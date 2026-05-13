¿Cómo ver el Cruz Azul vs Chivas en Estados Unidos?

Comienza la ronda de semifinales del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX con el primer capítulo de la serie este miércoles 13 de mayo entre el Club de Fútbol Cruz Azul y el Club Deportivo Guadalajara.

El encuentro está programado para iniciar a las 22:00 horas (Estados Unidos) y 20:00 horas (México). Será un enfrentamiento entre dos de los mejores equipos del semestre, el sublíder y tercer lugar de la clasificación general durante la fase regular.

El pasado fin de semana, el conjunto celeste venció por la mínima diferencia 1-0 al Atlas FC con un gol de José Paradela y terminó avanzando por marcador global 4-2 tras haber ganado previamente en la ida por 2-3 en el Estadio Jalisco.

Mientras que, el Rebaño Sagrado derrotó 2-0 al Club Tigres UANL con un doblete de goles de Santiago Sandoval y con ello se quedaron con el boleto tras el marcador global 3-3 y avanzar por el criterio de desempate de mejor posición en la tabla general.

¿En dónde será la transmisión en vivo para Estados Unidos?

La transmisión en EUA de los juegos de Cruz Azul son por TelevisaUnivision | Hector Vivas/GettyImages

Las transmisiones de los juegos de local del Club de Fútbol Cruz Azul en la República Mexicana son emitidos por Televisa en su señal de streaming de ViX Premium y en TUDN y en el Canal 5 por televisión en la señal abierta.

Mientras que, en la Unión Americana los seguidores pueden disfrutar de sus partidos por televisión y servicio de streaming de igual manera en exclusiva a través de las señales de TelevisaUnivision.

Canales: TUDN USA.

Streaming: TUDN.com, TUDN App y ViX Premium.