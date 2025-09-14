¿Cómo ver el Manchester City vs Manchester United en EEUU por la jornada 4 de la Premier League?

La cuarta fecha de la liga inglesa traerá consigo este gran partido: el Manchester City va por todo tras una campaña floja, al igual que el Manchester United, en el tempranero clásico residencial de la zona de Manchester.

Para los dirigidos por Pep Guardiola inicio que no es el mejor, al igual que su rival en el partido y en la ciudad, el Manchester United, que buscará consolidarse en una temporada bisagra, sin competencias internacionales, y donde no da garantías de poder competir por el título.

A continuación, veamos la información del partido por la jornada 4 de la Premier League.

Manchester City v Tottenham Hotspur - Premier League | Marc Atkins/GettyImages

El duelo se jugará este domingo 14 de septiembre en el Etihad Stadium de la ciudad de Manchester cerrando la jornada, ya que será el último partido, luego del que jueguen el campeón y único líder, Liverpool, ante el Burnley, en condición de visitante para los de Arne Slot.

El City llega con dos derrotas consecutivas: ante el Tottenham por 2-0 y el Brighton por las jornadas 2 y 3, respectivamente. Respecto a los dirigidos por Rubem Amorim, comenzaron en Old Trafford perdiendo por 1-0 ante Arsenal, empataron ante Fulham por 1-1 en la jornada 2 y antes del parón por fecha FIFA, le ganó 3-2 al Burnley sobre la hora.

¿Cómo se podrá ver el Manchester City vs Manchester United en TV y streaming online?

El partido podrá verse en vivo por NBC Sports en los Estados Unidos, que tiene los derechos de TV de la Premier League.