¿Cómo se elige al ganador del Balón de Oro? Así funciona la votación

La votación del Balón de Oro 2026 cerró el 28 de septiembre y todavía faltan tres semanas para conocer a los ganadores. El próximo lunes 26 de octubre, el London Palladium recibirá la 70° edición de la ceremonia, que por primera vez se celebrará fuera de París. Los 30 nominados de cada categoría principal ya están definidos y la expectativa gira alrededor de quiénes sucederán a Ousmane Dembélé y Aitana Bonmatí, vencedores en 2025.

El reconocimiento, creado por la revista France Football en 1956 y organizado junto con la UEFA desde 2024, distingue a los futbolistas que sobresalieron durante la temporada. Sin embargo, la elección no depende de una votación popular ni de los propios candidatos, ya que existe un reglamento específico que determina quiénes participan, cómo se distribuyen los puntos y qué sucede ante una igualdad.

¿Quiénes votan para elegir al ganador del Balón de Oro?

Ousmane Dembele, Balon de Oro | Xinhua News Agency/GettyImages

La elección está a cargo de un jurado internacional de periodistas especializados. Para el Balón de Oro masculino participan representantes de los 100 países mejor ubicados en el ranking de la FIFA, con un periodista por nación. En la categoría femenina, esa cantidad se reduce a 50 países.

La clasificación de la FIFA utilizada para determinar la composición del jurado es la que estaba vigente cuando se publicaron las listas de candidatos, el 8 de septiembre de 2026.

Los periodistas no pueden votar por cualquier futbolista. Deben seleccionar a sus favoritos entre los 30 nominados previamente elegidos por France Football, integrantes de la redacción de L'Équipe, representantes del jurado anterior y embajadores de la UEFA.

En 2026, Luis Figo y Fabio Capello participaron en la elaboración de la lista masculina, y Nadine Kessler intervino en la femenina.

¿Cómo funciona la votación del Balón de Oro 2026?

Cada periodista tiene que elegir a diez de los 30 futbolistas nominados y ordenarlos del primero al décimo según su rendimiento entre el 3 de agosto de 2025 y el 19 de julio de 2026.

La posición que ocupa cada candidato determina la cantidad de puntos que recibe. La distribución es la siguiente:

Posición Puntos 1° 15 2° 12 3° 10 4° 8 5° 7 6° 5 7° 4 8° 3 9° 2 10° 1

Una vez contabilizados los votos, el futbolista que acumule la mayor cantidad de puntos será proclamado ganador. El procedimiento es idéntico para los premios masculino y femenino.

¿Y si hay empate?

Lionel Messi, Balon de Oro | Xinhua News Agency/GettyImages

Si dos candidatos tienen la misma cantidad de puntos, el ganador se determina a través de los votos recibidos en el primer puesto. Si la igualdad sigue, se contabilizan los del segundo lugar, después las del tercero y así sucesivamente.

Cualquier controversia adicional relacionada con el proceso de votación queda bajo la responsabilidad del redactor jefe de France Football, en su condición de organizador.

Además, una vez finalizada la ceremonia, la revista publica el detalle de las votaciones individuales de los periodistas participantes.

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