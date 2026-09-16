¿Cómo quedaron los cruces de la Carabao Cup tras la eliminación del Manchester United?

La Carabao Cup avanza a buen ritmo en el inicio de la temporada y una de las grandes sorpresas se dio este miércoles en Old Trafford, donde el Manchester United iba ganando 2-0 de manera holgada y el Brighton, a puro fútbol y amor propio, se lo llevó puesto para un 3-2 histórico para ellos.

El equipo de Michael Carrick tuvo como goleadores a Shea Lacey y Mason Mount, jugando con un mix de titulares y suplentes pensando en lo que se viene tanto por Premier League como por UEFA Champions League. Cabe destacar que venían de perder el Derbi de Manchester contra el City de local habiendo jugado casi todo el partido con un hombre más, algo que no cayó para nada bien en la afición.

Manchester United v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Third Round | Ash Donelon/GettyImages

Charalampos Kostoulas descontó antes del descanso y sembró el suspenso, mientras que Pascal Gross igualó las acciones y el belga Maxim de Cuyper puso el 3-2 final a los 69' para el delirio de los fanáticos que se trasladaron desde el sur de Inglaterra hasta Old Trafford.

Sin dudas esta derrota es un balde de agua fría, ya que les priva la posibilidad de seguir adelante en una de las competencias donde mayor cantidad de chances tenían de ser campeones. El resto de los grandes lograron superar sus clasificatorias salvo el Tottenham, que sucumbió frente al Liverpool en un choque de integrantes del Big Six.

El United se perdió, además, la oportunidad de volver a medirse con el Manchester City, aunque estos todavía deberán completar su clasificación este jueves enfrentándose al Norwich City en el Etihad Stadium.

Así quedaron los cruces de la cuarta ronda de la Carabao Cup

Arsenal v Manchester City - Carabao Cup Final | Marc Atkins/GettyImages

Fleetwood Town - Arsenal

Manchester City/Norwich City - Brighton

Everton - Newcastle

Sunderland - Brentford

Liverpool - Chelsea

Bradford - Peterborough

Fulham - Crystal Palace

Bournemouth - Aston Villa

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