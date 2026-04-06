¿Cómo ver el Chivas vs Pumas UNAM en Estados Unidos?

Los dirigidos por Gabriel Milito quieren mantenerse en la cima de la tabla general y preservar su racha de cuatro juegos ganando este domingo 5 de abril en la Jornada 13 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX desde el Estadio Akron entre el Club Deportivo Guadalajara y el Club Universidad Nacional.

El compromiso dará inicio a las 22:07 horas de Estados Unidos y 20:07 horas de la Ciudad de México en uno de los mejores duelos de la jornada.

Después de la Fecha FIFA de marzo regresan las hostilidades en el fútbol mexicano con un buen duelo entre dos de los mejores clubes de lo que va del curso y se posiciona como uno de los favoritos a levantar el campeonato de liga previo a la Copa del Mundo 2026.

El Guadalajara es líder en solitario del certamen después de las primeras 12 fechas de fase regular con 30 unidades tras 10 victorias y solo dos derrotas. Prácticamente con su lugar en la Liguilla, espeta poder quedarse con la cima de la clasificación.

Mientras que, los de Ciudad Universitaria son cuarto lugar de la clasificación con 23 puntos, tras seis triunfos, cinco empates y solo una derrota. Bajo las órdenes de Efraín Juárez han comenzado a ser un equipo pelgroso a tomar en cuenta para la fiesta grande.

¿En dónde será la transmisión de vivo para Estados Unidos?

Las emisiones de Chivas en Estados Unidos | Simon Barber/GettyImages

En México, las transmisiones de los juegos de local del Club Deportivo Guadalajara son emitidos por Amazon Prime Video en su plataforma de streaming teniendo la exclusividad y omitiendo señales de televisión.

Mientras que, en los Estados Unidos los aficionados pueden disfrutar de sus partidos por televisión y servicio de streaming mediante una variada señal de cadenas televisivas.

Canales: TUDN USA, Univision, UNIVERSO, Telemundo y Fox Sports.

Streaming: Peacock, fuboTV y ViX Premium.

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