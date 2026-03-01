Gracias a la creciente rivalidad entre América y Tigres en los años recientes, este es un partido imperdible para muchos aficionados de la Liga MX. Será este sábado 28 de febrero cuando ambas escuadras se den cita en el Estadio Ciudad de los Deportes, en la Jornada 8 del Clausura 2026.

Enfoque y esfuerzos pensando en el América vs. Tigres. 🫡 pic.twitter.com/fzzJiEb0ZU — Club América (@ClubAmerica) February 25, 2026

Ya casi entrando a la mitad del campeonato, los emplumados ocupan la séptima posición de la clasificación con once puntos, mientras los regios son octavos con diez unidades. Ambos tienen que pisar el acelerador porque para este semestre se eliminó el siempre cuestionado y polémico Play-In, que permitía a diez equipos estar en la recta final por el título, así que únicamente los primeros ocho estarán en dicha lucha.



La buena noticia para el equipo dirigido por el brasileño André Jardine es que el mexicoamericano Alejandro Zendejas estará disponible para ver minutos, luego de perderse la última fecha, aunque seguirán sin contar con Alan Cervantes, aparte no se sabe si los convocados por la selección mexicana para enfrentar a Islandia entre semana estarán desde el inicio, es decir, Luis Malagón, Israel Reyes, Érick Sánchez y Alexis Gutiérrez.



Del otro lado, el estratega argentino Guido Pizarro prácticamente tuvo carro completo porque solamente tuvo la baja del mexicoamericano Marco Farfán, que se sigue recuperando de una operación en el tobillo, mientras Jesús Garza fue el único convocado por El Vasco para la actividad tricolor. No obstante, el defensa brasileño Joaquim Pereira no será partícipe del duelo porque fue expulsado ante Pachuca.

🔜🎯 ¡Con la mira puesta en la Jornada 8! pic.twitter.com/pz9R9xtJTz — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) February 24, 2026

¿Cómo ver el América vs Tigres en los Estados Unidos?

Afortunadamente para los espectadores que radican en territorio norteamericano, hay varias opciones tanto por televisión como de streaming online para poder darle seguimiento al choque entre Águilas y regios.



Las opciones para ver el partido son: Paramount+, TUDN USA, Univisión, la app y página web de TUDN, Univisión NOW, ViX y CBS Sports Golazo.

