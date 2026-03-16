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Sports Illustrated

¿Cómo quedaría la clasificación final de la Premier League tras la jornada 30 según la Inteligencia Artificial?

El Arsenal volvió a sacar ventaja y, salvo una catástrofe, será el nuevo campeón de la liga inglesa.
Bruno Pernigotti|
Arsenal v Everton - Premier League
Arsenal v Everton - Premier League | Stuart MacFarlane/GettyImages

La Premier League está en plena etapa de definición y el Arsenal, que es el gran candidato a la gloria, le volvió a sacar ventaja al Manchester City: le ganó 2-0 al Everton en el Emirates Stadium y aprovechó el empate de los Ciudadanos ante el West Ham para ampliar a nueve la diferencia.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Crystal Palace v Liverpool - 2025 FA Community Shield
El trofeo se acerca al Emirates Stadium por primera vez en más de dos décadas | Michael Regan - The FA/GettyImages

En el ejercicio de la supercomputadora de Opta, el ganador del trofeo al final de la temporada sería el Arsenal con 84.61 puntos esperados, seguido del Manchester City con 74.70. El tercero sería el Manchester United con 66.03 y completaría los puestos de clasificación a la UEFA Champions League el Aston Villa con 64.33.

Liverpool, Chelsea, Brentford, Everton, Newcastle y Bournemouth completan el top 10 de la temporada.

Posición

Club

Puntos actuales

Puntos esperados

Arsenal

70

83.99

Manchester City

61

76.02

Manchester United

54

66.03

Aston Villa

51

64.33

Liverpool

49

61.80

Chelsea

48

60.52

Brentford

44

57.33

Newcastle

42

54.31

Everton

43

53.27

10°

Brighton

40

51.85

11°

Bournemouth

41

51.32

12°

Fulham

41

50.76

13°

Sunderland

40

48.89

14°

Crystal Palace

39

48.02

15°

Leeds

32

42.21

16°

Tottenham

30

40.22

17°

Nottingham Forest

29

38.30

18°

West Ham

29

37.71

19°

Burnley

20

27.08

20°

Wolves

16

24.68

Según el ejercicio hipotético de la IA de Opta, los tres que perderían la categoría serían West Ham, Burnley y Wolverhampton, con el Nottingham Forest salvándose por muy poco. Los Wolves lograron romper la marca del Derby County y no serán el peor equipo de la historia de la Premier League al superar la línea de los 11 puntos.

Tanto Chelsea como Liverpool se quedarían a las puertas de entrar en la UEFA Champions League por tabla de posiciones, aunque podrían si ellos, o algún otro club inglés, se consagra en este certamen o en la UEFA Europa League. El Manchester United ratificaría su renacimiento de la mano de Michael Carrick subiéndose al podio por primera vez en varias temporadas.

Actualmente, el Arsenal es el líder de la tabla de posiciones con 70 puntos, superando por nueve unidades al Manchester City culminada la fecha 30 de la competencia, aunque los Gunners tienen un partido más por el adelantado de la jornada 31 que disputaron ante Wolves.

En la próxima jornada, la 31, no jugarán ninguno de los dos por la final de la EFL Cup que los tendrá como protagonistas, por lo que volverán a tener acción en la 32, donde el City visitará al Chelsea y el Arsenal recibirá al Bournemouth.

Mateus Mane
El Wolverhampton está virtualmente descendido | Brett Patzke - WWFC/GettyImages

El Arsenal no sale campeón de la Premier League desde la temporada 2003/04 de la mano de Arséne Wenger, en el equipo denominado "Los Invencibles". En esa oportunidad, sacaron 90 puntos, superando al Chelsea por once unidades.

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Published | Modified
Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

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