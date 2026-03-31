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Sports Illustrated

¿Cómo ver el amistoso entre Argentina y Zambia en TV y streaming?

Con Messi entre los once, Argentina recibe al conjunto africano en la Bombonera
Daniel Szwarc|
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FBL-FRIENDLY-ARG-TRAINING | LUIS ROBAYO/GettyImages

Argentina continúa con su preparación de cara al Mundial 2026. Cancelada la Finalissima ante España, el campeón del mundo venció a Mauritania el último viernes y ahora espera por Zambia.

La gran novedad en el equipo albiceleste pasa por la vuelta de Lionel Messi a la titularidad. El capitán estará desde el inicio en una Bombonera que tendrá la posibilidad de despedir a los suyos en el último compromiso en el país antes de la cita mundialista.

¿A qué hora se juega el Argentina vs Zambia?

El partido se disputará este martes 31 de marzo, en el marco de la segunda jornada de amistosos del parón de selecciones FIFA.

  • Sede: Estadio Alberto J. Armando (La Bombonera)
  • Fecha: martes 31 de marzo de 2026
  • Horario: 19:15 ET (Estados Unidos), 17:15 (México), 00:15 del sábado (España)

Cómo ver el Argentina vs Zambia en TV y streaming en vivo

El público de los Estados Unidos podrá disfrutar de este partido en la pantalla de beIN SPORTS, con la variante de beIN SPORTS Connect para dispositivos móviles y FuboTV y Fanatiz, también vía streaming.

En España, DAZN tiene los derechos para la transmisión del encuentro, mientras que en México no habrá canal ni plataforma de streaming que lo transmita en vivo y en directo.

País

Canal de TV / Streaming

Estados Unidos

Fanatiz, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, fuboTV, beIN SPORTS CONNECT

México

-

España

DAZN Spain

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Published | Modified
Daniel Szwarc
DANIEL SZWARC

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