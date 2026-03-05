¿Cómo quedaría la clasificación final de la Premier League tras la jornada 29 según la Inteligencia Artificial?
La Premier League está entrenado en su etapa de definición y el Arsenal, que es el gran candidato a la gloria, dio un nuevo paso ganándole por la mínima al Brighton en Falmer, mientras que su rival directo, el Manchester City, empató 2-2 con el Nottingham Forest en condición de local.
En el ejercicio de la supercomputadora de Opta, el ganador del trofeo al final de la temporada sería el Arsenal con 83.99 puntos esperados, seguido del Manchester City con 76.02. El tercero sería el Aston Villa con 65.55 unidades, mientras que en el cuarto se ubicaría el Manchester United con 64.65.
El Liverpool, el Chelsea, el Brentford, el Bournemouth, el Newcastle y el Everton completan el top 10 de la temporada.
Posición
Club
Puntos actuales
Puntos esperados
1°
Arsenal
67
83.99
2°
Manchester City
60
76.02
3°
Aston Villa
51
65.55
4°
Manchester United
51
64.65
5°
Liverpool
48
62.98
6°
Chelsea
48
62.20
7°
Brentford
44
57.27
8°
Everton
43
53.56
9°
Newcastle
39
52.07
10°
Bournemouth
40
52.06
11°
Fulham
40
51.08
12°
Sunderland
40
50.28
13°
Brighton
37
50.11
14°
Crystal Palace
35
46.70
15°
Leeds
31
44.13
16°
Tottenham
29
42.21
17°
Nottingham Forest
28
38.45
18°
West Ham
28
35.14
19°
Burnley
19
27.80
20°
Wolves
16
22.15
Según el ejercicio hipotético de la IA de Opta, los tres que perderían la categoría serían West Ham, Burnley y Wolverhampton, con el Nottingham Forest salvándose por muy poco. Los Wolves lograron romper la marca del Derby County y no serán el peor equipo de la historia de la Premier League al superar la línea de los 11 puntos.
Tanto Chelsea como Liverpool se quedarían a las puertas de entrar en la UEFA Champions League por tabla de posiciones, aunque podrían si ellos, o algún otro club inglés, se consagra en este certamen o en la UEFA Europa League. El Manchester United terminaría a nada del podio y haría un increíble regreso a la máxima competencia de clubes europeos.
Actualmente, el Arsenal es el líder de la tabla de posiciones con 67 puntos, superando por siete unidades al Manchester City culminada la fecha 29 de la competencia, aunque los Gunners tienen un partido más por el adelantado de la jornada 31 que disputaron ante Wolves.
En la próxima jornada, los de Mikel Arteta recibirán en el Emirates al Everton y los de Pep Guardiola irán al Olímpico de Londres para visitar al West Ham, club que necesita sumar.
El Arsenal no sale campeón de la Premier League desde la temporada 2003/04 de la mano de Arséne Wenger, en el equipo denominado "Los Invencibles". En esa oportunidad, sacaron 90 puntos, superando al Chelsea por once unidades.
