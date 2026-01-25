Cómo ver el Arsenal vs Manchester United por TV y en directo en Estados Unidos

El Arsenal mide su liderato este domingo contra el efecto Michael Carrick en el Manchester United en el Emirates Stadium.

Los de Mikel Arteta vienen de conseguir un importante triunfo por la Champions League tras imponerse 1-3 al Inter de Milán. Tras esa victoria los gunners se mantienen líderes en Europa, siendo el único equipo invicto en la competición. Mientras, los diablos rojos se impusieron al City 2-0 en el derbi de Manchester después de haber cosechado tres empates consecutivos en la Premier. Gracias a esos tres triunfos, el United ha dado un salto en la clasificación y ya se ubica en la quinta posición en puestos europeos.

Aquí te mostramos cómo ver por televisión y en vivo en EEUU el encuentro entre estos dos equipos.

¿A qué hora empieza el Arsenal vs. Manchester United?

Ubicación : Londres, Inglaterra

: Londres, Inglaterra Estadio : Emirates

: Emirates Fecha : domingo 25 de enero

: domingo 25 de enero Hora de inicio: 11:30 USA, 10:30 MX y 17:30 ESP

Cómo ver el Arsenal vs Manchester United por TV y en directo

FC Internazionale Milano v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 | David Price/GettyImages

El partido entre ambos a disputarse en el Emirates Stadium se retransmitirá por Peacock y SiriusXM FC.

SiriusXM FC está dedicado enteramente al fútbol, ​​con transmisiones en vivo y programas de entrevistas presentados por leyendas del juego.

Por su parte, Peacock es un servicio de streaming OTT estadounidense operado por la división de NBCUniversal Television and Streaming, propiedad de Comcast.

País Canal de TV y streaming EEUU Peacock y Sirius XM FC

¿Cuáles son los próximos compromisos del Arsenal y del Manchester United?

El Arsenal concluirá su fase liguera de UEFA Champions League en casa ante el Kairat Almaty la próxima semana. Los gunners ya están clasificados de manera directa para los octavos de final y con un empate se asegurará ser el mejor primero, ya que le lleva tres puntos al Bayern Munich, el segundo clasificado.

De cara al regreso a la competencia local, el equipo de Arteta visitará uno de los estadios más tradicionales de Inglaterra, Elland Road, para jugar ante el Leeds. Luego, ya otra vez en el Emirates Stadium, recibirá al siempre complicado Chelsea, en uno de los grandes partidos que ofrece la ciudad de Londres y que será uno de los partidos más atractivos de la jornada.

Por su parte, el Manchester United solo tiene la Premier League, y se le vendrán dos partidos de local consecutivos. Primero se medirán ante el Fulham y y a continuación con el Tottenham, con la dura misión de sacar la mayor cantidad de puntos para lograr el objetivo de clasificarse nuevamente a una competencia europea de cara a la próxima temporada tras un año de ausencia.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE