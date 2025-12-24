Cómo se verían las divisiones de la MLS ante los inminentes cambios en la liga

Tras la coronación de los Vancouver Whitecaps en la Cascadia Cup 2025, la Major League Soccer ya proyecta cambios de fondo a futuro. De acuerdo con reportes de The Athletic, la liga planea introducir cinco divisiones a partir de 2027 y migrar a un calendario de invierno, con el objetivo de alinearse con las principales ligas europeas.

Aunque aún no hay un anuncio oficial, el nuevo formato eliminaría las Conferencias Este y Oeste, priorizando algunas rivalidades históricas y dejando de lado otras dentro de una reestructuración profunda del torneo.

El nuevo formato contemplaría que los equipos enfrenten dos veces a sus rivales de división (ida y vuelta) y una sola vez al resto de la liga, sin importar la localía. Esto permitiría más cruces entre todos los clubes, algo que no siempre ocurre con el actual sistema de dos conferencias. El formato de los playoffs de la MLS Cup aún no está definido, mientras se analizan los cambios estructurales.

Así quedarían las nuevas divisiones de la MLS

División de Cascadia y las Montañas Rocosas

Seattle Sounders FC v Portland Timbers | Olivia Vanni/GettyImages

Portland Timbers

Seattle Sounders

Vancouver Whitecaps

San Jose Earthquakes

Real Salt Lake

Colorado Rapids



Esta división agruparía a los protagonistas de la histórica Cascadia Cup (Portland, Seattle y Vancouver) junto a los rivales de la Rocky Mountain Cup (Salt Lake y Colorado), sumando a San Jose Earthquakes como integrante adicional. El objetivo principal es preservar y potenciar estas rivalidades tradicionales que existen desde los años setenta.

División California / Texas

LAFC vs LA Galaxy | Luke Johnson/GettyImages

LA Galaxy

LAFC

San Diego FC

Austin FC

Houston Dynamo

FC Dallas

Esta sería una de las mejores de la MLS en términos de viajes y rivalidades. Incluiría el "El Tráfico" entre LAFC y LA Galaxy, así como los duelos de la "Copa Tejas" entre Austin FC, Houston Dynamo y FC Dallas.

División Medio Oeste (Midwest)

FC CIncinnati v Columbus Crew - Major League Soccer | NurPhoto/GettyImages

Chicago Fire

Minnesota United

St. Louis CITY SC

Sporting Kansas City

FC Cincinnati

Columbus Crew

Es la única división que fusionaría equipos actuales de las conferencias Este y Oeste. Podría crear nuevas rivalidades mientras eleva el derbi "Hell is Real" entre FC Cincinnati y Columbus Crew, además de la creciente batalla entre St. Louis City SC y FC Cincinnati.

División Noreste (Northeast)

Toronto FC v Montreal CF - Major League Soccer (MLS) | Anadolu/GettyImages

CF Montreal

Toronto FC

New England Revolution

Red Bull New York

New York City FC

Philadelphia Union

Esta configuración sería la más cómoda para los viajes en la MLS, con vuelos cortos o incluso traslados potenciales en tren o autobús entre los clubes, sin importar el destino. En esta división se mantendría el Derbi del Río Hudson entre los New York Red Bulls y el New York City FC, así como el Clásico Canadiense entre el CF Montréal y el Toronto FC.

División Florida / Sureste (Florida / Southeast)

Inter Miami CF v Orlando City - Leagues Cup Semifinal | Carmen Mandato - Leagues Cup/GettyImages

D.C. United

Nashville SC

Atlanta United

Charlotte FC

Inter Miami

Orlando City

El Inter Miami de Lionel Messi y el Orlando City aún no han alcanzado su máximo potencial de rivalidad, pero los rivales de Florida podrían intensificar su derbi en cualquier momento. Mientras tanto, Atlanta United, Charlotte FC y Nashville SC aportarían algunos de los mejores ambientes de la MLS al enfrentarse entre ellos.