¿Cómo quedaría la fase final de la Champions League 2025/26 tras la jornada 4?

La cuarta jornada de la UEFA Champions League en su etapa de liguilla no escatimó en emociones para los fans del fútbol: goles a montones, sorpresas y algunos partidazos en una de las competencias más apasionantes del planeta.

En la jornada del martes, el plato fuerte fue la visita del Real Madrid al Liverpool, en un encuentro cerrado que tuvo a Thibaut Courtois como figura y se definió por un brillante cabezazo de Alexis Mac Allister. Además, el Bayern Múnich venció 2-1 al PSG en condición de visitante para ampliar su maravilloso registro de triunfos consecutivos, mientras que el Atlético de Madrid hizo lo propio con el Union Saint-Gilloise y el Arsenal con el Slavia Praga.

Liverpool FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

La acción de miércoles arrancó a pura sorpresa con la victoria del Pafos contra el Villarreal en Chipre, mientras que sin dudas el gran batacazo de la jornada fue el empate entre el Club Brugge y el FC Barcelona en Bélgica, que estuvo a milimetros de ser victoria para el equipo local en el adicional del segundo tiempo. El Manchester City cumplió con la lógica y le ganó al Borussia Dortmund, mientras que el Chelsea empató sorprendentemente 2-2 contra el Qarabag en Azerbaiyán y el Galatasaray le ganó de visitante al Ajax.

Con los resultados de la segunda jornada, veamos cómo queda la clasificación en esta Champions 2025/26.

Clasificación de la Champions League tras la 3ª jornada

Directo a octavos

Posición Club Puntos Diferencia de gol 1° Bayern Múnich 12 11 2° Arsenal 12 11 3° Inter de Milán 12 10 4° Manchester City 10 7 5° PSG 9 9 6° Newcastle 9 8 7° Real Madrid 9 6 8° Liverpool 9 5

Clasificación del 9º a 24º (Ronda de play offs)

Posición Club Puntos Diferencia de gol 9° Galatasaray 9 2 10° Tottenham 8 5 11° FC Barcelona 7 5 12° Chelsea 7 3 13° Sporting de Lisboa 7 3 14° Borussia Dortmund 7 2 15° Qarabag 7 1 16° Atalanta 7 -2 17° Atlético de Madrid 6 1 18° PSV 5 2 19° AS Mónaco 5 -2 20° Pafos 5 -3 21° Bayer Leverkusen 5 -4 22° Club Brugge 4 -2 23° Eintracht Frankfurt 4 -4 24° Napoli 4 -5

Momentáneamente eliminados