona tuvo una representación masiva en la selección española, con Pau Cubarsí, Pedri, Fermín López, Ferran Torres, Dani Olmo y Lamine Yamal formando parte de las convocatorias. El conjunto de Luis de la Fuente completó una doble jornada perfecta: un contundente 6-0 frente a Turquía y un sólido 3-0 contra Bulgaria. Pedri fue protagonista absoluto con un doblete ante los turcos, acompañado por un gol de Ferran Torres. Lamine Yamal volvió a brillar con una asistencia, confirmando su estatus de estrella emergente. Fermín López tuvo minutos y Cubarsí mostró su solvencia defensiva. Olmo, por su parte, aportó en la construcción del juego y se mantuvo como una pieza de confianza en la medular. El peso del Barça en la Roja es cada vez más notorio, siendo clave en el dominio ofensivo y el control del mediocampo.

2. Frenkie De Jong (Países Bajos)

Frenkie De Jong | Dean Mouhtaropoulos/GettyImages

Frenkie de Jong regresó a la dinámica de la selección neerlandesa, disputando los partidos contra Polonia y Lituania. Aunque no firmó goles ni asistencias, su papel fue crucial en la sala de máquinas del combinado de Ronald Koeman. Con su visión de juego y capacidad de distribución, De Jong sigue siendo indispensable para el esquema táctico de la Oranje, que busca asegurar su clasificación con autoridad.

3. Andreas Christensen (Dinamarca)

Andreas Christensen | SOPA Images/GettyImages

Andreas Christensen volvió a ser el baluarte defensivo de la selección danesa, que se midió a Escocia y Grecia. El central del Barça aportó solidez en la zaga, confirmando por qué es considerado un pilar en la defensa de su país. Su regularidad es un valor añadido para Dinamarca y también para el conjunto azulgrana, que celebra el buen nivel mostrado por el jugador.

4. Robert Lewandowski (Polonia)

Robert Lewandowski | Eurasia Sport Images/GettyImages

Robert Lewandowski lideró a la selección polaca en los duelos frente a Países Bajos y Finlandia. Aunque no pudo brillar en exceso en cuanto a cifras goleadoras, sigue siendo el referente indiscutible de la delantera polaca. Su experiencia y jerarquía aportan equilibrio y carácter a un equipo que depende mucho de su estrella para mantenerse competitivo en Europa.

5. Ronald Araújo (Uruguay)

Ronald Araújo | RODRIGO ARANGUA/GettyImages

Ronald Araújo volvió a defender los colores de Uruguay en una ventana exigente con partidos ante Perú y Chile. El central del Barça demostró su habitual fortaleza física y capacidad de liderazgo, consolidando la defensa charrúa. Su nivel en la selección refuerza la confianza que también transmite en el Camp Nou, siendo un jugador fundamental en ambas trincheras.

6. Marcus Rashford (Inglaterra)

Marcus Rashford | Carl Recine/GettyImages

Marcus Rashford fue convocado con Inglaterra para los choques ante Andorra y Serbia. Si bien su rol no fue protagonista en cuanto a cifras ofensivas, participó activamente en el esquema de Gareth Southgate, aportando profundidad y desequilibrio en banda. Su experiencia internacional sigue siendo un activo valioso tanto para la selección como para el Barça.

7. Jules Koundé (Francia)

Jules Koundé | Eurasia Sport Images/GettyImages

Jules Koundé defendió los colores de Francia en los compromisos ante Ucrania e Islandia. Su papel fue destacado en la zaga, aportando contundencia defensiva y regularidad en el esquema de Didier Deschamps. La selección gala confía en su polivalencia, y el central respondió con solvencia en un equipo que aspira a dominar en la clasificación mundialista.

Más noticias sobre el FC Barcelona en nuestro canal de Whatsapp