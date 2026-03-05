¿Cómo quedaría la clasificación final de la Premier League tras la jornada 29 según la Inteligencia Artificial?

La Premier League está entrenado en su etapa de definición y el Arsenal, que es el gran candidato a la gloria, dio un nuevo paso ganándole por la mínima al Brighton en Falmer, mientras que su rival directo, el Manchester City, empató 2-2 con el Nottingham Forest en condición de local.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

El trofeo se acerca al Emirates Stadium por primera vez en más de dos décadas | Michael Regan - The FA/GettyImages

En el ejercicio de la supercomputadora de Opta, el ganador del trofeo al final de la temporada sería el Arsenal con 83.99 puntos esperados, seguido del Manchester City con 76.02. El tercero sería el Aston Villa con 65.55 unidades, mientras que en el cuarto se ubicaría el Manchester United con 64.65.

El Liverpool, el Chelsea, el Brentford, el Bournemouth, el Newcastle y el Everton completan el top 10 de la temporada.

Posición Club Puntos actuales Puntos esperados 1° Arsenal 67 83.99 2° Manchester City 60 76.02 3° Aston Villa 51 65.55 4° Manchester United 51 64.65 5° Liverpool 48 62.98 6° Chelsea 48 62.20 7° Brentford 44 57.27 8° Everton 43 53.56 9° Newcastle 39 52.07 10° Bournemouth 40 52.06 11° Fulham 40 51.08 12° Sunderland 40 50.28 13° Brighton 37 50.11 14° Crystal Palace 35 46.70 15° Leeds 31 44.13 16° Tottenham 29 42.21 17° Nottingham Forest 28 38.45 18° West Ham 28 35.14 19° Burnley 19 27.80 20° Wolves 16 22.15

Según el ejercicio hipotético de la IA de Opta, los tres que perderían la categoría serían West Ham, Burnley y Wolverhampton, con el Nottingham Forest salvándose por muy poco. Los Wolves lograron romper la marca del Derby County y no serán el peor equipo de la historia de la Premier League al superar la línea de los 11 puntos.

Tanto Chelsea como Liverpool se quedarían a las puertas de entrar en la UEFA Champions League por tabla de posiciones, aunque podrían si ellos, o algún otro club inglés, se consagra en este certamen o en la UEFA Europa League. El Manchester United terminaría a nada del podio y haría un increíble regreso a la máxima competencia de clubes europeos.

Actualmente, el Arsenal es el líder de la tabla de posiciones con 67 puntos, superando por siete unidades al Manchester City culminada la fecha 29 de la competencia, aunque los Gunners tienen un partido más por el adelantado de la jornada 31 que disputaron ante Wolves.

En la próxima jornada, los de Mikel Arteta recibirán en el Emirates al Everton y los de Pep Guardiola irán al Olímpico de Londres para visitar al West Ham, club que necesita sumar.

El Wolverhampton está virtualmente descendido | Brett Patzke - WWFC/GettyImages

El Arsenal no sale campeón de la Premier League desde la temporada 2003/04 de la mano de Arséne Wenger, en el equipo denominado "Los Invencibles". En esa oportunidad, sacaron 90 puntos, superando al Chelsea por once unidades.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE