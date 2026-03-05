Sports Illustrated

¿Cómo quedaría la clasificación final de la Premier League tras la jornada 29 según la Inteligencia Artificial?

El Arsenal venció por la mínima al Brighton, mientras que el City igualó frente al Nottingham Forest en el Etihad.
Bruno Pernigotti|
Brighton & Hove Albion v Arsenal - Premier League
Brighton & Hove Albion v Arsenal - Premier League | David Price/GettyImages

La Premier League está entrenado en su etapa de definición y el Arsenal, que es el gran candidato a la gloria, dio un nuevo paso ganándole por la mínima al Brighton en Falmer, mientras que su rival directo, el Manchester City, empató 2-2 con el Nottingham Forest en condición de local.

Crystal Palace v Liverpool - 2025 FA Community Shield
El trofeo se acerca al Emirates Stadium por primera vez en más de dos décadas | Michael Regan - The FA/GettyImages

En el ejercicio de la supercomputadora de Opta, el ganador del trofeo al final de la temporada sería el Arsenal con 83.99 puntos esperados, seguido del Manchester City con 76.02. El tercero sería el Aston Villa con 65.55 unidades, mientras que en el cuarto se ubicaría el Manchester United con 64.65.

El Liverpool, el Chelsea, el Brentford, el Bournemouth, el Newcastle y el Everton completan el top 10 de la temporada.

Posición

Club

Puntos actuales

Puntos esperados

Arsenal

67

83.99

Manchester City

60

76.02

Aston Villa

51

65.55

Manchester United

51

64.65

Liverpool

48

62.98

Chelsea

48

62.20

Brentford

44

57.27

Everton

43

53.56

Newcastle

39

52.07

10°

Bournemouth

40

52.06

11°

Fulham

40

51.08

12°

Sunderland

40

50.28

13°

Brighton

37

50.11

14°

Crystal Palace

35

46.70

15°

Leeds

31

44.13

16°

Tottenham

29

42.21

17°

Nottingham Forest

28

38.45

18°

West Ham

28

35.14

19°

Burnley

19

27.80

20°

Wolves

16

22.15

Según el ejercicio hipotético de la IA de Opta, los tres que perderían la categoría serían West Ham, Burnley y Wolverhampton, con el Nottingham Forest salvándose por muy poco. Los Wolves lograron romper la marca del Derby County y no serán el peor equipo de la historia de la Premier League al superar la línea de los 11 puntos.

Tanto Chelsea como Liverpool se quedarían a las puertas de entrar en la UEFA Champions League por tabla de posiciones, aunque podrían si ellos, o algún otro club inglés, se consagra en este certamen o en la UEFA Europa League. El Manchester United terminaría a nada del podio y haría un increíble regreso a la máxima competencia de clubes europeos.

Actualmente, el Arsenal es el líder de la tabla de posiciones con 67 puntos, superando por siete unidades al Manchester City culminada la fecha 29 de la competencia, aunque los Gunners tienen un partido más por el adelantado de la jornada 31 que disputaron ante Wolves.

En la próxima jornada, los de Mikel Arteta recibirán en el Emirates al Everton y los de Pep Guardiola irán al Olímpico de Londres para visitar al West Ham, club que necesita sumar.

Mateus Mane
El Wolverhampton está virtualmente descendido | Brett Patzke - WWFC/GettyImages

El Arsenal no sale campeón de la Premier League desde la temporada 2003/04 de la mano de Arséne Wenger, en el equipo denominado "Los Invencibles". En esa oportunidad, sacaron 90 puntos, superando al Chelsea por once unidades.

