Cómo ver el Liverpool vs Arsenal en EEUU por la jornada 3 de la Premier League
La tercera fecha de la liga inglesa traerá consigo un gran partido entre equipos candidatos a títulos en esta temporada y que pelearon la pasada, e incluso uno de ellos fue el campeón: el Liverpool va por todo otra vez y el Arsenal quiere dar la vuelta olímpica tras tres subcampeonatos consecutivos.
A continuación, veamos la información del partido por la jornada 3 de la Premier League.
El duelo se jugará este domingo 31 de agosto desde las 17.30hs (ESP), 12.30 (ARG) y 11.30 (CE de EEUU) en Anfield Road. Ambos ganaron los dos partidos de inicio en la temporada, y además la gran salvedad es que el Arsenal no recibió goles en estos primeros 180 minutos de la Premier League.
El equipo de Arne Slot se estrenó a puro gol en la temporada 2025/26: Ganó con lo justo por 4-2 ante el Bournemouth de local y en un partidazo, en la última pelota del partido lo ganó por 3-2 ante el Newcastle en St. James Park.
Ahora, en el reencuentro con su gente intentarán vencer a los dirigidos por Mikel Arteta para no dejar dudas en su inicio.
Por su parte, los 'Gunners' ganaron 1-0 ante el Manchester United y 5-0 al Leeds, con un gran registro goleador para las dos primeras jornadas de la temporada inglesa.
¿Cómo se podrá ver el Liverpool vs. Arsenal en TV y streaming online en Estados Unidos?
El partido podrá verse en vivo por NBC Sports en los Estados Unidos, que tiene los derechos de TV de la Premier League.
Argentino, pero acomoda sus horarios para ver a la Casablanca del fútbol en el televisor.