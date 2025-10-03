¿Cómo se decide quién es el MVP de la temporada regular de la Major League Soccer?

El MVP de la MLS (Jugador Más Valioso, oficialmente conocido como el Landon Donovan MVP Award) se determina mediante un proceso de votación que evalúa el impacto general de un jugador en la temporada regular de la Major League Soccer.

A continuación, se explicamos cómo se decide de acuerdo con la información proveniente de las reglas oficiales de la MLS y reportes históricos sobre el proceso de votación, actualizados hasta octubre de 2025.

Cabe aclarar que, para detalles específicos de cada temporada, la MLS publica los resultados en su sitio web oficial. La campaña pasada el ganador fue Lionel Messi por su impacto e influencia en la consecución de la Supporters' Shield 2024 con un récord histórico de 74 puntos.

Proceso de selección

1. Votación de tres grupos principales:

Jugadores de la MLS: cada jugador activo de la liga tiene derecho a votar.

Medios de comunicación: periodistas y comentaristas acreditados que cubren la MLS participan en la votación.

Personal de los clubes: esto incluye entrenadores, directores técnicos y ejecutivos de los equipos de la MLS.

2. Ponderación de los votos:

Los votos de los tres grupos (jugadores, medios y personal de clubes) tienen el mismo peso, con un tercio del total cada uno (33.33%).

Cada votante selecciona a sus tres mejores candidatos para el MVP, asignando puntos según el orden: primer lugar, segundo lugar y tercer lugar (aunque el sistema exacto de puntos no siempre se detalla públicamente).

3. Criterios de evaluación:

No hay un criterio estricto definido, pero los votantes suelen considerar factores como:

Rendimiento individual: goles, asistencias, contribuciones defensivas, liderazgo en el campo, etc.

Impacto en el equipo: cómo el jugador influyó en el éxito de su equipo (por ejemplo, clasificaciones, victorias, o momentos clave).

Consistencia: desempeño a lo largo de toda la temporada regular.

Habilidad técnica y versatilidad: capacidad para destacar en diferentes aspectos del juego.

4. Anuncio del ganador:

El jugador con el mayor porcentaje combinado de votos de los tres grupos es nombrado MVP.