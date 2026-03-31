¿Cómo ver el amistoso entre Argentina y Zambia en TV y streaming?

Argentina continúa con su preparación de cara al Mundial 2026. Cancelada la Finalissima ante España, el campeón del mundo venció a Mauritania el último viernes y ahora espera por Zambia.

La gran novedad en el equipo albiceleste pasa por la vuelta de Lionel Messi a la titularidad. El capitán estará desde el inicio en una Bombonera que tendrá la posibilidad de despedir a los suyos en el último compromiso en el país antes de la cita mundialista.

¿A qué hora se juega el Argentina vs Zambia?

El partido se disputará este martes 31 de marzo, en el marco de la segunda jornada de amistosos del parón de selecciones FIFA.



Sede : Estadio Alberto J. Armando (La Bombonera)

: Estadio Alberto J. Armando (La Bombonera) Fecha : martes 31 de marzo de 2026

: martes 31 de marzo de 2026 Horario: 19:15 ET (Estados Unidos), 17:15 (México), 00:15 del sábado (España)

Cómo ver el Argentina vs Zambia en TV y streaming en vivo

El público de los Estados Unidos podrá disfrutar de este partido en la pantalla de beIN SPORTS, con la variante de beIN SPORTS Connect para dispositivos móviles y FuboTV y Fanatiz, también vía streaming.

En España, DAZN tiene los derechos para la transmisión del encuentro, mientras que en México no habrá canal ni plataforma de streaming que lo transmita en vivo y en directo.