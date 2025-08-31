Cómo ver el Liverpool vs Arsenal en EEUU por la jornada 3 de la Premier League

La tercera fecha de la liga inglesa traerá consigo un gran partido entre equipos candidatos a títulos en esta temporada y que pelearon la pasada, e incluso uno de ellos fue el campeón: el Liverpool va por todo otra vez y el Arsenal quiere dar la vuelta olímpica tras tres subcampeonatos consecutivos.

A continuación, veamos la información del partido por la jornada 3 de la Premier League.

El duelo se jugará este domingo 31 de agosto desde las 17.30hs (ESP), 12.30 (ARG) y 11.30 (CE de EEUU) en Anfield Road. Ambos ganaron los dos partidos de inicio en la temporada, y además la gran salvedad es que el Arsenal no recibió goles en estos primeros 180 minutos de la Premier League.

El equipo de Arne Slot se estrenó a puro gol en la temporada 2025/26: Ganó con lo justo por 4-2 ante el Bournemouth de local y en un partidazo, en la última pelota del partido lo ganó por 3-2 ante el Newcastle en St. James Park.

Ahora, en el reencuentro con su gente intentarán vencer a los dirigidos por Mikel Arteta para no dejar dudas en su inicio.

Por su parte, los 'Gunners' ganaron 1-0 ante el Manchester United y 5-0 al Leeds, con un gran registro goleador para las dos primeras jornadas de la temporada inglesa.

FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-TOTTENHAM | PAUL ELLIS/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Liverpool vs. Arsenal en TV y streaming online en Estados Unidos?

El partido podrá verse en vivo por NBC Sports en los Estados Unidos, que tiene los derechos de TV de la Premier League.