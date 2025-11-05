Sports Illustrated Fútbol

¿Cómo quedaría la fase final de la Champions League 2025/26 tras la jornada 4?

La cuarta jornada del máximo torneo de clubes tuvo resultados sorprendentes en la cuarta fecha.
Bruno Pernigotti|
UEFA European Club Football Season Kick-Off 2019/2020 - UCL Draw
UEFA European Club Football Season Kick-Off 2019/2020 - UCL Draw | Eurasia Sport Images/GettyImages

La cuarta jornada de la UEFA Champions League en su etapa de liguilla no escatimó en emociones para los fans del fútbol: goles a montones, sorpresas y algunos partidazos en una de las competencias más apasionantes del planeta.

En la jornada del martes, el plato fuerte fue la visita del Real Madrid al Liverpool, en un encuentro cerrado que tuvo a Thibaut Courtois como figura y se definió por un brillante cabezazo de Alexis Mac Allister. Además, el Bayern Múnich venció 2-1 al PSG en condición de visitante para ampliar su maravilloso registro de triunfos consecutivos, mientras que el Atlético de Madrid hizo lo propio con el Union Saint-Gilloise y el Arsenal con el Slavia Praga.

Alexis Mac Allister, Hugo Ekitike
Liverpool FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

La acción de miércoles arrancó a pura sorpresa con la victoria del Pafos contra el Villarreal en Chipre, mientras que sin dudas el gran batacazo de la jornada fue el empate entre el Club Brugge y el FC Barcelona en Bélgica, que estuvo a milimetros de ser victoria para el equipo local en el adicional del segundo tiempo. El Manchester City cumplió con la lógica y le ganó al Borussia Dortmund, mientras que el Chelsea empató sorprendentemente 2-2 contra el Qarabag en Azerbaiyán y el Galatasaray le ganó de visitante al Ajax.

Con los resultados de la segunda jornada, veamos cómo queda la clasificación en esta Champions 2025/26.

Clasificación de la Champions League tras la 3ª jornada

Directo a octavos

Posición

Club

Puntos

Diferencia de gol

Bayern Múnich

12

11

Arsenal

12

11

Inter de Milán

12

10

Manchester City

10

7

PSG

9

9

Newcastle

9

8

Real Madrid

9

6

Liverpool

9

5

Clasificación del 9º a 24º (Ronda de play offs)

Posición

Club

Puntos

Diferencia de gol

Galatasaray

9

2

10°

Tottenham

8

5

11°

FC Barcelona

7

5

12°

Chelsea

7

3

13°

Sporting de Lisboa

7

3

14°

Borussia Dortmund

7

2

15°

Qarabag

7

1

16°

Atalanta

7

-2

17°

Atlético de Madrid

6

1

18°

PSV

5

2

19°

AS Mónaco

5

-2

20°

Pafos

5

-3

21°

Bayer Leverkusen

5

-4

22°

Club Brugge

4

-2

23°

Eintracht Frankfurt

4

-4

24°

Napoli

4

-5

Momentáneamente eliminados

Posición

Club

Puntos

Diferencia de gol

25°

Olympique Marsella

3

1

26°

Juventus

3

-1

27°

Athletic Club

3

-5

28°

Union Saint-Gilloise

3

-8

29°

Bodo/Glimt

2

-3

30°

Slavia Praga

2

-6

31°

Olympiacos

2

-7

32°

Villarreal

1

-4

33°

Copenhague

1

-8

34°

Kairat Almaty

1

-9

35°

Benfica

0

-6

36°

Ajax

0

-13

Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

