¿Cómo quedaría la clasificación final de la Premier League tras la jornada 30 según la Inteligencia Artificial?
La Premier League está en plena etapa de definición y el Arsenal, que es el gran candidato a la gloria, le volvió a sacar ventaja al Manchester City: le ganó 2-0 al Everton en el Emirates Stadium y aprovechó el empate de los Ciudadanos ante el West Ham para ampliar a nueve la diferencia.
Este artículo fue originalmente publicado en SI FC
En el ejercicio de la supercomputadora de Opta, el ganador del trofeo al final de la temporada sería el Arsenal con 84.61 puntos esperados, seguido del Manchester City con 74.70. El tercero sería el Manchester United con 66.03 y completaría los puestos de clasificación a la UEFA Champions League el Aston Villa con 64.33.
Liverpool, Chelsea, Brentford, Everton, Newcastle y Bournemouth completan el top 10 de la temporada.
Posición
Club
Puntos actuales
Puntos esperados
1°
Arsenal
70
83.99
2°
Manchester City
61
76.02
3°
Manchester United
54
66.03
4°
Aston Villa
51
64.33
5°
Liverpool
49
61.80
6°
Chelsea
48
60.52
7°
Brentford
44
57.33
8°
Newcastle
42
54.31
9°
Everton
43
53.27
10°
Brighton
40
51.85
11°
Bournemouth
41
51.32
12°
Fulham
41
50.76
13°
Sunderland
40
48.89
14°
Crystal Palace
39
48.02
15°
Leeds
32
42.21
16°
Tottenham
30
40.22
17°
Nottingham Forest
29
38.30
18°
West Ham
29
37.71
19°
Burnley
20
27.08
20°
Wolves
16
24.68
Según el ejercicio hipotético de la IA de Opta, los tres que perderían la categoría serían West Ham, Burnley y Wolverhampton, con el Nottingham Forest salvándose por muy poco. Los Wolves lograron romper la marca del Derby County y no serán el peor equipo de la historia de la Premier League al superar la línea de los 11 puntos.
Tanto Chelsea como Liverpool se quedarían a las puertas de entrar en la UEFA Champions League por tabla de posiciones, aunque podrían si ellos, o algún otro club inglés, se consagra en este certamen o en la UEFA Europa League. El Manchester United ratificaría su renacimiento de la mano de Michael Carrick subiéndose al podio por primera vez en varias temporadas.
Actualmente, el Arsenal es el líder de la tabla de posiciones con 70 puntos, superando por nueve unidades al Manchester City culminada la fecha 30 de la competencia, aunque los Gunners tienen un partido más por el adelantado de la jornada 31 que disputaron ante Wolves.
En la próxima jornada, la 31, no jugarán ninguno de los dos por la final de la EFL Cup que los tendrá como protagonistas, por lo que volverán a tener acción en la 32, donde el City visitará al Chelsea y el Arsenal recibirá al Bournemouth.
El Arsenal no sale campeón de la Premier League desde la temporada 2003/04 de la mano de Arséne Wenger, en el equipo denominado "Los Invencibles". En esa oportunidad, sacaron 90 puntos, superando al Chelsea por once unidades.
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Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo