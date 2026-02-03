¿Cómo puede el Arsenal reemplazar a Mikel Merino tras la fuerte lesión?

Mikel Arteta espera que la profundidad de su plantilla del Arsenal ofrezca el seguro necesario contra reveses por lesiones durante su carrera hacia el título de la Premier League.

La profundidad del Arsenal ya se ha puesto a prueba en lo que se consideró un año crítico para el proyecto de Arteta. Algunos sugirieron que era ahora o nunca para el español tras cinco temporadas sin títulos, y ciertamente no se anduvieron con rodeos este verano a la hora de cubrir huecos.

Como resultado, los Gunners han mitigado sin problemas las lesiones de Bukayo Saka, Kai Havertz, Martin Ødegaard y Gabriel, lo que les deja en una posición sólida en cuatro frentes. Sin embargo, es de esperar que surjan obstáculos a medida que el Arsenal se acerca a la gloria, y la importante lesión en el pie de Mikel Merino , que requiere cirugía, podría ser el primer gran obstáculo que los hombres de Arteta tengan que superar durante la segunda mitad de la temporada.

Ya era demasiado tarde para asegurar un reemplazo a corto plazo en la ventana de transferencia de enero, así que aquí te contamos cómo Arteta podría reemplazar a Merino internamente mientras está fuera de juego.

Reversión de Kai Havertz

“Kai es un jugador de gran calidad. Tiene una gran versatilidad y es inteligente. Aportará una gran fuerza extra a nuestro mediocampo y variedad a nuestro juego”, declaró Arteta sobre la llegada de Kai Havertz en 2023, sugiriendo que veía al alemán como un posible sustituto de Granit Xhaka.

Al principio, Havertz se mostró incómodo en el rol que Xhaka dominó la temporada anterior, y Arteta finalmente abandonó el Plan A para la ex estrella del Chelsea en invierno. Un gol de la victoria en el último minuto contra el Brentford en noviembre demostró su capacidad para infiltrarse tras las defensas, y Havertz pronto comenzó a jugar con Gabriel Jesus como su hombro.

Su evolución como delantero centro titular del Arsenal fue ciertamente más gradual que la de Merino, y su excelente racha de forma en la recta final de esa temporada convenció al club de evitar hacer un fichaje en esa posición en verano.

Sin embargo, mucho ha cambiado desde que Havertz se recuperó de una lesión de rodilla, que lo mantuvo fuera durante la mayor parte de 2025. Arteta ahora tiene a Gabriel Jesus en forma y a Viktor Gyökeres en buena forma goleadora, por lo que Havertz, que está siendo reintegrado con cuidado, está en una feroz batalla por minutos en la delantera.

Aunque Merino ha sido utilizado esporádicamente como delantero esta temporada, la mayoría de sus apariciones han sido en el mediocampo. Quizás Havertz se retrase un poco más para mitigar la ausencia del español, cumpliendo así la visión que Arteta le planteó hace tres años. Havertz, al igual que Merino, no es un maestro de la construcción de jugadas y puede parecer torpe entre líneas, pero tiene una presencia imponente que puede entrar como un fantasma al área y ganar muchísimos duelos.

Confía en Eze

Cuando las cosas van mal para el Arsenal, lo que ha sido poco común esta temporada, Arteta a menudo se encuentra bajo un fuerte escrutinio por su gran dependencia de las jugadas a balón parado, el énfasis en el aspecto físico y la aversión general al riesgo en el juego abierto, que se considera que fomenta.

El técnico de los Gunners, aunque es un excelente entrenador, ya no parece tener demasiados jugadores impredecibles. Ødegaard fue en su día el alma de su equipo, pero la influencia del capitán está disminuyendo. Saka es brillante, pero algo metódico en su enfoque, mientras que Eberechi Eze ha aportado muy poco más allá de su triplete en el derbi.

Ethan Nwaneri podría haber estado a punto de ganar más minutos si no hubiera sido cedido al Marsella el mes pasado, por lo que Arteta podría verse obligado a confiar en el jugador estrella mientras Merino esté de baja. ¿Ha llegado el momento de que el técnico del Arsenal se apoye en la creatividad de su equipo?

Fue un momento clave cuando Eze salió a pasear para disfrutar de una impresionante recepción en el Emirates en agosto, pero la temporada de debut del inglés en el norte de Londres no ha sido el sueño catártico que se prometía. No ha sido la pieza clave, ni el hombre que convenciera a Arteta de adoptar un equipo menos duro, pero aún hay tiempo para que el impacto de Eze se sienta. Fue por estas fechas el año pasado cuando brilló en el Crystal Palace, inspirándolos a su mejor día.

La elección del campo izquierdo

Suponiendo que no haya una gran reestructuración táctica, el mediocampo del Arsenal a menudo contará con Declan Rice y Martín Zubimendi trabajando en equipo. El otro puesto está en juego: Ødegaard fue el candidato ideal durante años, Eze lucha por la confianza del entrenador y Havertz podría estar en la sala de máquinas, dadas las opciones disponibles del Arsenal en ataque.

Pero hay otra posibilidad que Arteta debe considerar.

La impresionante irrupción de Myles Lewis-Skelly como lateral izquierdo hizo que muchos olvidaran que su profesión es centrocampista. Por eso se adaptó a su rol invertido, tanto con su club como con su selección, con una fluidez innegable, y su comodidad en las zonas centrales es evidente.

Ha caído en desgracia esta temporada, con Piero Hincapié quitándole minutos, pero Arteta, que valoró lo suficiente al adolescente como para darle su gran oportunidad, podría recurrir al robusto graduado de la academia como una opción de rotación en el medio del campo mientras Merino está fuera.

Lewis-Skelly no puede proporcionar lo que Merino hace en el aire, ni en el suelo, pero el adolescente es un duelista lo suficientemente duro que podría ayudar al Arsenal a avanzar en el campo en virtud de sus pases precisos entre líneas y su capacidad para superar los desafíos cuando ataca el espacio.