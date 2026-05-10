¿Cómo ver el clásico entre Barcelona y Real Madrid en TV y streaming?

Barcelona y Real Madrid protagonizarán este domingo 10 de mayo una nueva edición del Clásico. Será un encuentro más que especial, con mucho en juego: de lograr al menos un empate, el conjunto culé será el campeón de LaLiga por segunda temporada consecutiva.

Obligado a ganar, el equipo de Álvaro Arbeloa llega en medio de un conflicto interno con varias bajas en el once titular. Los de Flick, por su parte, jugarán el derbi sin su principal estrella, Lamine Yamal.

A continuación, toda la información para seguir el encuentro tanto en TV como vía streaming para el público en Estados Unidos, México y España

¿A qué hora se juega el Barcelona vs Real Madrid?

FC Barcelona v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

El partido se disputará en el Camp Nou del Barcelona y corresponde a la jornada 35 de La Liga.

Ciudad : Barcelona, España

: Barcelona, España Estadio : Camp Nou

: Camp Nou Fecha : domingo 10 de mayo

: domingo 10 de mayo Hora : 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Alejandro José Hernández Hernández

Cómo ver el Barcelona vs Real Madrid en TV y streaming en vivo

Barcelona y Real Madrid volverán a verse las caras en una nueva edición de El Clásico, un partido que puede ser decisivo en la definición de LaLiga y que contará con múltiples opciones de transmisión según el país.

En Estados Unidos, el partido se podrá ver por televisión mediante ESPN, ESPN Deportes y ESPN Select. Además, también estará disponible vía streaming a través de fuboTV y la ESPN App.

En México, la transmisión estará a cargo de Sky Sports Mexico, con opciones digitales como Sky+ e izzi para seguir el encuentro tanto en TV como online.

Por su parte, en España el encuentro podrá verse a través de Movistar+, incluyendo señales como M+ LALIGA TV, M+ LALIGA TV 2, LaLiga TV Bar HD y Vamos 2. Además, también estará disponible mediante la plataforma Movistar Plus+.

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos ESPN, ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App México Sky Sports Mexico, Sky+, izzi España Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, M+ LALIGA TV 2, Movistar Plus+, Vamos 2