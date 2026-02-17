¿Cómo ver el Benfica vs Real Madrid en vivo por TV y streaming online?

La Champions League regresa este mes de febrero y lo hace con los playoffs de acceso a los octavos de final. Los equipos que finalizaron la fase de liga en las posiciones de la 9ª a la 24ª se enfrentarán por estar en la siguiente ronda.

Uno de los duelos más atractivos será el que enfrente al Real Madrid y al Benfica. Ambos equipos ya vieron las caras en la última jornada de la fase de liga en un partido que acabó 4-2 a favor del cuadro lisboeta, y que significó que el Madrid cayera del Top 8 mientras que los lusos se colaron en el 24º puesto, lo que les dio derecho a jugar este playoff.

SL Benfica vs Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 | Octavio Passos - UEFA/GettyImages

¿A qué hora se juega el Benfica vs Real Madrid?



Ciudad : Lisboa, Portugal

: Lisboa, Portugal Estadio : Estadio Da Luz

: Estadio Da Luz Fecha : martes 17 de febrero

: martes 17 de febrero Hora : 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro : François Letexier

: François Letexier VAR: Jarred Gillett

¿Cómo ver el Benfica vs Real Madrid por Televisión y Streaming online?

País Canal de TV / Streaming online Estados Unidos Paramount+, TUDN USA, UniMás y TUDN.com México TNT Sports y Max México España Movistar Liga de Campeones y Movistar+

Como decimos, este duelo es uno de los más esperados de estos playoffs, y no solo porque en el conjunto blanco se quieran vengar de lo ocurrido en Lisboa. Además, al ser una eliminatoria a doble partido, José Mourinho volverá al estadio Santiago Bernabéu tras su etapa en el conjunto blanco.

¿Cuáles son los próximos compromisos del Benfica y del Real Madrid?

El Benfica es tercero clasificado en la liga de Portugal y tiene opciones de peler por el título, aunque está a siete puntos del Porto que es el líder del torneo.

En las próximas semanas, el equipo de Mourinho deberá medirse al AVS, al Gil Vicente, al propio Porto y al Arouca en la Primeira Liga. Además, la próxima semana será el partido de vuelta frente al Madrid en el Bernabéu.

FC Porto v SL Benfica - Taca de Portugal | NurPhoto/GettyImages

En cuanto al conjunto blanco, el equipo de Arbeloa acaba de recuperar el liderato de LaLiga tras la derrota del Barça. Sus próximos compromisos en LaLiga serán frente a Getafe, Celta de Vigo, Elche y el derbi frente al Atlético de Madrid, y recibir al Benfica en Champions.

Sin duda al Madrid le espera un calendario apretado con partidos muy exigentes que deberá sacar adelante con victoria para mantenerse en la pelea por los dos títulos que les quedan: LaLiga y la Champions League.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA CHAMPIONS LEAGUE