¿Cómo ver el América vs Pumas en Estados Unidos?

El Club América afrontará la ida de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX frente al Club Universidad Nacional desde el Estadio Banorte este domingo 3 de mayo a las 19:00 horas (Estados Unidos) y 17:00 horas (México).

Dicho compromiso será una edición más del Clásico Capitalino entre el conjunto azulcrema que se metió como el octavo invitado a la Fiesta Grande del fútbol mexicano. Mientras que, el cuadro felino se clasificó como líder de la clasificación general con 36 unidades logrando el mejor torneo corto de su historia.

Los de Coapa vienen de caer en casa 0-1 frente al Atlas con un gol de penalti de último minuto de Arturo González y el cuadro del Pedregal llega con un triunfo a domicilio 0-2 sobre el Club Pachuca.

El historial de enfrentamientos está muy parejo, pero con ligera ventaja para los auriazules con tres victorias por dos de los de Coapa en sus últimos cinco compromisos disputados entre los dos.

De hecho, este certamen en la fase regular los dirigidos por Efraín Juárez se llevaron el triunfo por la mínima ventaja 1-0 en Ciudad Universitaria en la Jornada 12 con un gol de último minuto vía penalto de Robert Morales al 90+5'.

¿En dónde se podrá ver la transmisión de vivo para Estados Unidos?

América vs Pumas en Estados Unidos | Hector Vivas/GettyImages

En México, las transmisiones de los juegos de local del Club América son emitidos por TelevisaUnivision en su señal de streaming de ViX+ y Canal 5 por televisión abierta nacional.

Pero en los Estados Unidos de América los aficionados del conjunto azulcrema y la demás audiencia pueden disfrutar de sus partidos por televisión y servicios de streaming mediante una variada señal de cadenas de televisión y en línea.

Canales: TUDN USA y Univision.

Streaming: ViX Premium, TUDN.com y TUDN App.

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