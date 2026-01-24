Los actuales campeones de la MLS Cup 2025 disputarán tres partidos en Sudamérica, visitando Perú, Colombia y Ecuador para dar inicio a la pretemporada.

Inter Miami arrancará su gira de pretemporada visitando Lima, Perú, por segunda ocasión consecutiva, esta vez para un enfrentamiento contra Alianza Lima.

Rumbo a Lima para el primer paso del Champions Tour ✈️🌎 pic.twitter.com/jvRO8NPiGm — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 23, 2026

El conjunto blanquiazul es el segundo equipo más laureado en la historia del fútbol peruano con 25 títulos de Primera División y, además, ostenta una copa internacional en su palmarés.

Además de contar con Messi en sus filas, Inter Miami lucirá renovado y fortalecido en 2026. El equipo fichó al arquero Dayne St. Clair, al mediocampista David Ayala, y a los defensores Micael, Facundo Mura y Sergio Reguilón.

También, el club renovó al legendario delantero uruguayo Luis Suárez y adquirió de manera definitiva al campeón del mundo con Argentina Rodrigo De Paul y al goleador récord en los Playoffs de la MLS Cup, Tadeo Allende.

Así podrás ver el primer partido de pretemporada del Inter Miami por televisión y en streaming online.

El fútbol de @InterMiamiCF cruza fronteras. 🌎💓



Con Leo Messi a la cabeza, el equipo inicia su gira por Sudamérica con paradas en Perú, Colombia y Ecuador. ⚽️🔥 pic.twitter.com/c77yjrqVLg — MLS Español (@MLSes) January 22, 2026

¿A qué hora empieza el Alianza Lima vs Inter Miami?

Ubicación: Lima, Perú

Lima, Perú Sede: Alejandro Villanueva

Alejandro Villanueva Fecha: sábado 24 de enero

sábado 24 de enero Hora de inicio: 17:00 horas (Estados Unidos) / 16:00 horas (México) / 23:00 horas (España)

Cómo ver el Alianza Lima vs Inter Miami por TV y Streaming Online

Inter Miami. Messi. Live on OneFootball. 🤩



Near-global live coverage of Inter Miami’s Champions Tour 2026 friendlies will be available exclusively on OneFootball via the official MLS account in the vast majority of markets – including the US 🌎



📺 For more details and to… pic.twitter.com/AjRWbkHdkr — OneFootball (@OneFootball) January 23, 2026

El encuentro marcará el inicio de una serie de duelos contra grandes del fútbol sudamericano, y todos ellos podrán seguirse en vivo gracias a OneFootball, socia de MLS y la plataforma oficial para disfrutar de los partidos de IMCF en la gira.

Los aficionados podrán vivir la emoción de ver a Messi y compañía enfrentar a clubes emblemáticos de la región, en un tour que promete intensidad, rivalidad y mucho espectáculo antes del inicio de la temporada oficial.

País Canañ TV / Streaming Online Estados Unidos OneFootball México OneFootball España OneFootball

¿Qué sigue para el Alianza Lima y el Inter Miami?

En los días previos al partido, Alianza Lima ha estado envuelto en una fuerte controversia debido a una denuncia por presunto abuso sexual presentada por una joven argentina contra tres jugadores del plantel: Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña. Estos futbolistas fueron separados provisionalmente del equipo por la dirigencia.

El equipo peruano hará su presentación en Liga este 30 de enero frente al Sport Huancayo.

A new stop in our Champions Tour. Nos vemos pronto, Puerto Rico! 🤩🇵🇷



Details: https://t.co/6wkUENzCsA pic.twitter.com/d2aEmpd6dW — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 23, 2026

Inter Miami anunció un partido de pretemporada adicional como parte del Tour de Campeones 2026 del Club, en el que los campeones de la MLS Cup se enfrentarán a los actuales campeones de la LigaPro Serie A ecuatoriana, Independiente del Valle, en un emocionante encuentro en el Estadio Juan Ramón Loubriel ubicado en Bayamón, Puerto Rico, el 13 de febrero a las 20:00 horas (Estados Unidos).

El encuentro en la isla caribeña se convierte en el cuarto partido de preparación del Inter Miami como parte de la programación de pretemporada de 2026, sumándose al trío de partidos en Sudamérica en Perú, Colombia y Ecuador que se anunciaron el mes pasado.

El Inter Miami se prepara para su primera visita a Puerto Rico, donde se enfrentará a un segundo rival ecuatoriano en la gira de pretemporada de 2026. Independiente del Valle conquistó recientemente su histórico segundo título de la LigaPro Serie A en diciembre pasado y se prepara para defender su corona en la próxima campaña.

Esta gira por ciudades de Sudamérica servirá como preparación para el esperado debut de Inter Miami en la temporada regular 2026 de MLS, que tendrá lugar el 21 de febrero, cuando el equipo de Florida enfrente a Son Heung-Min y LAFC en el legendario Los Angeles Memorial Coliseum a las 21:30 horas (Estados Unidos).