¿Cómo ver el Atlético San Luis vs Chivas en TV y streaming?
Atlético San Luis y Chivas de Guadalajara se medirán en uno de los partidos más atractivos de la jornada 7 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Ambas escuadras apuestan por el buen trato del balón y una postura ofensiva.
El San Luis marcha en el puesto 12 de la tabla general, tras sumar una victoria, tres empates y dos derrotas en las primeras seis fechas del certamen. A su llegada al club, el técnico Diego Mejía afirmó que su objetivo es tener un equipo "valiente y protagonista". En este periplo suman ocho goles a favor y diez en contra.
Por su parte, el Rebaño Sagrado se encuentra en la quinta posición, tras un arranque irregular. El equipo de Gabriel Milito registra tres victorias, dos empates y solamente una derrota.
Los Colchoneros vienen de dar la sorpresa de la jornada 6 tras derrotar a Rayados de Monterrey por marcador de 3-1, mientras que Chivas empató a un gol con el Pachuca.
Las transmisiones en vivo por TV y streaming del San Luis vs Chivas
El partido entre Atlético San Luis y Chivas está programado para jugarse este sábado 5 de septiembre a las 17:00 horas (tiempo de la Ciudad de México) y a las 19:00 horas (tiempo del Este de Estados Unidos). El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio Alfonso Lastras de San Luis Potosí, San Luis Potosí.
Estas son las opciones para ver las acciones de este partido en directo si vives en Estados Unidos o en México.
- Estados Unidos: En la Unión Americana, la única opción para ver el San Luis contra Chivas es a través de la plataforma de streaming Vix Premium.
- México: En la República Mexicana, el San Luis vs Chivas se podrá ver a través de ESPN y las plataformas de streaming Disney+ Premium y Vix Premium.
Redactor y escritor chilango. Entusiasta del futbol, la literatura y el periodismo narrativo. Ha colaborado para medios como Diario AS México, Futbol Total, Sopitas.com, Nexos, Pie de Página, entre otros.