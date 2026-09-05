¿Cómo ver el Atlético San Luis vs Chivas en TV y streaming?

Atlético San Luis y Chivas de Guadalajara se medirán en uno de los partidos más atractivos de la jornada 7 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Ambas escuadras apuestan por el buen trato del balón y una postura ofensiva.

El San Luis marcha en el puesto 12 de la tabla general, tras sumar una victoria, tres empates y dos derrotas en las primeras seis fechas del certamen. A su llegada al club, el técnico Diego Mejía afirmó que su objetivo es tener un equipo "valiente y protagonista". En este periplo suman ocho goles a favor y diez en contra.

Por su parte, el Rebaño Sagrado se encuentra en la quinta posición, tras un arranque irregular. El equipo de Gabriel Milito registra tres victorias, dos empates y solamente una derrota.

Pachuca v Chivas - Torneo Apertura 2026 Liga MX 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Los Colchoneros vienen de dar la sorpresa de la jornada 6 tras derrotar a Rayados de Monterrey por marcador de 3-1, mientras que Chivas empató a un gol con el Pachuca.

Las transmisiones en vivo por TV y streaming del San Luis vs Chivas

El partido entre Atlético San Luis y Chivas está programado para jugarse este sábado 5 de septiembre a las 17:00 horas (tiempo de la Ciudad de México) y a las 19:00 horas (tiempo del Este de Estados Unidos). El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio Alfonso Lastras de San Luis Potosí, San Luis Potosí.

Atletico San Luis v Chivas - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Estas son las opciones para ver las acciones de este partido en directo si vives en Estados Unidos o en México.

Estados Unidos: En la Unión Americana, la única opción para ver el San Luis contra Chivas es a través de la plataforma de streaming Vix Premium.

México: En la República Mexicana, el San Luis vs Chivas se podrá ver a través de ESPN y las plataformas de streaming Disney+ Premium y Vix Premium.