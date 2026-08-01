¿Cómo ver el amistoso del Manchester United vs Atlético de Madrid en TV y streaming?

Tuvieron que pasar más de cuatro años para que el Manchester United y el Atlético de Madrid vuelvan a enfrentarse y, al igual que en 2022, lo harán en un amistoso de pretemporada. Los Red Devils y el Colchonero ya están en Suecia a la espera del duelo que les servirá a los técnicos para comenzar a diagramar los equipos que pondrán en la cancha al comienzo de la campaña 2026/27.

Los dirigidos por Michael Carrick vienen de golear 5-0 al Rosenborg y los de Diego Simeone de hacer lo propio contra el Getafe por 4-1, con doblete de Ademola Lookman. Las convocatorias están compuestas por los jugadores disponibles a la fecha que son, en su mayoría, aquellos que no viajaron al Mundial con sus respectivas selecciones y los refuerzos que comienzan a mostrar por qué fueron contratados por estos grandes equipos.

¿A qué hora se juega el Manchester United vs Atlético de Madrid?

El partido se disputará en el estadio del AIK Estocolmo y corresponde a un amistoso de preparación durante la pretemporada.

Ciudad : Estocolmo, Suecia

: Estocolmo, Suecia Estadio : Strawberry Arena

: Strawberry Arena Fecha : sábado 1 de agosto

: sábado 1 de agosto Hora: 9:00 EE.UU (Este), 7:00 MEX, 15:00 ESP

Cómo ver el Manchester United vs Atlético de Madrid en TV y streaming en vivo

El último enfrentamiento entre ambos equipos fue el 30 de julio de 2022 y terminó con triunfo del Atleti por 1-0 gracias a un gol de Joao Félix.

Ahora, Carrick evalúa dar minutos a algunos futbolistas que todavía no debutaron en la pretemporada. Por su parte, el Cholo no podrá contar con Pablo Barrios y prepara cambios en la alineación.

En Estados Unidos y México, al momento de la publicación de esta nota no fue confirmada una transmisión oficial para el encuentro.

En España, el partido podrá verse a través de Movistar Plus, con transmisión en el canal Movistar Liga de Campeones.

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos TBD México TBD España Movistar+, Movistar Liga de Campeones.